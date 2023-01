Bolschoi-Don-Kosaken treten in Sirnach auf – trotz Kritik

Sirnach «Mit einem Kultur-Boykott setzt man kein Friedenszeichen»: Warum Sirnach dem Bolschoi-Don-Kosaken-Chor trotz Ukraine-Krieg eine Bühne gibt Der Chor ist osteuropäisch besetzt, hat seinen Sitz in Wien und singt Volksweisen und sakrale Lieder aus Russland und der Ukraine. Dennoch stossen die Auftritte der Bolschoi Don Kosaken vielerorts auf Kritik – auch in Sirnach. Andrea Häusler Jetzt kommentieren 26.01.2023, 05.00 Uhr

Der Bolschoi-Don-Kosaken-Chor tritt in Sirnach nicht in Uniform auf und singt keine Kriegsmärsche. Bild: Katarina Szaboova

Kulturschaffende mit russischem Bezug durchleben eine schwierige Zeit. Europaweit werden Künstlerinnen und Künstler von Veranstaltungen ausgeschlossen – aus Solidarität mit der Ukraine und aus Protest gegen Wladimir Putins Regime. Ablehnung und Feindseligkeit bekommt auch der Männerchor Bolschoi Don Kosaken zu spüren. Obschon sich dieser aus Opernsolisten aus verschiedenen osteuropäischen Ländern zusammensetzt, aus rund 60 professionellen Sängern, die jeweils für Konzerttourneen zusammenfinden. Und ungeachtet dessen, dass der Chor, der seit 40 Jahren in Österreich beheimatet ist, den Angriffskrieg gegen die Ukraine öffentlich verurteilt hat.

Am vergangenen Dienstag erst war es beim Konzert in der Kirche Oberstrass in Zürich zu kleineren Protestbekundungen gekommen.

Unglücklich gewählte Werbefotos

Gedanken darüber, ob die Verpflichtung eines Chors mit russischem Bezug angesichts des Ukraine-Konflikts tatsächlich passend ist, hat sich auch die Vorsteherschaft der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Sirnach gemacht. Denn sie stellt den Bolschoi Don Kosaken ihre Kirche am nächsten Sonntag zur Verfügung. Die Skepsis erwies sich als gerechtfertigt. Denn insbesondere die Inserate für das Konzert und die verlinkte Website des Chors mit den Bildern der uniformierten Sänger stiess in Sirnach bei niedergelassenen und befristet untergebrachten Ukrainerinnen und Ukrainern auf Unverständnis.

«Die Fotos, welche die Sänger in kriegsähnlicher Montur zeigen, waren eine unglückliche Wahl», findet selbst Beat Senti. Der Sirnacher pflegt mit dem Chor eine jahrelange Freundschaft und hat den Auftritt im Hinterthurgau zusammen mit der langjährigen Verantwortlichen der Schweizer-Tourneen, Brigitte Homberger, organisiert. Auch er sei wegen der Durchführung des Events von Ukrainerinnen und Ukrainern angefeindet worden. Im direkten Kontakt hätten sich die Wogen jedoch glätten lassen, sagt er.

Keine kosakischen Uniformen

Dies war auch die Strategie der Kirchenvorsteherschaft von Evangelisch Sirnach. «Wir haben das Gespräch gesucht und den Kriegsbetroffenen unser Mitgefühl ausgedrückt», sagt der Aktuar der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde, Andreas Schmidt. Und man habe den Leuten aufgezeigt, dass es in Russland regierungstreue Kosakenbünde gibt, die vom Regime Gelder erhalten und im Krieg in der Ukraine und als Schlägertrupps gegen regierungskritische Personen zum Einsatz kommen, aber auch andere, wie den Chor der Bolschoi Don Kosaken.

Der 1921 von Sergej Jaroff gegründete Chor nimmt mit seinem Namen die Tradition alter Volkslieder und sakraler Gesänge aus Russland, aber auch aus der Ukraine auf. Die 16 Mitglieder, die sich auf Schweizer Tournee befinden, stammen aus der Ukraine, Tschechien und Bulgarien. Drei kommen aus Russland.

Weil Kultur verbindet und es dem Chor immer wieder gelungen ist, eine musikalische Brücke zwischen Osten und Westen zu schlagen, hat die Kirchenvorsteherschaft der Aufführung des Konzertes zugestimmt. Und auch Beat Senti sagt: «Mit einem Kultur-Boykott setzt man kein Friedenszeichen. Eher im Gegenteil.» Um diesen völkerverbindenden Gedanken zu betonen, verzichtet der Chor – angesichts der angespannten Lage – auch auf die kosakischen Uniformen und die Präsentation von Kriegsmärschen. «Es ist ein sakrales Konzert, gespickt mit ukrainischen Volksweisen», sagt Senti.

Kein Sicherheitsdienst

350 Besucherinnen und Besuchern bietet die evangelische Kirche Platz. Wie gut das Konzert gebucht ist, kann Beat Senti aufgrund des Vorverkaufs über verschiedene Ticketportale nicht sagen. Er ist jedoch zuversichtlich. Mit Protestaktionen am Konzertabend rechnet er nicht, weshalb auch keine speziellen Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden.

Das Konzert findet am nächsten Sonntag, 29. Januar, 17 Uhr, in der reformierten Kirche Sirnach statt.

