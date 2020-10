Sirnach: Gasgrill fängt Feuer Beim Brand eines Gasgrills entstand am Sonntag in Sirnach Sachschaden, verletzt wurde niemand. 05.10.2020, 11.17 Uhr

Das austretende Gas hat sich im Bereich des Druckminderers entzündet. Bild: Kapo

(kapo) Gegen 15 Uhr wollte ein 29-Jähriger den Gasgrill auf seinem Balkon des Mehrfamilienhauses an der Haldenstrasse in Sirnach in Betrieb nehmen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau gab es unmittelbar nach Betätigung der Zündung eine Flamme unter dem Grill im Bereich des Druckminderers.