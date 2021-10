SIRNACH Fasnachtspräsident nimmt nach zehn Jahren den Hut – und will in die Politik Wechsel an der Spitze der Sirnacher Fasnacht. Joy Kayser hat das Amt von Marco Meuri übernommen. Dieser hegt nun politische Pläne und will in den Sirnacher Gemeinderat. Beim Urnengang Ende November kommt es allerdings zu einer Kampfwahl. Simon Dudle Jetzt kommentieren 07.10.2021, 17.00 Uhr

Marco Meuri hatte bisher während fünf Tagen im Jahr das Sagen in Sirnach. Nun will er in den Gemeinderat. Bild: Olaf Kühne

Während der Sirnacher Fasnacht haben jeweils die närrischen Gestalten während fünf Tagen das Sagen in der Gemeinde. Sie bestimmen, was gemacht wird. Das Gemeindehaus ist während dieser Zeit in rot-gelbe Tücher eingehüllt und die Muschelfee gibt den Takt vor. So will es die Tradition der Sirnacher Fasnacht, welche neben Wil und Lenggenwil eine der drei Grossen in der Region Wil ist.

Nun könnte es aber dazu kommen, dass Marco Meuri, während der vergangenen zehn Jahre Präsident der Sirnacher Fasnacht (SiFa), tatsächlich in der Politik ein gewichtiges Wort mitzureden hat. Denn der 1984 Geborene kandidiert bei der Ersatzwahl für die Sirnacher Gemeindebehörde.

Der Urnengang wird fällig, weil Gemeinderat Samuel Mäder an der Gemeindeversammlung im Juni seinen Rücktritt per Ende Mai 2022 bekanntgegeben hat. «Ich suche eine neue Herausforderung. Das wäre eine Aufgabe, die mich fordert und fördert», erklärt Meuri seine Beweggründe, in die Politik einsteigen zu wollen.

Joy Kayser: Präsidentin und Muschelfee

Sirnacher Fasnachtspräsident ist Meuri freilich nicht mehr. Dieses Amt hat er Ende Juni an der Generalversammlung der SiFa an Joy Kayser übergeben. Meuri wird der SiFA als Aktuar aber weiterhin zur Verfügung stehen und Joy Kayser in der Leitung des Vereins unterstützen. Die Sirnacherin ist momentan SiFa-Präsidentin und Muschelfee zugleich.

Als Erste in der Geschichte ist die Polydesignerin gleich zwei Jahre lang Muschelfee. Dies, weil die Sirnacher Fasnacht 2021 aufgrund der Coronasituation abgesagt werden musste. Seit neun Jahren ist Joy Kayser offiziell bei der SiFA dabei, seit sieben Jahren im Vorstand, die vergangenen vier Jahre leitete sie mit der SiFa-Beiz das Herzstück der Sirnacher Fasnacht. Joy Kayser lässt sich auf der SiFa-Website wie folgt zitieren:

«Als Frau eine Fasnachtsgesellschaft zu führen, ist auch in der heutigen Zeit eine Seltenheit. Dies macht mich stolz und motiviert mich. Qualität statt Quantität sollte künftig unser Ziel sein.»

Hier bekommt Joy Kayser von Gemeindepräsident Kurt Baumann das Muschelgeschmiede für die fünf Fasnachtstage überreicht. Seit kurzem ist sie auch Präsidentin der Sirnacher Fasnacht. Bild: Olaf Kühne

Doch findet die SiFa 2022 überhaupt statt? Noch immer gibt es Einschränkungen aufgrund der Covid-19-Situation, welche vor allem Grossanlässe im Freien tangieren. Derzeit ist vorgesehen, dass die offizielle Fasnachtseröffnung am 11. November im Dreitannensaal über die Bühne geht, wenn auch mit den 3G-Einschränkungen. Kurz zuvor muss aber wohl der Grundsatzentscheid gefällt werden, ob die Planungen für die SiFa 2022 intensiviert werden oder die nächste Absage erfolgt.

Gegenkandidat kommt aus Busswil

Findet das närrische Treiben 2022 statt, so ist Marco Meuri dann möglicherweise schon Gemeinderat. Denn die Wahl ist auf den 28. November 2021 angesetzt, die fünf Fasnachtstage starten am 24. Februar 2022. Doch der Weg in die Sirnacher Behörde ist für Meuri alles andere als geebnet. Es kommt zu einer Kampfwahl. Bis am Montag dieser Woche musste sich melden, wer in den offiziellen Wahlunterlagen der Gemeinde erscheinen will. Neben Meuri hat dies der parteilose Thomas Hafner getan. Der Busswiler mit Jahrgang 1960 ist Business-Projektleiter von Beruf.

Marco Meuri hat sich mittlerweile der FDP angeschlossen. In der Diskussion um eine neue Dreifachturnhalle, welche im Sommer und Herbst dieses Jahres in der Gemeinde für viele Diskussionen geführt hat, machte er sich für ein Nein stark. Der Gemeinderat hatte erfolglos für ein Ja geweibelt. Als SiFa-Präsident habe er nicht politisieren wollen. Nun sehe es anders aus, sagt Meuri. Sieht er sich aufgrund der Bekanntheit und der Parteizugehörigkeit nun in der Favoritenrolle für den 13. Februar? Meuri hält den Ball flach und sagt:

«Die Inhalte werden wichtig sein. Das wird kein Selbstläufer.»