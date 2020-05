Sirnach: E-Bike-Fahrer kollidiert mit Auto In der Bahnunterführung Hochwacht kollidierten ein Auto und ein E-Bike-Fahrer. Letzterer musste verletzt ins Spital gebracht werden. 26.05.2020, 09.19 Uhr

Ein 33-jähriger E-Bike-Fahrer wurde bei einem Unfall verletzt. Symbolbild: PD

(kapo/rus) Gemäss bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau fuhr am Montagabend, kurz nach 19 Uhr, ein 30-jähriger Autofahrer in Sirnach von der Wilerstrasse herkommend in Richtung Obere Bahnhofstrasse. Als er sich in der Bahnunterführung Hochwacht befand, kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden E-Bike-Fahrer. Der 33-Jährige Velofahrer wurde leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken.