Sirnach: Betrunkener baut in der Nacht auf Dienstag einen Selbstunfall Ein Autolenker verunfallte in Sirnach mit 2,2 Promille. Den Führerschein ist er nun los. 03.03.2020, 08.24 Uhr

Verletzt wurde niemand, das Auto aber schwer beschädigt. Ein Autolenker verunfallte in Sirnach alkoholisiert. Bild: Kapo TG

(kapo/rus) Ein Autofahrer war in der Nacht auf Dienstag, kurz nach 1.30 Uhr, auf der Sirnacher Winterthurerstrasse in Richtung Eschlikon unterwegs. Gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau verlor der 31-Jährige in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet von der Strasse und kollidierte mit einer Bauabschrankung. Beim Unfall wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Franken.