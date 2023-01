8000 Liter Abfall nach Silvesternacht in Wil

Miete Verrückte Preise in Davos: Eine Wohnung kostet bis zu 25‘000 Franken pro Woche

Wer aktuell für das World Economic Forum (WEF) in Davos in gut einer Woche noch ein Bett sucht, muss tief in die Tasche greifen. Es gibt nicht mehr viele Möglichkeiten – und wenn, dann sind sie teuer. Sogar sehr teuer.