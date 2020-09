Reportage «Sie haben schon alles Mögliche hinter sich»: Der Platanenhof in Oberuzwil hilft Jugendlichen aus einer Krisensituation ins Leben zurück Der Platanenhof in Oberuzwil bietet Jugendlichen aus Krisensituationen einen neuen Einstieg ins Leben – etwa mit einer Schreinerlehre. Wichtig ist dabei, durch die Arbeit und die Freude eines Kunden am fertigen Produkt Motivation bei den Jugendlichen zu wecken. Janine Bollhalder 09.09.2020, 17.00 Uhr

Das Ziel des Platanenhofs ist es, dass die Jugendlichen möglichst selbstständig für Ihren Lebensaufenthalt aufkommen können. Tobias Garcia

«Wir betreuen im Platanenhof Jugendliche und junge Erwachsene aus der ganzen Schweiz», sagt Roman Ochsner. Er ist Ausbildungsleiter im Oberuzwiler Jugendheim sowie Betriebsleiter der internen Schreinerei. Seit 25 Jahren arbeitet er schon im Platanenhof, bald feiert er seinen 60. Geburtstag. Er liebt die Arbeit mit dem Holz und schätzt den Umgang mit den Jugendlichen – selbst wenn diese Zusammenarbeit nicht immer einfach sei. Er sat:

Roman Ochsner, Ausbildungsleiter des Platanenhofs und Betriebsleiter der internen Schreinerei Tobias Garcia

«Unsere Jugendlichen haben schon alles Mögliche hinter sich. Sie haben komplexe und sehr belastende Biografien.»

Teilweise gehören dazu auch Delikte, die oftmals mit einer «Tour de Suisse» durch verschiedene Institutionen wie etwa dem Platanenhof verbunden sind.

Der Morgen des Gesprächs verspricht einen sonnigen Tag. Zarte Sonnenstrahlen tauchen ein bunkerartiges Gebäude mit Gitterstäben vor den Fenstern, am Rande des Dorfes gelegen, in ein heiteres Licht. Der Schein trügt. Dies ist die geschlossene Wohngruppe (GWG) des Platanenhofs. Hinter diesen Mauern wohnen vorübergehend Mädchen und Buben, die einen schwierigen Weg hinter sich haben. Die Einweisungsgründe sind vielfältig, immer aber verbunden mit einer Krise.

Abklärung von beruflichen Perspektiven

Rund 100 Heranwachsende kommen pro Jahr in diese Wohngruppe, deren Hauptaufgabe darin besteht, eine Abklärung vorzunehmen und eine Massnahmenplanung zu machen. Abklärung bedeutet, dass evaluiert wird, welchen sozialen und schulischen Hintergrund ein Jugendlicher hat und welche beruflichen Perspektiven möglich sind.

Auf dieser Grundlage werden Empfehlungen für die weitere Zukunft nach dem Aufenthalt in der GWG erarbeitet. Dieser dauert in der Regel maximal drei Monate. Dann steht eine Umplatzierung in eine andere Wohngemeinschaft mit offenerem Rahmen an.



In den offenen Wohngruppen (OWG) werden längerfristige Aufträge erfüllt, wie beispielsweise, die Jugendlichen bei einer Ausbildung zu unterstützen. Wie in der GWG halten sich auch hier Jugendliche auf, die aus einem überforderten Familiensystem in den Platanenhof kommen. Sie benötigen ein Spezialangebot, um schulische, soziale und berufliche Kompetenzen entwickeln zu können.

Drei Lehrabschlüsse, einen für jede Leistung

«Unser Ziel ist es, dass die Jugendlichen und jungen Erwachsenen nach ihrem Aufenthalt im Platanenhof so in die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt eingegliedert werden können, dass sie selbstständig für ihren Lebensunterhalt aufkommen können», sagt Ochsner.

Es gibt drei Lehrabschlüsse, welche die Jugendlichen des Platanenhofs durch ihre Leistung erwerben können. Das eidgenössische Fachzeugnis (EFZ), welches für gewöhnlich nach drei bis vier Jahren erreicht ist, das eidgenössische Berufsattest (EBA) – eine berufliche Grundbildung, die ein bis zwei Jahre dauert – oder die praktische Ausbildung (PRA) – ein Kompetenznachweis, der Auskunft darüber gibt, was der junge Erwachsene leisten kann.

Fünf Ausbildungsstätten, eine für jedes Talent

Im Jugendheim gibt es fünf Ausbildungsstätten: eine Schreinerei- und eine Mechanikwerkstatt, eine Küche, einen technischen Dienst sowie einen benachbarten Landwirtschaftsbetrieb, wo nach Absprache ebenfalls eine Ausbildungsmöglichkeit besteht.



Ochsner, selbst diplomierter Schreinermeister, betreut die Jugendlichen in der Schreinerei. Es ist ein grosser heller Raum mit verschiedenen Maschinen, gestapelte Holzbretter stehen zur Verwendung bereit, angefangene und fertige Arbeiten zeugen vom Tatendrang der Jugendlichen.

In der Schreinerei werden diverse Holzarbeiten, wie etwa dieser Stuhl, gefertigt. Tobias Garcia

In der Mitte der Werkstatt liegt Ochsners Büro. Ein junger Mann dreht seine Runden mit einem Staubsauger, er absolviere das Schul- und Arbeitstraining (SAT), erklärt der Schreinermeister. Das SAT ist ein Programm für Jugendliche, welche die Schulpflicht erfüllt haben, aber noch keine Wahl für das Berufsleben getroffen oder bisher keine Lehrstelle haben. Es ist eine Zwischenstation.



Die Freude des Kunden an der Arbeit fördert die Motivation

In der Schreinerei greifen zwei Facharbeitende Ochsner und den Jugendlichen unter die Arme. Holzarbeiten werden sowohl für Privatkunden angefertigt, als teilweise auch für den Eigengebrauch.

Das Kerngeschäft ist die Produktion von Bienenzuchtartikeln, welche an einen grossen Händler geliefert werden. Die Ausrüstung in der Werkstatt ist hochmodern, eine CNC-Maschine erledigt die schwierigen Sachen, für die Jugendlichen bleiben die anderen, teilweise einfacheren Arbeiten – je nach angestrebtem Lehrabschluss.

Selbst finanzieren kann sich die Schreinerei des Platanenhofes nicht, dafür reicht der Umsatz nicht. Arbeit zu haben, ist jedoch wichtig für die Jugendlichen. Insbesondere auch, zu sehen, dass die Kunden Freude am fertigen Produkt haben.



«Auf Kurve gehen»

Allerdings kann es auch passieren, dass die Heranwachsenden eines Tages entscheiden, abzuhauen – im Slang: auf Kurve gehen – und Bestellungen nicht termingerecht fertiggestellt werden können. In Situationen wie diesen helfen Institutionen, wie der Platanenhof eine ist, einander aus: «Wir arbeiten unter anderen mit den Heimstätten Wil zusammen und tauschen Aufträge aus», sagt Ochsner.

In der Fachsprache nennt man das unvermittelte Verschwinden eines Jugendlichen eine Entweichung. Diejenigen, welche entweichen, werden nach einer Stunde des Verschwindens polizeilich ausgeschrieben. Manche kehren von selbst zurück, andere tauchen länger unter und finden Unterschlupf bei der Familie oder Freunden.

Die Jugendlichen können sich frei auf dem Areal bewegen. Tobias Garcia

In die Welt ausserhalb des Jugendheims entlassen werden strafrechtlich eingewiesenen Jugendlichen erst nach der Dauer der festgelegten Massnahme. Zivilrechtlich, also durch die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB), eingewiesenen Jugendlichen stehen die Türen nach dem 18. Geburtstag offen.

Diese Freiheit ist für manche so verlockend, dass sie dafür kurzerhand die fast beendete Lehre hinwerfen. Andere verbleiben im Platanenhof und schliessen ihre Lehre ab, bevor sie ausziehen – denn man darf auch im Erwachsenenalter noch im Jugendheim bleiben. Ochsner sagt aber klar:

«Die Jugendlichen sind hier nicht eingesperrt. Sie können sich frei bewegen, das gehört zur Entwicklung der Selbstständigkeit dazu.»

Ein gutes Beispiel dafür: Einige der Jugendlichen fahren ganz gewöhnlich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Flawil in die Berufsschule.



Notfallalarm kann durch Telefon ausgelöst werden

Bevor ein neuer Jugendlicher zu ihm in die Schreinerei kommt, informiert sich Roman Ochsner in dessen Dossier über die Geschehnisse der Vergangenheit. So könne er sich auf den jungen Erwachsenen einstellen.

«Es gibt zwei Lagern von Eltern», sagt er.

«Die eine Gruppe ist völlig überfordert, andere wollen schlicht nicht mehr, dass der Jugendliche unter dem gleichen Dach lebt.»

Aggressionen und Bedrohungen gegenüber den Eltern, Geschichten wüster Auseinandersetzungen – diese erlernten Konfliktlösungsmuster werden oft auch im Platanenhof angewendet.

Geschützt ist der Schreinermeister aber jederzeit: Oben auf dem Telefon, welches er stets bei sich trägt, ist ein rot umrandeter Knopf. Wird er gedrückt, wird im ganzen Heim Alarm ausgelöst. Rote Lichter blinken, ein schriller Ton durchschneidet die Luft.

«Binnen weniger als 20 Sekunden wäre ein Dutzend Erwachsener zur Stelle.»

Ochsner hat diese Funktion in seinen 25 Jahren im Platanenhof noch nie verwenden müssen. Handlungen gegen ihn seien noch nie ausgeführt worden, lediglich ein Seitenspiegel an seinem Auto sei abhandengekommen. Er schmunzelt und sagt:

«Da hat sich wohl jemand über mich geärgert.»

Trotzdem: Roman Ochsner mag die Arbeit mit den Jugendlichen – auch wenn teilweise sehr viel Verständnis erforderlich ist. «Viele der jungen Erwachsenen haben grosse Lernschwierigkeiten. Ich kann ihnen am Freitag etwas erklären, das sie am Montag bereits nicht mehr wissen.» Das sei kein persönlicher Affront – nicht er erkläre die Sache schlecht – sondern im Gehirn der Jugendlichen können die entsprechenden Synapsen nicht verbunden werden.

Negatives Auffallen kann auch Aufmerksamkeit auf sich ziehen

Diese Lernschwierigkeit ist es auch, die dafür sorgt, dass viele der Jugendlichen zu Schulverweigerern werden. Ochsner erklärt:

«Der Mensch sehnt sich nach Zuwendung. Wenn jemand keine Anerkennung für seine Leistung erhält, kapituliert er. Oder er beginnt, sich mit negativem Auffallen Aufmerksamkeit zu erhaschen.»

Es erfordere viel Zeit und Fingerspitzengefühl, diesen Jugendlichen Erfolgserlebnisse zu vermitteln. Beispielsweise herbeigeführt durch eine ganz einfache Arbeit wie das Durchschieben eines Holzbrettes unter der Säge. Viele dieser kleinen Erfolge können die Jugendlichen dann wieder dazu motivieren, sich in der Schule und der Arbeit tatkräftiger zu engagieren.

Die Arbeiten sollen die Jugendlichen motivieren. Tobias Garcia

Das Ziel des Platanenhofs, dass die Jugendlichen ihr Leben selbst in die Hand nehmen und finanzieren können, kann nicht immer vollständig umgesetzt werden. Manchmal bedarf es einer Teilfinanzierung durch die sozialen Ämter, manchmal kommt es gar dazu, dass ein entlassener, inzwischen erwachsener Mann, in alte Muster zurückfällt und sozial auffällig oder gar straffällig wird.

Für Ochsner gehört es zum Schönsten, wenn nach Jahren ein ehemaliger Bewohner des Platanenhofes zurückkommt und von seinem Leben mit Job und Familie erzählen kann.

«Mir wurde auch schon gesagt, dass die Zeit im Platanenhof notwendig war, um sich zu ändern und in der Gesellschaft bestehen zu können.»