SICHERHEIT Weniger Zwischenfälle als noch im Jahr davor: Doch in Wil und Wattwil sah es anders aus Die jährlichen Zahlen der Kantonspolizei St. Gallen zeigen es deutlich: Im Raum Wil-Toggenburg wurden 2021 weniger Verstösse gegen das Strafgesetzbuch begangen. Doch in zwei grösseren Gemeinden der Region gab es eine Zunahme. Simon Dudle Jetzt kommentieren 30.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Straftaten wie Einbrüche haben in Wil vergangenes Jahr zugenommen. Bild: Kapo

Das sind mal gute Neuigkeiten: Die Region Wil-Toggenburg ist im vergangenen Jahr sicherer geworden. Das ergeben die Zahlen der St. Galler Kriminalstatistik 2021, bezogen auf das Kriterium «Straftaten gegen das Gesetzbuch». In der Region Fürstenland-Neckertal wurden über 700 Vergehen weniger registriert als noch im Jahr davor, nämlich 4325. Das entspricht einem Rückgang um satte 14 Prozent. Anzumerken ist allerdings, dass es per 2020 einen deutlichen Anstieg in ebendieser Grössenrichtung gegeben hatte und die Fallzahl 2021 nun wieder ähnlich ist wie noch 2019.

Im Gebiet Toggenburg-Linthgebiet wurden um rund fünf Prozent weniger Straftaten registriert, nämlich 2420. Das sind rund 500 Fälle weniger als im Jahr 2018.

Ein Blick in die grösseren Gemeinden der Region Wil-Toggenburg fördert Unterschiede zu Tage.

Wil: Plus 8 Prozent

Auf dem Gebiet der Stadt Wil hat die Polizei im vergangenen Jahr genau 1437 Straftaten aufgenommen. Das sind 111 mehr als noch im Jahr 2020. Es ist gar der höchste Wert der vergangenen fünf Jahre. Nur in der deutlich grösseren Kantonshauptstadt St. Gallen gab es vergangenes Jahr mehr Verstösse gegen das Strafgesetzbuch als in Wil.

Florian Schneider, Mediensprecher Kantonspolizei St. Gallen. Bild: PD

Florian Schneider von der Kantonspolizei St. Gallen sagt, dass es in der Äbtestadt im Jahr 2021 «gewisse Serien zum Beispiel von Sachbeschädigungen» gegeben habe, wobei die meisten geklärt seien. Beim Anstieg handle es sich aber um eine statistische Schwankung. Schneider ergänzt:

«Der Anstieg im Einzelnen mag hoch sein. Jedoch nicht in einem Masse, als dass wir von einem starken Anstieg oder gar von Hotspots sprechen würden.»

Auffällig: In Rapperswil-Jona, das gut 3000 Einwohner mehr zählt als Wil, gab es «nur» 933 Fälle, also rund 500 Fälle weniger als in der Äbtestadt. Noch im Jahr 2018 hatte die Rosenstadt mehr Straftaten zu verzeichnen gehabt als Wil. Zu den Gründen sagt Schneider: «Wir können nur spekulieren, dass die Zentrumswirkung der beiden Städte ganz anders ist. Die Verkehrsanbindung von Wil mit der Autobahn A1 ist eine ganz andere als in Rapperswil-Jona, was auch externen Tätern das Hinein- und Hinauskommen in die Stadt wesentlich erleichtert.»

Die Kantonspolizei sieht keinen Grund, in Wil etwas zu verändern und will auch weiterhin auf «sichtbare Präsenz, Prävention, aber auch Repression» setzen.

Wattwil: Plus 29 Prozent

In der Statistik fallen die Zahlen der Toggenburger Zentrumsgemeinde Wattwil auf. Die Anzahl Straftaten hat innerhalb eines Jahres um 29 Prozent zugenommen, von 252 auf 324. «Die Zunahme in Wattwil ist auf eine Zunahme von Ladendiebstählen, Betrugsfällen, Drohungen und Fällen von Häuslicher Gewalt zurückzuführen», sagt Polizeisprecher Schneider.

Kirchberg: Minus 29 Prozent

Genau das gegenteilige Bild zeigt sich in der einwohnermässig grössten Gemeinde des Toggenburgs, in Kirchberg. Dort haben sich die Anzahl Straftaten vergangenes Jahr um 29 Prozent reduziert, von 233 auf 165. Schneider sagt: «In Kirchberg haben die Diebstähle am stärksten abgenommen. Auch die Tätlichkeiten und die Fahrzeugdiebstähle haben sich praktisch halbiert.»

Uzwil und Flawil: Leichte Abnahme

Keine markanten Veränderungen gab es in Uzwil und Flawil. In Uzwil waren es vergangnes Jahr noch 408 Straftaten und somit 18 weniger als im Vorjahr. In Flawil wurden 345 Straftaten gezählt, 19 weniger als noch 2020. Hierbei handelt es sich, wie bei den Wiler Zahlen, um statistische Schwankungen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen