Serie Seine Wahl machte Schlagzeilen: Für die einen ist er Kämpfer für die gerechte Sache, für die anderen das «Enfant terrible» von Wil Seit diesem Jahr ist die Juso mit Timo Räbsamen im Stadtparlament vertreten. Dort will er die teils radikalen Forderungen der Partei aufs politische Parkett bringen. Gianni Amstutz 18.01.2021, 12.12 Uhr

Kaum jemals hat die Wahl eines Mitglieds des Wiler Stadtparlaments so hohe Wellen geworfen. Diverse Zeitungsberichte in lokalen und regionalen Medien, ein offener Brief von Regierungsrat Freddy Fässler Rücktrittsforderungen und sogar Morddrohungen in den sozialen Medien sowie Zuschriften an diese Zeitung, in denen er als «Enfant terrible» betitelt wurde: Timo Räbsamen polarisiert, noch bevor er als Stadtparlamentarier einen Fuss in die Tonhalle gesetzt hat.

Hintergrund war ein Post, in dem er einen Beitrag über die Räumung des Klima-Camps auf dem Bundesplatz mit dem Kürzel ACAB kommentierte. Frei übersetzt steht dies für: Alle Polizisten sind Bastarde. Er habe nicht damit gerechnet, dass dieser Post ein solches Echo auslösen würde, sagt Räbsamen. «Rückblickend würde ich den Beitrag anders formulieren.»

Mit dem Kürzel ACAB, das vor allem unter jungen Menschen geläufig sei, habe er nicht einzelne Polizisten beleidigen wollen. Es sei ihm dabei um Kritik am «bürgerlichen Polizeistaat» gegangen, in dem friedlich demonstrierende Menschen, die sich fürs Klima einsetzten, von der Polizei abtransportiert wurden.

Räbsamen hat die Geschichte rund um seinen Post auf den sozialen Medien aber noch etwas ganz anderes gezeigt. Dass seine Beiträge den Medien jeweils von rechten Politikern zugespielt worden sind, lässt für ihn nur einen Schluss zu:

«Die Rechten sehen uns Antifaschisten als Gefahr – und das ist gut so.»

Sonst hätten sie sich kaum die Mühe gemacht, meine Social-Media-Profile unter die Lupe zu nehmen.

Mit einer eigenen Liste zum Erfolg

Mit Räbsamens Wahl im Herbst schaffte es die Juso gleich auf Anhieb, einen Sitz im Stadtparlament zu erobern. Bei den Wahlen zuvor waren lediglich einzelne Jungsozialistinnen und Jungsozialisten auf der Liste der SP angetreten. Die Strategie, auf eine eigene Liste zu setzen, zahlte sich aus.

Räbsamen führt diesen Erfolg auch darauf zurück, dass es der Juso in den vergangenen Jahren auch ohne Parlamentssitz immer wieder gelungen ist, die öffentliche Debatte mitzuprägen. Das schafften sie vor allem mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen, mit denen sie ihre Forderungen aufs politische Parkett brachten. Dies beispielsweise als man mit einem Transparent beim Kirchplatzschulhaus die Verwendung eines alten Lehrmittels anprangerte, in dem rassistische Begriffe verwendet wurden. Oder als die Juso erfolgreich mithalf, vor dem Parlament für den Klimanotstand zu werben.

Bisweilen waren die Auftritte und Aktionen der Jungsozialisten, gemessen an anderen Parteien, derb in der Sprache. Als in Wils Partnergemeinde Dobrzen Wielki mutmasslich eine «schwulen- und lesbenfreie Zone» eingeführt werden sollte, was später vom dortigen Bürgermeister dementiert wurde, bezeichneten sie die Verantwortlichen aus der polnischen Gemeinde als «homophobe Arschlöcher».

Extremforderungen sind Teil des Programms

Im Wahlkampf war ihr Ton gemässigter, ihre Forderungen jedoch nicht minder extrem. So verlangte die Juso etwa: «50 Prozent des Bodens in öffentlicher Hand.» Timo Räbsamen ist sich bewusst, dass ein solches Anliegen im bürgerlich dominierten Parlament kaum Chancen haben dürfte. Das dürfe aber kein Kriterium sein. «Ich bin mir bewusst, dass ein demokratischer Sozialismus nicht heute oder morgen erkämpft wird.» Es sei aber wichtig, eine Debatte über diese Themen anzustossen.

Den Vorwurf, die Juso präsentiere nur Utopien, anstatt realisierbare Lösungen, lässt er nicht gelten. Die Schaffung der AHV und die Einführung des Frauenstimmrechts seien einst auch als linke Utopien abgetan worden.

Räbsamen spricht im Zusammenhang mit den Zielen der Juso deshalb lieber von einer Vision. Diese dürfe sich nicht am kapitalistischen Wirtschaftssystem orientieren, sondern müsse danach ausgerichtet werden, was zu einer gerechteren Ordnung für die Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizern führe.

Den eingeschlagenen Weg weitergehen

Sein Einzug ins Stadtparlament ändert für Räbsamen wenig am eingeschlagenen Weg der Juso. «Wir werden auch weiterhin durch Aktionen auf der Strasse und Mitarbeit in den Bewegungen präsent sein.» Das erachtet er als mindestens ebenso wichtig wie die Arbeit im Parlament.

Die Juso hätten zwar mit ihm nur einen Vertreter in der Legislative, doch hinter diesem Sitz stünden viele weitere Personen. Damit meint Räbsamen vor allem die weiteren Mitglieder der Juso Wil. «Ich möchte ihnen eine Stimme im Parlament geben», sagt er. Er müsse diese Bühne nutzen, um ihre Forderungen ins Parlament zu tragen.

Dass die Klimapolitik einer der Schwerpunkte von Räbsamen sein wird, liegt aufgrund seiner Verbindung zum Klimakollektiv auf der Hand. Daneben will er sich aber auch für Kultur und Freiräume starkmachen. «Wil hat ein grosses Potenzial, dieses wird aber noch zu wenig genutzt», sagt er. Das sei wohl auch der Grund, wieso viele Wilerinnen und Wiler lieber nach St.Gallen, Winterthur oder Zürich in den Ausgang gingen.

Übergang zur Parlamentspartei als Herausforderung

Ihre Forderungen sind teils radikal, ihr Auftreten unkonventionell. Da stellt sich die Frage, ob der Juso mit Timo Räbsamen der Übergang zu einer Parlamentspartei gelingen wird. Der 22-Jährige ist zuversichtlich und versichert: «Eine klassische Parlamentspartei werden wir nicht, aber in den Kommissionen steht auch für mich die gemeinsame Konsensfindung im Zentrum.» Dort nützten Extremforderungen nichts, im Parlament würden sie diese jedoch mittels Vorstössen und Anträgen einbringen, kündigt er an.

Dieser Artikel ist Teil einer Serie, in der alle neu gewählten Mitglieder des Stadtparlaments vorgestellt werden.