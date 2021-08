Der Silo ist mit 64 Metern das höchste Gebäude in Wil

Serie Das Silo: Heimliches Wahrzeichen der Stadt Wil Von aussen kennt jeder das Silo Wil, das Innenleben des Gebäudes hingegen nur wenige. Dies, obwohl im Innern seit über 60 Jahren jährlich rund 50’000 Tonnen Getreide ein- und ausgelagert werden. Ein Augenschein. Gianni Amstutz 08.08.2021, 17.34 Uhr

Mit 64 Metern ist das Silo das höchste Gebäude der Stadt Wil. Bild: PD

Es ist mit Ausnahme des Hofs das wohl bekannteste Gebäude der Stadt: das Silo Wil. Mit einer Höhe von über 60 Metern thront der Siloturm über Wil. Jedem Pendler, der schon einmal mit dem Zug in Wil eingefahren ist, dürfte er bekannt sein. Doch so sehr seine Umrisse das Panorama der Stadt prägen, so unbekannt ist das Innenleben des Silos.