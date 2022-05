Neubau Seniorenzentrum Sonnmatt in Uzwil ist fertig

Seniorenzentrum Uzwil Die Bewohnenden des Sonnmatt sind in den Neubau umgezogen – jetzt wird der Altbau umgebaut Nächste Woche wird der Erweiterungsbau des Seniorenzentrums Uzwil offiziell eröffnet und der Bevölkerung gezeigt. Larissa Flammer 11.05.2022, 15.31 Uhr

Die Umgebungsarbeiten beim Erweiterungsbau Sonnmatt des Seniorenzentrums Uzwil sind in den letzten Zügen, die ersten Zimmer sind seit Ende März bewohnt. Bild: Andrea Häusler

Der Erweiterungsbau Sonnmatt des Seniorenzentrums Uzwil ist fertig. So gut wie fertig zumindest. Ursprünglich hätten bereits im vergangenen Jahr die ersten Bewohnenden den Neubau beziehen sollen. Doch es kam zu Verzögerungen. Die Coronapandemie hat die Planung durcheinandergebracht. Gewisse Schwierigkeiten bei der Materiallieferung sorgten dann während des Baus zu Verzögerungen, sagt Kurt Marti, Geschäftsführer des Seniorenzentrums.

Kurt Marti, Geschäftsführer Seniorenzentrum. Bild: PD

Ende März konnten aber endlich die ersten Bewohnenden die neuen Einzelzimmer beziehen. Sie zogen um aus den Doppelzimmern im Altbau, die heutzutage kaum noch gefragt sind. «Gut zweieinhalb der drei Stationen im Erweiterungsbau sind schon ziemlich voll besetzt», sagt Marti. Dafür werden zwei Stationen im Altbau zurzeit nicht betrieben. Sie werden umgenutzt, hauptsächlich Personen mit Demenz sollen dort künftig unterkommen. Dafür sind zuerst ein paar bauliche Massnahmen nötig.

Im Altbau wird weitergebaut

Sowieso sind die Bauarbeiten im Sonnmatt noch nicht abgeschlossen, wie der Geschäftsleiter sagt. «Im Altbau steht in den nächsten Monaten der Umbau der ehemaligen Küche in eine Wäscherei an.» Auch sind Anpassungen nötig, damit die Häuser künftig miteinander verbunden sind. Marti sagt:

«Aus diesem Grund haben wir die Bewohnenden in den Neubau gezügelt, damit sie den Immissionen der Bauarbeiten in geringerem Masse ausgesetzt sind.»

Die Arbeiten an der Umgebung seien in den letzten Zügen. Die schöne Parkanlage, die nach und nach vollendet werde, habe schon mehrere positive Rückmeldungen ausgelöst. Das provisorische Restaurant, das während der Bauarbeiten als Bistro in einem Modulbau betrieben wurde, wurde schon zurückgebaut. Im Neubau finden noch letzte Garantiearbeiten statt, wie Marti sagt: Baumängel, die behoben, Steuerungen, die korrekt eingerichtet werden.

Zweckverband und Kosten Das Seniorenzentrum Uzwil wird getragen von den Gemeinden Jonschwil, Oberbüren, Oberuzwil und Uzwil, wobei Jonschwil erst im Jahr 2019 zum Zweckverband dazustiess. Für das Erweiterungsprojekt wurden im Jahr 2018 ein Kredit von 35 Millionen Franken für den Neubau, ein Kredit von 2,9 Millionen Franken für die Anpassungs- und Umbauarbeiten sowie ein Kredit von 8,64 Millionen Franken für den Grundstückskauf genehmigt. (lsf)

Belegung wird nach und nach erhöht

Vor dem Start der Bauarbeiten wurden im Seniorenzentrum Uzwil, zu dem auch das Haus Marienfried gehört, insgesamt rund 175 Personen betreut, sagt Marti. Wegen der Arbeiten hätten Betten reduziert werden müssen. Zurzeit zählt das Seniorenzentrum insgesamt rund 145 Bewohnende.

Die freien Plätze werden nun mit Neueintritten sukzessive besetzt. Dass ältere Menschen nach den Erfahrungen mit der Coronapandemie und den damit verbundenen Lockdowns immer noch zögern, in ein Pflegezentrum umzuziehen, davon merke man in Uzwil nichts, sagt der Geschäftsleiter.

Eine Herausforderung sei dafür die Suche nach Personal – das sei überall in der Branche so, betont Marti. Das Seniorenzentrum werde in nächster Zeit im Hinblick auf künftige Eintritte neue Angestellte rekrutieren. Erst vor etwas mehr als einem Jahr stand die Institution in der Kritik, weil sie aufgrund der coronabedingten Unterbelegung fünf Kündigungen aussprach.

Trotzdem ist Marti zuversichtlich, was die Rekrutierung betrifft:

«Der Neubau hilft uns da. Die Infrastruktur ist modern, die Arbeitsumgebung attraktiv.»

Mit dem Umbau und der Umnutzung des Altbaus werden die Pflegeplätze in Niederuzwil in den nächsten Monaten und Jahren schrittweise erhöht. 78 Personen sollen am Standort Sonnmatt schlussendlich zusätzlich betreut werden können – so sah es das Erweiterungsprojekt in der Abstimmungsbotschaft im Jahr 2018 vor.

Zwei Tage der offenen Tür

Übernächstes Wochenende, am 21. und 22. Mai, lädt das Seniorenzentrum die Bevölkerung zu zwei Tagen der offenen Tür ein. Am Standort Sonnmatt können die neuen Räumlichkeiten individuell besichtigt werden. Jeweils um 14 Uhr ist ein Festakt mit Platzkonzerten vorgesehen.

Bereits seit Februar hat auch die Spitex Region Uzwil ihre Büroräumlichkeiten im Neubau Sonnmatt. Die Organisation heisst Interessierte an den Tagen der offenen Tür ebenfalls willkommen.

Die ersten Rückmeldungen zum Neubau seien positiv, sagt Kurt Marti. «Die Bewohnenden geniessen die grossen Zimmer.» Allerdings müssten sie dadurch nun auch etwas weiter laufen. Es brauche halt eine gewisse Zeit, bis man in einer neuen Umgebung angekommen sei. Das gelte sowohl für die Bewohnenden, als auch für die Mitarbeitenden.