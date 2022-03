Eine Testfahrt mit dem neuen Ruftaxi Salü in Wil

Selbstversuch Mit dem ÖV von Bronschhofen bis Wilen nach 20 Uhr: Eine Testfahrt mit dem neuen Ruftaxi Salü Seit Dienstagabend ist der Shuttle Salü von Wil Mobil unter der Woche ab 20.15 Uhr unterwegs, wenn keine Busse mehr fahren. Das Abendtaxi, das einen vom Bahnhof nach Hause fuhr, wurde abgelöst. Nun können Fahrten von A nach B auf Abruf in einer App gebucht werden. Ein Selbstversuch. Sabrina Manser Jetzt kommentieren 04.03.2022, 05.00 Uhr

Seit Dienstagabend ist der Shuttle Salü in Wil unterwegs. Bild: PD

Nach dem Sport in der Ebnet-Turnhalle in Bronschhofen auf ein spätes Abendessen ins Restaurant Casa Grande in Wilen: Mit dem öffentlichen Verkehr nach 20 Uhr dorthin zu kommen, war bis anhin unmöglich. Die Stadtbusse Wil Mobil sind nur bis etwa 20 Uhr unterwegs, mit dem Zug kommt man nur bis zum Bahnhof Wil. Und das Abendtaxi fuhr einen lediglich vom Bahnhof heimwärts.

Nun verkehrt seit Dienstagabend nach 20.15 Uhr der Rufbus Salü von Wil Mobil, der von Bus Ostschweiz betrieben wird. Es ist ein sogenanntes On-Demand-Angebot. Das heisst, Fahrgäste können die Fahrten auf Abruf buchen. Innerhalb des Betriebsgebietes in Wil, Wilen, Bronschhofen und Rossrüti befinden sich 100 virtuelle Haltestellen.

Die Fahrt muss vorab über eine App gebucht werden. Für die Fahrt braucht es ein gültiges ÖV-Billett, zudem muss ein Zuschlag von drei Franken bezahlt werden, dies direkt bei der Buchung mit der Kreditkarte, im Fahrzeug per Twint oder bar an einem Billettautomaten.

Wie bei den SBB

Nach der Eingabe der Strecke werden die Fahrtmöglichkeiten angezeigt. Screenshot: Sabrina Manser

Auch wenn das Beispiel fiktiv ist, am Dienstagabend sollte es nach 20 Uhr auf direktem Weg mit dem öffentlichen Verkehr von der Turnhalle Ebnet in Bronschhofen in die Pizzeria nach Wilen gehen. Vorab schon die App runterzuladen, funktionierte nicht, da im Google Play Store die App für Android-Handys noch nicht zur Verfügung steht. So muss die Buchung über die Website erfolgen.

Sind bei der Anmeldung Namen, Telefonnummer und Mailadresse erfasst, erscheint ein Fenster, wo man den Start- und Zielort eingeben kann. Adresse oder Bushaltestellen können eingetippt werden. Auch Ebnet-Saal und Restaurant Casa Grande werden in der Suche gefunden. Dann können Datum und Uhrzeit eingegeben werden. «Jetzt abfahren» steht auch zur Wahl.

Es zeigt eine Liste von Abfahrtsmöglichkeiten an, wie bei der SBB-App. Die Adresse wird in eine der 100 virtuellen Haltestellen umgewandelt. So steht nun Ebnet bis Lerchenfeld 2, Letzteres ist eine Bushaltestelle. Verschiedene Abfahrtszeiten im 15-Minuten-Takt werden aufgelistet. Es ist 20.10 Uhr und die erste Verbindung ist um 20.26 Uhr. Es soll möglichst schnell gehen, also die erste Option.

Die Buchung ist bestätigt. Screenshot: Sabrina Manser

Danach kann die Zahlungsmöglichkeit gewählt werden: mit Twint im Fahrzeug bezahlen. Die Fahrt ist gebucht. Bei der Bestätigung wird mit einer Karte von Google Maps angezeigt, wo genau sich die virtuelle Haltestelle befindet. Vor dem Ebnet-Saal zu warten, ist genau richtig. Der Name des Fahrers, das Automodell und die Autonummer zeigt es ebenfalls an. Dieselben Informationen werden per E-Mail versendet.

Zwischenstopp am Bahnhof

20.16 Uhr bimmelt das Handy. Eine SMS mit der Erinnerung, dass um 20.26 Uhr der gebuchte Shuttle in Ebnet abfährt. Zwei Minuten vor der offiziellen Abfahrt biegt ein Caddy um die Ecke. Maske auf – es ist ja schliesslich der öffentliche Verkehr – dann den beim Fenster aufgeklebten QR-Code scannen, drei Franken per Twint zahlen, Billettkontrolle und los geht die Fahrt.

Zu zweit sind sie im Shuttle unterwegs: Der Fahrer und jemand, der das System im Blick hat (siehe Zweittext). Der Shuttle fährt nicht direkt nach Wilen, sondern hält am Bahnhof an. Eine weitere Buchung ist eingegangen, eine Frau steigt hinzu. Ob sie bar zahlen könne, fragt sie. Leider sei dies nicht möglich.

So werden die drei Franken per Twint überwiesen. Der nächste Halt ist um 20.36 Uhr beim Restaurant Casa Grande in Wilen. Das Ziel ist sogar ein paar Minuten vor der angekündigten Ankunftszeit erreicht. Der Shuttle fährt wieder los, die andere Frau muss noch ein Stück weiter.

Es wird noch immer getestet und optimiert

Seit Dienstagabend ist der neue Rufshuttle von Wil Mobil unterwegs. Der Betrieb sei das eine, das Testen das andere, sagt Hans Koller, Medienverantwortlicher von Bus Ostschweiz, die Wil Mobil betreiben.

«Wir sind momentan noch zu zweit im Shuttle unterwegs, um die Fahrer mit dem neuen System zu unterstützen», sagt Koller. Das neue Tool sei bedienerfreundlich, dennoch müssten gewisse Dinge beachtet werden. «Der Realbetrieb ist immer anspruchsvoller als die Testphase.» Das neue System als solches würde aber funktionieren.

Von den Kundinnen und Kunden seien die Rückmeldungen unterschiedlich. «Die einen sind pünktlich am Ziel angekommen, bei anderen ist es zu Verspätungen gekommen», sagt Koller. Es klappe noch nicht überall zu 100 Prozent.

«Wir beobachten täglich und passen die Prozesse an.»

App noch nicht für alle verfügbar

Ausserdem sei derzeit das App nur für iOS-Betriebssysteme, also für iPhones, verfügbar, noch nicht für Android-Endgeräte. «Es ist ärgerlich, dass der Google Play Store das App noch nicht freigegeben hat», sagt Koller. Normalerweise dauere eine Prüfung der App wenige Tage, nun warte man schon 14 Tage. Diejenigen Kunden müssten über die Website ihre Fahrt buchen.

Bis jetzt habe man vor allem Stammkunden transportiert, also vom Bahnhof nach Hause, wie es auch das alte System, das Abendtaxi, anbot. Es habe aber auch schon Fahrgäste gegeben, die sich von der einen zur anderen virtuellen Haltestelle transportieren liessen. Das On-Demand-Angebot müsse sich erst noch etablieren, sagt Koller.

Man sei sich bewusst, dass noch nicht alle die App für den Shuttle Salü haben oder das neue Angebot kennen. Aber auch diejenigen sollen nach 20 Uhr heimkommen. «Wir haben am Bahnhof ein Fahrzeug, das die Leute auch ohne Buchung, nach altem System nach Hause fährt.» Dieses werde abgelöst, sobald das On-Demand-Angebot bekannter sei.

