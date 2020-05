Selbstbehalt bei Krankheit bleibt: Kantonsrat versenkt Motion von Bruno Dudli Der Kantonsrat folgt der Regierung und verzichtet nicht auf einen Selbstbehalt bei Krankheits- und Unfallkosten. Ruben Schönenberger 18.05.2020, 17.21 Uhr

Wegen der Massnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie tagt der St.Galler Kantonsrat in den Olma-Hallen. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Mit einer Motion verlangte der Oberbürer Kantonsrat Bruno Dudli (SVP) zusammen mit der Diepoldsauer Parteikollegin Carmen Bruss, «dass Krankheits- und Unfallkosten keinem Selbstbehalt mehr unterliegen und somit von der Einkommenssteuer voll abzugsfähig sind».

Bisher ist das nur so, wenn sie zwei Prozent des Nettoeinkommens über-steigen. Bei behinderungsbedingten Kosten könnten diese heute vollumfänglich abgezogen werden. Dudli und Bruss wollten das auch für Krankheits- und Unfallkosten erreichen. Niemand werde freiwillig krank oder verunfalle freiwillig.

Kanton Basellandschaft verzichtet auf Selbstbehalt

Bruno Dudli, Kantonsrat SVP Bild: PD

In der Aufräumsession des Kantonsrates versuchte Dudli am Montagnachmittag, die anderen Ratsmitglieder auf seine Seite zu ziehen. «Führen wir also jetzt mehr Gerechtigkeit in der Steuerpraxis ein», sagte er. Das Argument der Regierung, die Abschaffung des Selbstbehalts verstosse gegen übergeordnetes Recht, liess er nicht gelten. Im Kanton Basellandschaft sei das seit Jahren Usus, ohne dass bisher interveniert worden wäre. Die Regierung binde dem Rat hier einen Bären auf.

Das liess Regierungsrat Benedikt Würth nicht gelten. Der Kanton Basellandschaft verhalte sich steuerharmonisierungswidrig. Das würde ein ebensolches Handeln des Kantons St.Gallen nicht rechtfertigen. Weiter führte er gegen das Eintreten auf die Motion an, dass der Kanton St.Gallen schon heute einen tiefen Selbstbehalt habe. In der schriftlichen Antwort der Regierung ist gar von einem im Vergleich sehr tiefen Selbstbehalt die Rede.

Der Kantonsrat folgte der Regierung. Mit 21 Ja- zu 64 Nein-Stimmen lehnte er Eintreten auf die Motion ab.