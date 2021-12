Speerspitz/Seitenblick: Ostern an Weihnachten

Seitenblick/Speerspitz Kolumne: Ostern an Weihnachten «Stirb langsam» spielt zwar zum Teil an einer Weihnachtsfeier, sonst hat der Film aber wenig mit den üblichen Weihnachtsfilmen gemein. Auch passt er aufgrund des Titels besser zu Ostern. Denn Jesus ist sozusagen der Begründer des Langsamsterbens Gianni Amstutz 10.12.2021, 05.00 Uhr

Ein typischer Weihnachtsfilm: Drei Nüsse für Aschenbrödel. Bild: Eveline Beerkircher

Bald ist Weihnachten: Zeit für Familienfeiern, Fondue Chinoise und Geschenke. Doch auch Weihnachtsfilme sind an den Festtagen kaum wegzudenken. Spätestens seit Adventsbeginn laufen sie im Fernsehen rauf und runter. Klassiker wie «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel», «Tatsächlich Liebe» und «Kevin allein zu Haus» gehören ebenso zu den Festtagen wie ein festliches Essen mit der Familie und die Bescherung. Die Streamingdienste sind auf den Zug aufgesprungen und bieten ihre eigenen Weihnachtsfilme an. Die schon zuvor oft eher fragliche Qualität der Produktionen ist durch das Mitmischen der Streamingdienste nicht besser geworden.

Auf der Suche nach dem nächsten grossen Weihnachtsklassiker bedienen sich die Filmemacher denn auch oft ähnlichen Rezepten: Man nehme eine romantische Komödie als Genregrundlage, füge so viel Kitsch hinzu wie nur möglich und siedle das Ganze in der Weihnachtszeit an. Dies rühre man zusammen, gebe wahlweise einen oder mehrere Weihnachtshits wie «All I Want For Christmas Is You» oder «Last Christmas» hinzu und mische höchstens eine Prise Handlung bei. Zubereitungszeit: rund 80 bis 100 Minuten. Und fertig ist der 0815-Weihnachtsfilm.

Ein Film, der aus diesem Einheitsbrei hervorsticht und es trotzdem – oder vielleicht deshalb – zum Weihnachtsklassiker geschafft hat, ist «Stirb langsam». Eine Weihnachtsfeier ist zwar Teil der Handlung, sonst hat der Film mit dem «Fest der Liebe» herzlich wenig zu tun. Weder finden sich darin christliche Botschaften, noch verteilt der Protagonist John McClane Geschenke. Trotzdem hat sich der langsam sterbende Polizist seinen Platz im Weihnachtsprogramm gesichert. Dies, obschon die Geschichte nur schon vom Titel her besser zu Ostern gepasst hätte. Denn Jesus war, rechnet man die drei Tage bis zur Auferstehung und die 40 Tage bis zur Himmelfahrt zusammen, mit 43 Tagen sozusagen der Begründer des Langsamsterbens. John McClane stirbt in den fünf Filmen aber bereits seit 1988 und hat in dieser Hinsicht damit selbst den Messias übertroffen. Typisch Hollywood halt: Die Adaption eines alten Stoffs wird wie eine Zitrone bis auf den letzten Tropfen ausgepresst.