Kolumne: Auf, vom Sofa, in die Probe

Seitenblick/Speerspitz Auf, vom Sofa, in die Probe Die Pandemie liess uns bequem werden. Nehmen wir den Internationalen Dudelsack-Tag zum Anlass, wieder aktiv im Verein mitzutun. Zita Meienhofer 11.03.2022, 09.30 Uhr

Der 10. März ist für die Künstlerin dieses Kalenders der Internationale Dudelsack-Tag. Bild: Zita Meienhofer

«Internationaler Dudelsack-Tag» steht auf meinem Tischkalender. Ein Kalender von einer Einfraukünstlerin, einer Schweizer Musikerin, Kolumnistin und Schauspielerin. Ich bewundere sie für ihre Ideen, ihren Humor, für ihr musikalisches Können. Davon hätte ich auch gerne etwas. Ich schmunzle vor mich hin, wenn ich Frölein Da Capo vor dem geistigen Auge auf der Bühne sehe.

So freue ich mich, ihr bald wieder applaudieren zu können. Denn die Künstlerin darf wieder vor dem Publikum stehen. Auch die grossen Hallen füllen sich wieder mit Fussballbegeisterten oder Konzertbesuchenden. Und die Musik- und Gesangsvereine funktionieren wieder im Normalmodus. Das würde man zumindest meinen.

Das mit den Künstlern und den Hallen stimmt. Das mit den Gesangs- und Musikvereinen wohl nur bedingt. Statt ihrem Hobby zu frönen, haben Herr Sänger und Frau Musikantin vereinzelt entdeckt, wie schön es doch sein kann, keine Verpflichtungen mehr zu haben. Keine Termine, die sich überschneiden. Keinen Stress, um pünktlich an eine Probe, zu einem Auftritt zu kommen. Einfach auf dem Sofa liegen und das süsse Nichtstun geniessen.

Die Mitgliederanzahl schwindet, in den Stimmlagen, in den Registern bilden sich Lücken. Es reicht nicht mehr für einen Auftritt oder ein Konzert. Der Teufelskreis hat seinen Lauf aufgenommen. Denn wenn das Publikum, der Applaus fehlt, fehlt das sogenannte Salz in der Suppe. Die Motivation zur Probe schwindet – auch bei weiteren Mitgliedern.

Irgendwann kommt die Zeit, in der das süsse Nichtstun nicht mehr gefällt. Irgendwann kommt die Zeit, in der sich manch einer, manch eine, nach einer geselligen Runde sehnt. Es bleibt die Hoffnung, dass dieses Irgendwann nicht mehr allzu weit weg ist, dass die Zeit kommt, bevor es den einstigen Stammverein nicht mehr gibt.

Deshalb: Nehmen wir den Internationalen Dudelsack-Tag zum Anlass, vom Sofa aufzustehen, das Instrument – es muss nicht unbedingt der Dudelsack sein – zu nehmen und sich wieder dem Hobby zuzuwenden. Das tut nicht nur der Seele gut, das hält auch geistig fit.