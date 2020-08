Kolumne Seitenblick: Wurst und Bier gehören beim Fussball dazu Die vergangenen Monate waren für die Freunde des Sports nicht einfach zu bewältigen. Redaktor Beat Lanzendorfer erzählt, weshalb er sich auf die bald beginnende Saison der regionalen Fussballer freut. Beat Lanzendorfer 14.08.2020, 05.00 Uhr

Beat Lanzendorfer, Redaktor. Bild: Beat Lanzendorfer

«Ich habe den Fussball vermisst, obwohl ich die Zeit gut überbrücken konnte», erzählte mir am Mittwochabend Kurt Bätschmann während des Testspiels auf der Henauer Rüti zwischen Uzwil (2. Liga Interregional) und Neckertal-Degersheim (3. Liga). Und weiter: «Ich bin praktisch täglich eine Stunde spazieren gegangen und fühle mich fast fitter als vor der Coronazeit.»

Wie ihm dürfte es auch anderen ergangen sein, die plötzlich mehr freie Zeit zur Verfügung hatten, als ihnen lieb war. Am Beispiel von Kurt Bätschmann kommt noch ein anderer Grund hinzu, weshalb er viel freie Kapazitäten hatte: Als rüstiger Rentner stellt er seine Dienste seit Jahren dem Roten Kreuz für Taxifahrten zur Verfügung.

Mit seinem privaten Fahrzeug befördert er Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind. «Weil ich aber zur Risikogruppe gehöre, konnte ich keine Einsätze mehr leisten.» Mittlerweile sei dies mit den entsprechenden Schutzmassnahmen wieder möglich.



Der Schwatz mit Kollegen hat auch gefehlt

Im weiteren Verlauf des Gesprächs erzählte er, der in Wil wohnhaft ist, was er nebst dem runden Leder auch noch vermisste: «Fussballspiele in der Region besuche ich oft mit der Absicht, mich gleich vor Ort zu verpflegen. Die Bratwurst, das Bier und der Schwatz mit Kollegen sind für mich angenehme Nebenerscheinungen.»



So wie ihm dürfte es ganz vielen anderen gehen – auch mir. Ich bin zwar kein regelmässiger und schon gar kein übermässiger Biertrinker, seitdem die regionalen Fussballer ihren Spielbetrieb wieder aufgenommen haben, gönnte ich mir das eine oder andere Bier aber schon.

Bedarf an Livespielen ist gross

Nach fünfmonatiger Abstinenz ist der Bedarf an Livespielen gross und Gesprächsbedarf eh genügend vorhanden. Dies zeigt mir unter anderem der erfreuliche Besucheraufmarsch, obwohl die bisherigen Partien lediglich Test- oder Cupspielcharakter aufwiesen.



Dass es nun in gut einer Woche endlich wieder um Punkte geht, dürfte hoffentlich nicht nur die Fussballer freuen. Mit dem Verkauf von Würsten und Bier wird nämlich ein nicht unwesentlicher Teil der benötigten Vereinsfinanzen abgedeckt. Deshalb genehmige ich mir auch in Zukunft den einen oder anderen Becher.