Geerbte Pelzmäntel - Wohin damit?

Seitenblick Wohin mit Tante Olgas Nerzstola? Einst waren Pelze gesellschaftliche Statussymbole und wurden voller Stolz zur Schau getragen. Tempi passati. Heute hängen die Mäntel, Jacken, Mützen und Stolen als Erbstücke in hintersten Ecken. So wie Tante Olgas wertvolle Nerzstola. Andrea Häusler 03.02.2022, 15.28 Uhr

Für getragene Pelzmäntel gibt es heute praktisch keinen Markt mehr. Also: Wohin mit den einstigen Luxusgütern? Symbolbild: Nicole Nars-Zimmer Niz / BLZ

Eigentlich gibt es nichts Unnötigeres als Estriche. Zumal die Erfahrung lehrt: Was getreu dem Grundsatz aus den Augen aus dem Sinn unters Dachgebälk geräumt wird, könnte gleich verschenkt, verkauft oder entsorgt werden. Wenn es nur nicht so schwer fiele, sich von vermeintlich Erhaltenswertem zu lösen. Meist lagert so allerhand Gekauftes, Geschenktes und Geerbtes über Jahre im Dunkeln, bis ein Umzug oder Ausbau ansteht. Oder der Frühling Lust auf befreiendes Ausmisten macht.