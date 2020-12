Seitenblick Virtuelle Geschenke Dieses Jahr wird Weihnachten anders – teilweise vielleicht sogar digital – gefeiert. Auch falls Geschenke später eintreffen, hat der oder die Beschenkte sicherlich Freude. Zum Auspacken kann man sich auch digital treffen. Dinah Hauser 18.12.2020, 05.00 Uhr

Dieser Tage ist Solidarität wichtig. Wir alle reduzieren persönliche Kontakte, auch wenn es schmerzt, einen lieben Menschen länger nicht zu sehen. Dafür gibt es aber auch technische Möglichkeiten. Und wer mit dem Videochat nicht vertraut ist, kann auf das bewährte Telefon zurückgreifen. Allemal besser als gar keinen Kontakt.

Wie sich gezeigt hat, funktioniert auch die Nachbarschaftshilfe, und die meisten haben sich mittlerweile ans Maskentragen gewöhnt – Brillenträger finden sicherlich auch noch eine Technik, dass das Nasenvelo bei den kalten Temperaturen nicht beschlägt und gar vereist.

Auch das Onlineshopping ist fast zum Alltag geworden. Wobei das in der Praxis auf dem Rücken der Pöstlerinnen und Pöstler lastet. Dauerstress seit Anfang Jahr. Und nun kommt auch noch die Flut an Weihnachtspaketen und Grusskarten hinzu. Die fleissigen Elfen in den Verteilzentren sind am Anschlag. Natürlich soll das Geschenk noch vor Weihnachten beim Empfänger eintreffen – was für eine Frage.

Aber ist nicht gerade jetzt die Zeit der Besinnung und der Solidarität? Ist es denn so wichtig, dass das Geschenk punktgenau zu Weihnachten ausgepackt wird? Hat der oder die Beschenkte ein paar Tage später keine Freude mehr?

Der Gruppeneffort, einem Kollegen zu seinem 30. Geburtstag einen 3D-Drucker zu schenken, misslang. Erstens waren physische Treffen limitiert, und zweitens war das Gerät zuerst gar nicht lieferbar, dann hatte die Post Verzögerung. Als der Drucker dann schliesslich eintraf, war schnell ein Termin im kleinen Rahmen gefunden und ein Videochat aufgesetzt, damit alle das Auspacken live mitverfolgen konnten.

Das Grinsen auf dem Gesicht und die zitternden Hände verrieten: Der hat sich saumässig gefreut. Die Zuschauer an den Bildschirmen übrigens auch. Der Lohn für das Organisieren? Man hat sich wieder einmal gesehen und alle erhalten kleine Plastikfigürchen für den nächsten Brettspielabend. Wann der stattfindet? Vielleicht zu Silvester, vielleicht später oder per Videochat. Dann kann man sogar virtuell anstossen. Was macht eigentlich die Swisscom an Silvester?