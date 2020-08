Rubrik Seitenblick: Glampen versus campen – Die Spannweite in Sachen naturnaher Übernachtung ist gross In Zeiten von Corona erleben Campingplätze einen regelrechten Ansturm von Schweizer Gäste. Doch das Campen auf dem Zeltplatz ist nicht die einzige Form der einigermassen naturnahen Übernachtung. Tobias Söldi 06.08.2020, 17.00 Uhr

Schlafen am Wasser: Campingplätze machen es möglich. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Am oberen Ende der Bequemlichkeitsskala befinden sich die sogenannten Glamper. Sie frönen dem Glamping, dem glamourösen Campieren in schicken, fertig eingerichteten – und nicht immer günstigen – Unterkünften wie Baumhäusern oder Jurten. Es ist einer der neueren Trends in der Reisebranche.