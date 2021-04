Kolumne Seitenblick: Dustin's Erkenntnis Sind Hunde schwerhörig? Den Eindruck gewinnt zuweilen, wer Vierbeiner und ihre Besitzer auf ihrem Spaziergang durch die Natur beobachtet. Je lauter der Ruf, desto grösser die Chance, dass der beste Freund des Menschen (vielleicht) reagiert, scheint eine verbreitete Überzeugung zu sein. Ein Blick über den heimischen Gartenzaun: Andrea Häusler 15.04.2021, 17.00 Uhr

Symbolbild: Nana Do Carmo

«Hiier, hiier, Dustin hiier.» Der Ruf hallt aus der Ferne über die leuchtend gelbe Frühlingswiese. Schemenhaft zeichnet vor der Kulisse des Waldrands eine dunkel gekleidete Person ab, die sich vornübergebeugt beidhändig auf die Oberschenkel klopft. Wieder ertönt – einige Klangstufen höher und mehrere Dezibel lauter – ein gedehntes «hiier».

Wer ist Dustin und wo ist «hier»? Der Blick schweift über das schneefeuchte Gras. Dort! Zwischen den blattlosen Zweigen einer freistehenden Hecke regt sich etwas. Ein cremefarbener Hund gibt sich mit gesenktem Kopf und wedelnder Rute dem scheinbar betörenden Duft des Erdreichs hin. Ihn scheren weder die wiederholten Lockrufe noch die rhythmischen Schenkelschläge.

Ein schriller Pfiff zerreisst die Luft. Duustin! Dustin! Die Stimme klingt jetzt genervt und laut genug, um das Motorengeräusch des Rasenmähers im benachbarten Garten zu übertönen. Ein Vogel fliegt auf. Der Hund verharrt.

Die Frau in schwarz tut das nicht. Sie hat sich abgewandt und entfernt sich energischen Schrittes in entgegengesetzter Richtung. Dustin schnüffelt. Womöglich ist er schwerhörig, blind allenfalls. Oder gar beides? Das scheinen ohnehin viele Hundebesitzer zu vermuten, wenn sie ihre Vierbeiner abzurufen versuchen. Je lauter, desto effektiver, je öfter, desto wirkungsvoller. Wer schreit, hat Unrecht, sagt ein Sprichwort und so denkt wohl auch mancher Hund.

Dustins Besitzerin hat nun Strategie und Laufrichtung geändert. Entschlossen stapft sie quer über die Wiese – im Fokus der Hund. Pfiffe und Rufe wechseln sich ab. Und tatsächlich: Irgendwann hebt der Rüde den Kopf, spitzt die Ohren, zögert einen Augenblick, um dann leichtfüssig und freudig in Richtung Frauchen zu starten. Die Freude bleibt einseitig. Die junge Frau packt den Hund wetternd am Halsband, hakt den Karabiner ein, zupft einige Male unsanft an der Leine und schleppt ihn auf den Fussweg zurück.

Dustin geht geduckt, mit hängendem Kopf und gesenkter Rute. Er hat seine Lehre gezogen. Wer Frauchens Rufen und Pfiffen folgt, erntet Schelte. Ein nächstes Mal wird ihm solches sicher nicht passieren.