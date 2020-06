Kolumne Seitenblick: Die Grenzen des Denkbaren Worte können Rassismus und Vorurteile festigen. Das zeigt die aktuelle Debatte rund um die Dubler-Mohrenköpfe. Gianni Amstutz 12.06.2020, 05.00 Uhr

Gianni Amstutz, Redaktor Wiler Zeitung. Bild: PD

Die Sprache ist ein mächtiges Instrument. Worte erzielen eine bestimmte Wirkung. Sie definieren sogar den Rahmen des Denkbaren. Diese These auf die Spitze getrieben hat George Orwell in seinem Roman «1984». In diesem sollte durch die Einführung des sogenannten Neusprechs die Sprache politisch derart umgestaltet werden, dass selbst regimekritische Gedanken irgendwann nicht mehr möglich sein würden.

Dieses Phänomen kommt indes nicht nur in Romanen vor. So gibt es eine ganze Reihe von Wörtern, die entweder nicht ins Deutsche übersetzt werden können oder für die es in anderen Sprachen keine Übersetzung gibt. Beispiele dafür gibt es viele. Schadenfreude ist so eines. Nun kann man darüber streiten, ob das daran liegt, dass deutschsprachige Personen die Einzigen sind, welche fähig sind, dieses Gefühl zu empfinden, oder ob sie sich besonders häufig am Leid anderer erfreuen. Es könnte natürlich auch blosser Zufall sein.

Ein anderes Beispiel aus dem Portugiesischen ist das Wort saudade, das vergleichbar mit dem deutschen «Weltschmerz» ist, jedoch eine tiefere Bedeutung hat. In einem Gedicht heisst es: Nur Portugiesen können dieses Gefühl kennen, weil nur sie die Worte besitzen, um es wirklich beim Namen zu nennen.

Das beschreibt das Orwell’sche Konstrukt der Sprache als Grenze des Denkbaren ziemlich gut. Auch in der aktuellen politischen Diskussion rund um die Diskriminierung von Nichtweissen spielt die ­Sprache eine Rolle. Zwar töten Worte nicht, sie festigen und fördern, aber rassistisches Gedankengut und Vorurteile.

Das beginnt bei der Kasperli-­Geschichte, die vom rück­ständigen «Negerhäuptling» handelt und umfasst die Debatte über die Mohrenköpfe. Dass eine Firma ihre Dessertkreationen unter diesem Namen vertreibt, bedeutet nicht, dass es sich dabei um Rassisten handelt. Einigen Betroffenen mag das sogar egal sein, andere aber fühlen sich durch die Bezeichnung aufgrund ihrer Hautfarbe in ihrer Würde herabgesetzt. Dafür gibt es ein Wort: Ras­sismus. Vielleicht wird auch dieses Wort irgendwann aus dem Wortschatz verschwinden, da alleine das Konzept nicht mehr denkbar ist. Wünschenswert wäre das.