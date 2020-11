Seitenblick Das (Un-)Geheuer Warum gehört das Wort Ungeheuer zum Alltagsgebrauch, währenddem niemand weiss, was ein Geheuer ist? Das ungeheuerliche Geheimnis wird gelüftet. Simon Bernhardsgrütter 27.11.2020, 05.00 Uhr

Die deutsche Sprache hat so einige Makel. Wörter, die sich selber widersprechen, sind keine Seltenheit; Wörter, deren Sinn zu enträtseln schwieriger ist, als ägyptische Hieroglyphen zu lesen. Was soll eine Holzeisenbahn denn sein? Ist sie nun aus Holz oder aus Eisen? Und wie war das noch gleich mit der Selbsthilfegruppe, wer hilft da wem? Ob Hassliebe, Schwarzlicht oder ein eingefleischter Vegetarier: Wenn der Sinn hinterfragt wird, ergibt das Wort keinen Sinn mehr. Doch trotzdem wissen alle, was damit gemeint ist.