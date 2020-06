Seit 400 Jahren erstmals wieder gesichtet: Waldrapp kehrt langsam in die Region zurück Dank verschiedenen Wiederansiedlungsprogrammen kehrt der naturhistorisch bedeutsame Waldrapp langsam in sein ursprüngliches Verbreitungsgebiet zurück. Da Waldrappe bei Trophäenjägern beliebt sind stehen sie unter strenger Beobachtung. Katja Brütsch 22.06.2020, 05.00 Uhr

«Laura» trägt wie alle Aufzuchttiere einen Ring und einen Sender. Bild: Patrick Stricker

In den letzten Tagen konnte im Fürstenland und der Bodenseeregion mit etwas Glück ein zweijähriges Waldrappweibchen gesichtet werden. Warum dies eine erfreuliche Sensation ist, die genauen Sichtungsorte jedoch nicht preisgegeben werden, erklärt Katrin Reichelt, Aktuarin des Natur- und Vogelschutzverein Niederbüren.

Das gesichtete Waldrappweibchen «Laura» kommt aus einer Aufzuchtstation im deutschen Burghausen. Wie alle Aufzuchttiere aus dem europäischen Wiederansiedlungsprojekt «Life» trägt sie einen Ring und einen Sender. Reichelt erklärt:

«Die Tiere werden eng vom Projektteam überwacht.»

Dies ist unter anderem nötig, da Waldrappe bei Trophäenjägern beliebt sind. Kürzlich wurden in Italien zwei Waldrappe von einem Wilderer geschossen. Dank dem Sender konnte dieser jedoch ausfindig gemacht und angemessen bestraft werden.

Etliche heimische Vögel sind bedroht Der Waldrapp ist nicht der einzige heimische Vogel, der in der Schweiz bedroht war und ist. Die Vogeldiversität nimmt seit Jahren kontinuierlich ab. Die Ursachen dafür sind vielfältig. Nicht nur die intensive Landwirtschaft, sondern auch der Trend zu herausgeputzten Designergärten sowie die fehlenden Nistmöglichkeiten in Nutzwäldern schränken ihre Lebensräume stark ein. Mit verschiedenen Programmen werden die Vogelpopulationen gestützt. Katrin Reichelt erklärt: «Für Bodenbrüter wie die Kibitze gibt es in Zusammenarbeit mit Landwirten bereits Projekte zum artbezogenen Vogelschutz.» Die Vogeldiversität unterstützen kann jeder: In einem naturnah gestalteten Garten oder «Natur-Ecken» können Insekten und Kleintieren Lebensräume geboten werden, was wiederum positive Auswirkungen auf die Vogelpopulation haben wird. Auch im ländlichen Raum ist die Vogelwelt, zum Beispiel der Gartenrotschwanz oder der Haussperling, auf naturnahe Gärten angewiesen. «Biodiversität fängt im eigenen Garten an», betont Reichelt. (kab)

Die Wiederansiedlungsprogramme verbuchen Erfolge

Der Waldrapp ist heute einer der seltensten Vögel der Welt, seit er vor 400 Jahren beinahe ausgerottet wurde. Seit einigen Jahren laufen verschiedene Wiederansiedlungsprogramme, die eine gesunde und selbstständige Waldrapp-Population anstrebt. Unter anderem auch das oben genannte europäische Life-Projekt «Reason for Hope» mit den beiden deutschen Standorten Überlingen und Burghausen.

Der Waldrapp erlangt eine Flügelspannbreite von bis zu 125 Zentimetern. Bild: Patrick Stricker

Anfang Mai kehrte das erste Waldrappmännchen selbstständig aus dem Winterquartier zurück. 16 weitere Waldrappe sind entweder schon in Überlingen eingetroffen oder auf dem Weg dorthin. Die ersten Waldrappküken werden jeweils von Hand aufgezogen. Mittels Leichtflugzeugen wird den Jungtieren der Weg in ihr ursprüngliches Winterquartier südlich der Alpen gezeigt. Normalerweise lernen die Jungvögel die Flugroute von ihren Eltern. Im nächsten Frühling kehren sie dann selbstständig in ihre Brutgebiete zurück. Ziel ist die Bildung einer selbstständigen Zugpopulation.

Unterstützt werden kann das Projekt mittels einer Spende oder auch einer einjährigen Patenschaft. Nächstes Jahr werden die Waldrappe zudem Thema an der Landesgartenschau in Überlingen sein.

Für den Waldrapp ist es eine Heimkehr in alte Verbreitungsgebiete

Bis jetzt scheint «Laura» noch nicht in ihr Brutgebiet zurückgekehrt zu sein. Reichelt erklärt:

«Laura kam zusammen mit einem Waldrapp aus Überlingen aus ihrem Winterquartier südlich der Alpen zurück.»

Die Geschlechtsreife hat sie noch nicht erreicht. Für die nächsten Jahre wird jedoch gehofft, dass sie in die Region um Burghausen im Osten Bayerns zurückkehrt und sich dort fortpflanzt. Eine neue selbstständige Waldrapppopulation im Alpenraum wäre nicht nur in den Augen der Vogelkundler sehr erfreulich, weil mit dem Waldrapp ein kulturhistorisch bedeutendes Lebewesen nach Mitteleuropa zurückkehrt.

Mit seinem langen Schnabel sucht der Waldrapp in Wiesen, Weiden und Uferböschungen nach Würmern und Insekten. Bild: Patrick Stricker

Denn der sogenannte Kulturfolger ist auch nützlich. Mit seinem langen Schnabel bohrt er im Boden nach Larven und Würmern. Dadurch trägt der Waldrapp seinen Teil zur Durchlüftung und Auflockerung des Bodens bei. Seine Nahrung findet der Vogel in Wiesen und Weiden, aber auch in Feucht- und Auwiesen sowie an Uferböschungen.

Erfreulicherweise konnten in den vergangenen Jahren in verschiedenen Regionen der Ostschweiz sowie in Zürich und Schaffhausen Waldrappe beobachtet werden. Die Wiederansiedlungsprogramme scheinen erfolgreich zu verlaufen.