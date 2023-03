Zuzwil/Niederhelfenschwil «Ich bin für experimentelle und neue Ansätze zu haben», sagt Bettina Wissert. Die neue Seelsorgerin wünscht sich, dass sich die katholische Kirche verändert Zum Jahresbeginn hat Bettina Wissert ihre Stelle bei der Seelsorgeeinheit Mittleres Fürstenland angetreten. Die 55-Jährige ist offen für neue Formen und wünscht sich mehr Gleichberechtigung für Frauen und Nichtgeweihte. Zita Meienhofer 04.03.2023, 12.00 Uhr

Im Sitzungszimmer der Seelsorgeeinheit steht eine Orchidee. «Ich mag diese Pflanzen», sagt Seelsorgerin Bettina Wissert. Bild: Zita Meienhofer

Sie habe viele Ideen, die sie in der Seelsorgeeinheit Mittleres Fürstenland umsetzen möchte. Das sagt Bettina Wissert. Seit dem 1. Februar ist die 55-Jährige die neue Seelsorgerin der Seelsorgeeinheit Mittleres Fürstenland (Semf) und Ansprechperson für Zuzwil und Züberwangen. Zu ihrer Person sagt sie kurz und bündig: «Ich bin in Freiburg im Breisgau aufgewachsen und habe katholische Theologie studiert.»

Bettina Wissert trat am 1. Januar 2002 ihre erste Stelle in der Schweiz an, im Rheintal. Danach war sie mit Ausnahme eines Unterbruchs von drei Jahren, in denen sie im Aargau weilte, immer im Bistum St. Gallen tätig. Die Stelle als Ansprechperson von Zuzwil und Züberwangen habe sie gereizt. Ein Grund, weshalb sie ihren Arbeitsplatz in der Seelsorgeeinheit über dem Bodensee verliess. Nun arbeitet sie im Team mit Pfarrer Didier Mungilingi, Diakon Primo Grelli sowie Religionspädagoge Bruno Dietrich.

Ihr Pensum beträgt 85 Prozent. Sie braucht noch Zeit für ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten: Das Frauenwochenende in Deutschland, das sie seit 23 Jahren leitet und organisiert, ihre Tätigkeit im Vorstand des Diözesanverbands St. Gallen, die Internet-Seelsorge, ihre Mitwirkung beim katholischen Bibelwerk sowie die Organisation des Weltgebetstags in der Ostschweiz. Bettina Wissert sagt: «Das sind Sachen, die Zeit brauchen und für die ich mir Zeit nehmen will, daran hängt mein Herz.»

Neue Formen sollen die Kirche beleben

Nun zu ihren Ideen. Was sie an ihrer neuen Arbeitsstelle bewirken möchte. «Zunächst sind es die Alltagsgeschäfte – die Gottesdienste, die Predigten, der Religionsunterricht –, in denen ich für die Menschen in der Region da sein möchte», sagt sie. Daneben gibt es auch andere Projekte wie die Wiederetablierung des Weltgebetstages in der Seelsorgeeinheit und die «Wanderung» der St. Galler Corona-Bibel durch die Seelsorgeeinheit.

Die Corona-Bibel ist ein Werk vieler Menschen unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Herkunft und unterschiedlicher Religion. Diese schrieben ein Kapitel aus der Bibel ab - auf kariertes Papier, in Schreibschrift, in der üblichen Handschrift oder sogar als kalligrafisches Kunstwerk – und setzen Namen und die Begründung ihres gewählten Kapitels darunter.

«Trauerkaffee, Kirche Kunterbunt», zählt sie weiter auf und sagt schliesslich, «ich bin für experimentelle und neue Ansätze zu haben. Mit guten Ideen kann man mich fangen.» Neben den bisherigen Formen brauche es neue/andere, die die Kirche beleben können. Es brauche heute beides, ist die Seelsorgerin überzeugt. Die Kirche lebendig gestalten, die Menschen dafür gewinnen sind Akzente, die sie setzen möchte.

Der Unterschied zwischen Geweihten und Nichtgeweihten

Was war es denn, weshalb sich Bettina Wissert als Frau vor 30 Jahren für eine Ausbildung in der katholischen Kirche entschied? Sie lacht: «Als kleines Mädchen fand ich die Ministranten hoch spannend, fand es toll, was die Buben da machten.» Als sie 1976 ihre Erstkommunion feierte, wurde den Mädchen in ihrer Pfarrei erlaubt zu ministrieren. Bettina Wissert war sofort dabei und machte diesen Dienst 20 Jahre lang.

Zudem war ihr familiäres Umfeld katholisch geprägt. Ihr Vater war im Herder-Verlag, der theologische Bücher herausgibt, tätig. Sie sagt: «Irgendwann, in der 8. Klasse, war klar, dass ich Theologie studieren werde.» Das tat sie in Deutschland und Frankreich. Damals war sie zudem der festen Überzeugung, dass 20 Jahre später kein Unterschied zwischen Geweihten und Nichtgeweihten, zwischen Mann und Frau in der katholischen Kirche herrschen würde.

Sie sagt deutlich: «Es ist für mich oft schwer zu verstehen, dass ich Dinge nicht machen darf, nur weil ich eine Frau oder nicht geweiht bin.» Die Argumentation für dieses Verbot stimme nicht, sagt sie sehr bestimmt. Sie ist überzeugt, dass sich in diesem Bereich etwas ändern muss. «Die Kirchenaustritte von 60-, 70- oder 80-Jährigen müssten doch ein deutliches Signal sein, dass bei vielen die Geduld durch die Skandale, die Starre und Unveränderlichkeit am Ende ist und Veränderungen nötig sind.»

Trotzdem und genau deswegen sagt sie: «Ich habe es noch nie bereut, dass ich diesen Weg gegangen bin. Ich habe viel Spannendes erlebt.»