Sechs Millionen Franken für die Sanierung der Uzwiler Eishalle

Auch die Uzwiler Ortsparteien haben sich mit der Abstimmungsvorlage befasst. «Unser Grundtenor ist eindeutig positiv», sagt Bruno Cozzio, Vizepräsident der CVP. Es handle sich um eine Investition in die Zukunft und erhöhe die Attraktivität Uzwils. Auch im energetischen Bereich würden wichtige Massnahmen getroffen. Eissport habe in Uzwil Tradition, sagt Cozzio. Und erwähnt den EHC und EC Uzwil. «Ausserdem eignet sich die Halle für Mehrfachnutzung wie etwa das Fest der Nationen.» In diesem Bereich sei durchaus noch Potenzial vorhanden.

Auch Marco Baumann, Präsident der SVP, tritt mit Überzeugung für die Vorlage ein. Die Eishalle sei in Uzwil eine feste Institution und diene Kindern und Erwachsenen als Ort, wo sie vor allem im Winter ihre Freizeit verbringen. Zudem dürften viele junge Eishockeytalente von einer Karriere träumen. Auch wenn die meisten dieses Ziel nicht erreichen, trage der EHC Uzwil wie auch der Fussballclub zur Integration von Migrationskindern bei. «Das Vorhaben ist zwar nicht günstig», räumt Baumann ein. Da aber die finanziellen Mittel bereits vorhanden seien, belaste die Investition die Gemeinderechnung nicht. Die laufenden Kosten würden bereits heute vom Steuerzahler berappt.

Die SP wird sich am 6. August an einer Parteiversammlung treffen und eine Parole fassen. «Ohne dieser Diskussion vorgreifen zu wollen, kann ich mir vorstellen, dass wir das Projekt befürworten», sagt Burkhard Erne, Präsident der SP Uzwil. Die Uzehalle sei gut ausgelastet und biete Jugendlichen eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung.

Auch die FDP befürwortet die Vorlage. «Es handelt sich um einen gesellschaftlichen Nutzen, der Mehrwert bringt», sagt Präsident Yves Beutler. Es sei aber eine hohe Investition, die jetzt getätigt werden müsse. Die Anlage sollte optimal ausgelastet werden, fordert der FDP-Präsident, räumt aber gleichzeitig ein: «Allerdings muss man in Betracht ziehen, ob die Kosten der defizitären Anlage in Zukunft auch von umliegenden Gemeinden mitgetragen werden sollen, da die Anlage raumübergreifend genutzt wird.» (stu)