So haben Fans in Wil und Kirchberg auf den Nati-Sieg reagiert

Reportage Von «Hätten mehr machen können» bis «Perfekter Start ins Turnier»: So haben Fans im Public Viewing in Wil und Kirchberg auf den Nati-Sieg reagiert Der Schweizer Nati ist mit dem 1:0-Sieg der Start in die Weltmeisterschaft geglückt. Die Public Viewings im Hof zu Wil und dem Restaurant Eintracht in Kirchberg waren gut besucht. Alain Rutishauser 24.11.2022, 17.00 Uhr

Im Restaurant Eintracht in Kirchberg verfolgen rund 25 Fans den Match zwischen der Schweiz und Kamerun. Bild: Alain Rutishauser

Beim Anpfiff um 11 Uhr zwischen der Schweiz und Kamerun sind nur noch wenige Plätze im WM-Stübli beim Hof zu Wil frei. Rund 35 Fans – überwiegend männlich – verfolgen den Auftakt der Schweizer Fussballer. Trotz winterlicher Temperaturen trifft man im Stübli einige Fans im Nati-Trikot an. Der WM-Stimmung hat die ungewohnte Jahreszeit wohl keinen Abbruch getan.

Um Fussball drehen sich die Diskussionen und Gespräche in der Anfangsphase der Partie noch nicht, dafür passiert noch zu wenig Erwähnenswertes. Ein Mann fragt in die Runde: «Was haben die Deutschen gestern gemacht? Weiss das jemand?», was mit Gelächter quittiert wird. Er spielt auf die 1:2-Niederlage der deutschen Nationalmannschaft gegen Japan an.

Ein anderer hat den Part des Assistenten von SRF-Kommentator Sascha Ruefer übernommen, analysiert und kommentiert gefühlt jede Aktion des Spiels. Auch, als es nach 13 Minuten erstmals lauter wird im Stübli. Breel Embolo wird im Strafraum gelegt. «Penalty!» fordern einige lautstark. Doch das Spiel war bereits unterbrochen. «Offside! Habe ich mir noch gedacht, schade!», kommentiert der Fan.

Gleich im Anschluss haben die Kameruner eine erste Chance. Eric Maxim Choupo-Moting prüft Yann Sommer, der allerdings problemlos halten kann. «Sommer grandios, und das im Winter!», ruft jemand aus dem Publikum.

Im WM-Stübli in der Wiler Altstadt sind nur noch wenige Plätze frei. Rund 35 Fans verfolgen hier den Match. Bild: Alain Rutishauser

Auch im Restaurant Eintracht in Kirchberg wird der Match gezeigt. Dort haben sich 25 Besucherinnen und Besucher an zwei langen Tischen sowie zwei Stehtischchen versammelt. Nach 12 Uhr, als die zweite Halbzeit angepfiffen wird, werden nach und nach Schnipo-Teller serviert.

Der Hunger ist in der 48. Minute allerdings vergessen: Xherdan Shaqiri schiebt den Ball flach und scharf in die Mitte, wo Embolo zur 1:0-Führung einschiebt. Lauter Jubel im Restaurant Eintracht, die Fans liegen sich in den Armen, applaudieren. «Genau so!», ruft einer, «Ausgerechnet Embolo!», ein anderer und spielt damit auf die kamerunischen Wurzeln des Stürmers an.

So schnell der Treffer in der zweiten Hälfte gefallen ist, so schnell schläft das Spiel aber auch wieder ein. Die Besucherinnen und Besucher kümmert's wenig. Sie geniessen ihr Schnipo und plaudern miteinander.

Bis die Stimmung kurz vor Schluss in der 83. Minute nochmals hochkocht. Gleich zwei Kamerunern springt der Ball im Strafraum an die Hand. Das Spiel läuft aber weiter. Die Reaktionen des Publikums? «Wo ist der VAR?» «Immer gegen die Schweiz!» «Da wurden schon weniger klare Penaltys gepfiffen!» «Mich stört's nicht, ich hab’ 1:0 getippt!»

Die Senioren des FC Kirchberg sind zufrieden mit dem 1:0 gegen Kamerun. Bild: Alain Rutishauser

Kurz vor 13 Uhr ist die Partie vorbei und die meisten Fans müssen wieder zur Arbeit. Einer davon, Andreas, sagt zum Match: «Die Schweiz hätte mehr machen können. Sie haben ihre Chancen nicht genutzt.» Sein Freund und Tischnachbar Enrique stimmt ihm zu und tippt, dass die Schweiz bis in den Achtelfinal kommt.

Am Nebentisch sind die Senioren des FC Kirchberg versammelt. Sie sind zufrieden mit dem Sieg der Nati. «Ein Pflichtsieg. Sie haben souverän gespielt, da ist aber noch Steigerungspotenzial», sagt Bruno Nagel. «Das war ein perfekter Start ins Turnier», sagt Philippe Gähwiler. Die grosse Fussballeuphorie sei im FC Kirchberg allerdings noch nicht ausgebrochen, fügt er an.

Und wie weit kommt die Schweiz? Bruno Wyss antwortet: «Bis in den Halbfinal.»