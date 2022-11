Schweizer Cup Trotz grossem Kampf: Der FC Wil Frauen verliert das Cup-Achtelfinale gegen den klaren Favoriten Servette Genf mit 1:9 Die ganz grosse Sensation wollte den Wilerinnen an diesem Abend nicht gelingen. Im Cup-Achtelfinal müssen sie sich dem Super-League-Leader Servette FC Chênois Féminin mit 1:9 geschlagen geben. Eines kann man Wil aber nicht vorwerfen: Das Team hat bis zum Abpfiff alles gegeben. Lukas Tannò 19.11.2022, 23.01 Uhr

Trotz grossem Einsatz von Eliane Graf (rechts) und der ganzen Wiler Mannschaft stand es am Ende 9:1 für Servette Genf. Bild: Reto Martin

«Am Ende steht ein 1:9 auf der Anzeigetafel. Das sieht sehr bitter aus, aber widerspiegelt meiner Meinung nicht unsere Leistung», sagte Wil-Trainer Florian Holenstein nach dem Cup-Achtelfinal gegen Super-League-Leader Servette FC Chênois Féminin.

Der Unterschied zwischen dem Vierten der Nationalliga B und dem momentan besten Schweizer Frauenfussballteam war dann eben doch zu gross. «Wir wollten uns so teuer wie möglich verkaufen und versuchten unser Spiel zu machen», meinte Holenstein und ergänzte:

«Gewisse Anpassungen in unserem Spiel haben wir gemacht, aber grundsätzlich haben wir genau wie in der Liga gespielt.»

Wil belohnt sich mit dem 1:1-Ausgleichstreffer

Obwohl die Wilerinnen kämpferisch eine einwandfreie Leistung zeigten, stand es in der fünften Minute bereits 1:0 für Genf. Sandrine Mauron eröffnete das Skore. Danach konnte Wil über längere Zeit die Null halten. Zwar kam der Superligist ein ums andere Mal gefährlich vors Tor, scheiterte aber immer wieder am eigenen Unvermögen.

Dank der schlechten Chancenauswertung der Gäste stand es im Stadion Bergholz zehn Minuten vor der Pause immer noch nur 0:1 aus Sicht des FC Wil Frauen. Dann das Highlight der Wilerinnen: In der 35. Minute brachten die sie eine Flanke von links schön in den Strafraum. Alana O'Neill verpasste noch, aber hinter ihr konnte Fabienne Lämmler zum 1:1 ausgleichen. Ging doch noch was gegen den ehemaligen Champions-League-Teilnehmer Servette Genf?

Die Antwort kam relativ schnell: Nein. Nur zwei Minuten nach dem vielumjubelten 1:1 stand es durch den Treffern von Maria Korhonen schon wieder 2:1 für Genf und noch vor der Pause fiel aufgrund eines Wiler Eigentores das 3:1 für die Gäste. Holenstein sagte zur ersten Halbzeit:

«Es freut mich für das Team, dass sie das 1:1 erzielen konnten. Sie haben gegen einen Superligisten auf einen Rückstand reagiert. Das ist nicht einfach.»

Die zwei Tore vor der Halbzeit waren aus Sicht der Wilerinnen sehr bitter. Hätte man das 1:1 in die Pause retten können, dann wäre das Spiel in der zweite Hälfte vielleicht etwas anders verlaufen. «In der ersten Hälfte wurde auch der gegnerische Trainer ein paar Mal laut. Das bedeutet, wir haben ihn geärgert und er mussten Lösungen suchen», so Holenstein.

Fabienne Lämmler (zweite von rechts) bejubelt ihren Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 mit ihren Mitspielerinnen. Bild: Reto Martin

Servette in Hälfte zwei sehr effizient

Der souveräne Super-League-Leader fand aber die Lösungen. In der zweiten Hälfte spielten beinahe nur noch die Gäste. Bereits kurz nach dem Seitenwechsel war es wiederum Maria Korhonen, die zum 4:1 einschob. Danach war auch Sandrine Mauron zum zweiten Mal erfolgreich und die beiden Einwechselspielerinnen Alice Berti und Natalia Padilla Bidas entschieden mit ihren Toren die Partie.

«Gegen Schluss merkte man, dass bei uns die Luft raus war. Aber trotzdem bin ich zufrieden mir der Leistung meines Teams. Ich nehme viel Positives mit in die Meisterschaft. Nächste Woche wartet mit Thun Berner Oberland kein einfacher Gegner auf uns. Da müssen wir wieder 100 Prozent geben um punkten zu können», sagte Holenstein.