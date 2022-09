Im Cup-Achtelfinale spielt der FC Wil gegen den FC Sion

Schweizer Cup Der nächste Gegner des FC Wil heisst Sion – mit dem Los sind die Äbtestädter zufrieden, aber: «St.Gallen oder Basel wären Extraklasse gewesen» Im November findet das Achtelfinale des Schweizer Cup statt. Challenge-Ligist FC Wil empfängt dann zu Hause den FC Sion. Die Verantwortlichen erwarten ein «hochinteressantes Spiel». Noémi Sutter 19.09.2022, 14.41 Uhr

In der Liga hat der FC Wil zurzeit viel Grund zum Jubeln, hier im August nach dem Sieg gegen Yverdon Sport. Bild: Pascal Muller/Freshfocus

Der FC Wil steht im Schweizer Cup im Achtelfinal. Die Qualifikation musste sich die Mannschaft allerdings härter erkämpfen als vermutlich erwartet. Der 2:0-Sieg am Sonntag gegen Portalban, ein Klub aus der 1.Liga, war kein Spaziergang.

Die Auslosung der Achtelfinal-Paarungen am Sonntagabend ergab für den FC Wil den Gegner FC Sion. Der Super-Ligist aus dem Wallis hat den Cup in der Vergangenheit bereits 13-mal gewonnen, zuletzt 2015. Am 8., 9. oder 10. November – die definitive Ansetzung der Spiele steht noch aus – werden die Walliser in der Lidl Arena zu Gast sein.

Mit dem FC Sion kommt auch Mario Balotelli nach Wil

Der FC Wil 1900 sei mit der Auslösung sehr zufrieden, sagt Mediensprecher David Hugi. «Wir freuen uns, dass wir den FC Sion, einen Super-Ligisten, als Gegner haben.» Dies sei in den vergangenen Jahren nicht oft der Fall gewesen. Das letzte Mal spielten die Wiler im Jahr 2019 gegen einen Verein aus der obersten Schweizer Liga, damals war der FC Zürich in der Äbtestadt zu Gast. Jedoch sei dies bereits eine Runde früher gewesen, im Sechzehntelfinal.

Im Herbst 2019 bestritt der FC Wil zum bisher letzten Mal ein Cupspiel gegen einen Super-Ligisten, damals den FC Zürich. Hier Benjamin Kololli (rechts) gegen Wils Joel Schmied. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

Obwohl man mit der Auslösung zufrieden sei: «Der FC St.Gallen oder der FC Basel wären natürlich Extraklasse gewesen», sagt Hugi. Er ergänzt aber: «Es ist kein Wunschkonzert. Eine Super-League-Mannschaft ist immer gut.» Zu einem solchen Heimspiel kämen immer viele Zuschauer, was eine gute Stimmung verspreche. Man erwarte auf jeden Fall einen hochinteressanten Match.

Mario Balotelli (links), der neue Stürmer des FC Sion, bei der Pressekonferenz zu seiner Verpflichtung am 1. September. Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone

Mit dem FC Sion wird auch dessen neuer Starstürmer Mario Balotelli in der Lidl Arena zu Gast sein. Wird dieser Name für ein ausverkauftes Haus sorgen? Hugi antwortet: «Balotelli war in den letzten Jahren ein bedeutender Spieler, er wird sicher einige Fans anlocken.» Aber es gebe auch viele andere grossartige Spieler beim FC Sion, auch ehemalige Wil-Spieler.

Das Spiel findet am Abend unter der Woche statt. Hugi sagt, man setze sich beim Verband dafür ein, dass der Anpfiff bereits um 19.30 Uhr erfolge, damit auch viele Kinder kommen können. Über den Ticketverkauf informiert der Verein, sobald das Spiel definitiv angesetzt ist, heisst es auf der Website. Und:

«Der FC Sion mit seinem exzentrischen Präsidenten Christian Constantin und dem ehemaligen Superstar und Enfant Terrible des Weltfussballs Mario Balotelli wird unser Stadion hoffentlich in einen Hexenkessel verwandeln.»