In Schwarzenbach entsteht die grösste Solaranlage im Kanton

Schwarzenbach Solarzellen für 5,2 Gigawattstunden Strom: Auf dem Aldi-Verteilzentrum entsteht die grösste Fotovoltaikanlage im Kanton Jonschwil produziert bereits heute mehr Strom, als die 1650 Haushalte verbrauchen. Und nun entsteht hier, auf dem Dach des Aldi-Verteilzentrums in Schwarzenbach, die kantonal grösste Fotovoltaikanlage. Trotzdem bleiben die Risiken eines Strommangels ein Thema. Josef Bischof 03.05.2022, 08.47 Uhr

Auf dem Dach des Aldi-Verteilzentrums in Schwarzenbach soll eine Fotovoltaikanlage in der Grösse von fünf Fussballfeldern entstehen. Bild: Urs Bucher

Die 2014 gegründete Solargenossenschaft Jonschwil-Schwarzenbach präsentierte an ihrer Generalversammlung in Schwarzenbach eine stolze Bilanz. Bezüglich der Photovoltaik-Leistung pro Kopf steht die Gemeinde an der Spitze aller 77 Gemeinden im Kanton St. Gallen.