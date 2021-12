Laternliweg auf der Schwägalp ist offen

Schwägalp Der Laternliweg ist offen: Jeden Tag werden die Lampen mit einem Quad oder Pistenfahrzeug aufgehängt und wieder eingesammelt Sein Name verspricht es schon. Der Laternliweg ist auch bei dunkelster Nacht gut beleuchtet mit den vielen kleinen Laternen. Und seine Länge ist für Kinder angenehm zu meistern. Er ist über die Wintermonate ein wichtiger Anziehungspunkt für die Schwägalp. Ruedi Roth 06.12.2021, 17.00 Uhr

Thomas Fritsche kontrolliert die Laternen. Bild: Ruedi Roth

Die Schwägalp am Säntis ist da und dort mit Bergwäldern gesäumt. Zahllose Steine liegen darin. Sie sind wohl irgendwann einmal von diesem mächtigen Berg ins Tal hinunter gepoltert. Zusammen mit den durch die Natur gefällten Altbäumen bringen sie stilles Naturleben in das Gebiet. Moore, Alpweiden und der Bergwald wechseln sich fleissig ab. So wird der Laternliweg zur abwechslungsreichen Winterwanderung.

Ein hölzerner Wegweiser markiert direkt bei der Talstation der Säntisbahn den Ausgangspunkt zum Weg. Die erste leuchtende Laterne hängt bereits dort. Ihr Licht wird mit umweltfreundlichem und geruchsarmem Petroleum erzeugt, versichert Thomas Fritsche. Er ist eine jener Personen, welche den Laternliweg betreuen. Bestehen tut diese Rundwanderung schon weit über zehn Jahre.

Der Wegweiser ist leicht zu finden. Bild: Ruedi Roth

Unmittelbar nach dem Start führt er schnurstracks in den mit knorrigen Fichten besäumten Wald. Der Weg ist breit und gut geeignet für Gruppen- oder Familienspaziergänge. Angelegt wurde er einst für die Begehung des Naturerlebnisparks Schwägalp. Er verläuft durch hügeliges Gebiet und bietet unzählige Kurven. Dies macht ihn abwechslungsreich. Doch dafür sorgt auch der Wald. Manchmal spaziert man unter tief herabhängenden Ästen hindurch.

Am Schluss wartet die Laternli-Bar

Ab dem 18. November bis am 19. März ist der Laternliweg auf der Schwägalp beleuchtet. Mit einem Quad oder einem kleinen Pistenfahrzeug werden die über 50 Laternen täglich an ihren Platz gebracht. Und am späten Abend wieder eingesammelt. Diese Bedienung ist recht aufwendig, bringt aber den Gästen auch den Service eines gut präparierten Wegs.

Auf halber Strecke steht Punsch zur Stärkung bereit. Bild: Ruedi Roth

Geöffnet ist er jeweils von Donnerstag bis Samstag. Für grössere Gruppen besteht die Möglichkeit, den Laternliweg auf Voranmeldung auch an anderen Tagen zu beleuchten. Nach der Hälfte des 40-minütigen Wegs wartet ein Stand mit Punsch. Doch das ist erst der Anfang. Am Ende des Wegs trifft man bei der Laternli-Bar ein. Diese ist freitags und samstags von 17 bis 20 Uhr geöffnet. Dort gibt es Glühwein, Hotdogs und mehr. Servicemitarbeiterin Daniela Biser sagt: «Die Menschen vermitteln nach der Wanderung einen gelösten und zufriedenen Eindruck.»

Gemütlichkeit in der Laternli-Bar. Bild: Ruedi Roth

«Laternliweg» rund um den Schauenberg ab 10. Dezember Einen Laternliweg gibt es diesen Advent auch in Lütisburg. Die Frauen vom Winzenberg, der zur Gemeinde Lütisburg gehört, präsentieren ab dem 10. Dezember bis zum 2. Januar den Weg um den Schauenberg im flackernden Kerzenlicht. Bei Wind und Regen allerdings leuchten die Laternen nicht. Besucherinnen und Besucher, die mit dem Auto anreisen, werden gebeten, die Parkplätze vor der Käserei Winzenberg oder beim Restaurant Frohe Aussicht zu benützen. Der «Laternliweg» ist jeweils von 17 bis 22 Uhr beleuchtet. (pd)