Schwaches Mitteldrittel: EHC Uzwil verliert Derby gegen Wil II mit 2:5 Das erste Aufeinandertreffen gegen die zweite Mannschaft des EC Wil konnte der EHC Uzwil noch gewinnen. Nun setzte es zu Hause gegen den gleichen Gegner eine 2:5-Niederlage in der 3. Liga ab. 19.10.2020, 07.54 Uhr

Thomas Bischof (im gelb-blauen Trikot) und der EHC Uzwil kassierten gegen Wil die zweite Niederlage in Serie. Bild: Tim Frei (St. Gallen, 3. Oktober 2020)

(pd/tm) Auch im vierten Meisterschaftsspiel gegen den EC Wil II konnte der EHC Uzwil sein grösstes Manko nicht beseitigen. Denn erneut waren die schlechte Torausbeute und das Herschenken von vermeidbaren Gegentoren die Hauptgründe für die Niederlage. Dabei waren die Uzwiler wie im Hinspiel in Wil verheissungsvoll und druckvoll in die Partie gestartet. Die 1:0-Führung nach dem ersten Drittel war zu tief ausgefallen, hatte der Gastgeber doch wieder teils hochkarätige Chancen ausgelassen.

Zu Beginn des zweiten Abschnitts schienen die Uzwiler alles im Griff zu haben, ehe sie den Ausgleich in Überzahl hinnehmen mussten. Ein Treffer, den das Heimteam verunsicherte. Denn anders ist seine schwache Phase im Mitteldrittel ab der 30. Minute nicht zu erklären: Bis zur zweiten Pause kassierten die Uzwiler vier weitere Gegentreffer zum 1:5-Zwischenstand, darunter einen zweiten Shorthander zum 1:2. Torhüter Kevin Stalder liess sich bereits nach dem 1:4 genervt auswechseln, seine Vorderleute hatten ihn mehrmals im Stich gelassen.

Verdienter Wiler Sieg, starke Leistung von Gäste-Goalie Forrer

Eine Reaktion der Uzwiler war im dritten Drittel zwingend gefordert und diese kam auch. Mehr als das 2:5 durch Claude Moser in Unterzahl schaute aber trotz weiteren Chancen nicht mehr heraus. Zumindest konnte aus Uzwiler Sicht eine Blamage abgewendet werden. Für Verteidiger Moser war es bereits der dritte Saisontreffer. Die Wiler verdienten sich den Sieg durch eine clevere und einmal mehr sehr kämpferische Leistung. Einen besonders starken Auftritt zeigte ihr Torhüter Rene Forrer, der die Uzwiler Offensive an den Rand der Verzweiflung brachte.

Für den EHC Uzwil geht es am 31. Oktober auswärts gegen den EHC Winterthur II weiter. Für die Uzwiler wird dieses Spiel bereits vorentscheidenden Charakter haben, wenn sie um die Tabellenspitze mitspielen möchten. Der EC Wil II bestreitet sein nächstes Meisterschaftsspiel ebenfalls am 31. Oktober, zu Hause im Derby gegen den SC Herisau.

EHC Uzwil – EC Wil II 2:5 (1:0, 0:5, 1:0)

Uzehalle, Niederuzwil – 145 Zuschauer – Sr. Lechelt/Wolf.

Tore: 15. Russo (C. Moser) 1:0. 25. Biefer (Ausschluss! D. Pfiffner) 1:1. 31. Ruckstuhl (Ausschluss Brühwiler!) 1:2. 34. P. Stiefel (Brühwiler) 1:3. 37. Biefer 1:4. 39. Biefer (Brühwiler/Ausschluss Heil) 1:5. 46. C. Moser (Breitenmoser/Ausschluss! P. Hugentobler) 2:5.

Strafen: 6-Mal 2 Minuten plus 10 Minuten (Locher) gegen Uzwil, 5-Mal 2 Minuten gegen Wil.

Uzwil: Stalder (37. Anderegg); Müller, Neff; Bischof, C. Moser; D. Hugentobler, R. Gschwend; Meile, P. Hugentobler; D. Gschwend, Locher, Allen; Russo, Breitenmoser, Heil; Altherr, Bissegger, Nagel; Sturzenegger, Sopa, D. Moser.

Wil II: Forrer; Ruckstuhl, Mäder; E. Pfiffner, Herzog; Fürer, Egli; Ammann; Weilenmann, P. Stiefel, Derungs; Brühwiler, Keller, Biefer; D. Pfiffner, Oswald, Braun; Imstepf.

Hier finden Sie die Tabelle der 3. Liga Ost (Gruppe 4).