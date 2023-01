Bald entscheiden die Gemeinden über Gebäude unter Denkmalschutz

Schutzobjekte Bald entscheiden die Gemeinden, ob geschützte Gebäude umgebaut oder abgebrochen werden – sie sehen sich gerüstet Am 1. März verliert die Denkmalpflege die Entscheidungshoheit über kantonal oder national geschützte Gebäude. Viel ändern werde sich damit nicht, sagen die Gemeindepräsidenten. Der architektonische Berater Bruno Bossart erklärt, wie gute Bauberatung gelingt. Pablo Rohner 23.01.2023, 05.00 Uhr

Das Chalet Bergheim in Flawil vor dem Umbau, den der Heimatschutz als «Verschandelung» kritisiert. Bild: PD

Im Sommer 2014 fuhren an der Wilerstrasse in Schwarzenbach die Abbruchbagger auf. Nach jahrelangem Streit um seinen Schutzstatus musste der Gasthof Löwen abgerissen werden. Schon 2002 wollte die Gemeinde Jonschwil das Gebäude aus der Schutzverordnung entlassen, doch ein Rekurs des Heimatschutzes und der Entscheid der kantonalen Denkmalpflege verhinderten das.

Zwölf Jahre später, als der Besitzer den «Löwen» renovieren sollte, stellte sich heraus, dass die Bausubstanz dafür zu schlecht war. Der Gasthof musste aus dem Schutz entlassen und abgerissen werden.

Für Stefan Frei, der damals schon Gemeindepräsident von Jonschwil war, ist der Fall «Löwen» ein mahnendes Beispiel dafür, dass Einschränkungen bei Umbauten aus denkmalpflegerischen Gründen dazu führen können, dass Gebäude lange leer stehen und zerfallen.

Das Gasthaus Löwen in Schwarzenbach, kurz vor seinem Abbruch im Sommer 2014. Bild: Christoph Hunziker

Am 1. März 2023 tritt die Revision des Artikels 122 des Planungs- und Baugesetzes (PGB) in Kraft. Damit ist die Zustimmung der kantonalen Denkmalpflege bei Eingriffen zum Umbau oder Abbruch bei unter kantonalem oder Bundesschutz stehenden Gebäuden nicht mehr nötig. Sie wird aber vorgängig zur Stellungnahme eingeladen und kann Rekurs gegen bewilligte Gesuche einlegen, wenn ihre Anmerkungen ungenügend berücksichtigt werden.

Die Übertragung der Verantwortung über die Baudenkmäler an die Gemeinden soll die Verfahren beschleunigen, «pragmatischer und bürgernaher» machen, sagten Exponenten der bürgerlichen Fraktionen im Kantonsrat. Angestossen hatten die Revision die Vereinigung St.Galler Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten (VSGP) und die Wirtschaftsverbände.

Weil die Kompetenzverschiebung unzulässig sei, nach der eine untere Staatsebene Entscheide über Schutzobjekte einer oberen Staatsebene fällen kann, lassen die Schutzverbände die Revision des PGB nun vom Bundesgericht überprüfen. Vorderhand tritt die Gesetzesänderung aber am 1. März 2023 in Kraft.

Gemäss Tanja Scartazzini, Leiterin des Amtes für Kultur des Kantons St.Gallen, laufen derzeit Arbeiten an einem gemeinsamen Merkblatt des Amtes für Kultur und der VSGP, in dem die künftige Aufgabenteilung zwischen Gemeinden und Denkmalpflege beschrieben werden soll.

Gemeinden sehen wenig Handlungsbedarf

Wie bereiten sich die Gemeinden in der Region auf die Ausübung ihrer neuen Befugnisse vor? Eine Umfrage dieser Zeitung zeigt: Sie sehen sich gerüstet. «Es ist keine neue Aufgabe für die Gemeinden», schreibt Stefan Frei. Jonschwil etwa ziehe für die Beurteilung von Baugesuchen bei geschützten Einzelobjekten oder im geschützten Ortsbild «seit vielen Jahren» einen externen Fachmann zur Beurteilung bei. Danach entscheidet die Bau- und Infrastrukturkommission, bestehend aus drei Gemeinderäten, über die Gesuche.

Die Textilfabrik in Niederbüren vor dem Abbruch. An ihrer Stelle steht heute... Bild: Google ...eine Tankstelle. Bild: PD

Ähnlich klingt es in Flawil, Degersheim, Wattwil, Zuzwil, Oberuzwil, Oberbüren und Niederbüren; der Beizug von architektonischen Beratern bei Baugesuchen für geschützte Objekte gehöre seit Jahren zum normalen Ablauf.

Schutzverbände befürchten mehr Abbrüche

Unisono versichern die Gemeindepräsidentinnen und -präsidenten, die neue Regelung werde «keine Auswirkungen auf die Qualitätssicherung» haben, wie es Oberbürens Gemeindepräsident Alexander Bommeli ausdrückt. Caroline Bartholet, Bommelis Amtskollegin aus der Nachbargemeinde Niederbüren, schreibt, man werde die neuen Pflichten, «mit der notwendigen Verantwortung wahrnehmen». Für Tanja Scartazzini, die Leiterin des Amts für Kultur, heisst das: Die Gemeinden müssen die Stellungnahme der Denkmalpflege zu Projekten an geschützten Bauten in ihren Entscheiden «adäquat berücksichtigen».

Daran zweifeln die Schutzverbände und die linksgrüne Kantonsratsminderheit. Sie befürchten mit der Gesetzesänderung mehr unsachgemässe Umbauten, Abbrüche oder Neubauten in ortsbaulich empfindlichen Gebieten. Zum einen, weil die Gemeinden sich oft nicht trauen würden, den Interessen von Eigentümern und Baugewerbe entgegenzutreten. Zum anderen fehle vielen Gemeinden das Fachwissen für angemessene denkmalpflegerische Entscheide.

In der Stadt Wil etwa existiert eine Stadtbildkommission mit Architektinnen und Architekten und einer Landschaftsarchitektin. Ein neues Gremium zu bilden, erwägt die Gemeinde Niederhelfenschwil, sagt Gemeindepräsident Peter Zuberbühler.

Gleiches gilt für die Gemeinde Neckertal, das neben Nesslau und Wattwil die meisten kantonalen Schutzobjekte in der Region hat. Alle drei Gemeinden haben rund 80 davon. Neckertal hat auf die Fusion hin eine Bau- und Denkmalkommission gebildet. Nesslau habe seit bald zehn Jahren «ein entsprechendes Gremium», sagt Gemeindepräsident Kilian Looser.

Bauberater: Projekte besser machen

Alle Gemeinden lassen sich extern beraten. Doch was geschieht eigentlich bei einer solchen Beratung? Einer, der das weiss, ist der St.Galler Architekt Bruno Bossart. Er berät Gemeindebehörden seit gut vierzig Jahren als externer Berater bei Baugesuchen für denkmalgeschützte Gebäude, in der Region unter anderem in Oberuzwil, Oberbüren, Bütschwil-Ganterschwil oder Lichtensteig. Er sagt: «Ob ein Haus in seine Umgebung passt, kann man nicht messen. Das ist Ermessenssache.»

Der Architekt und Bauberater Bruno Bossart bei einem Vortrag. Bild: Cecilia Hess-Lombriser

Was er damit meint: Dafür braucht es einen Fachmann. Bei Gemeinden, die ohne architektonische Berater entscheiden, sieht er tatsächlich die Gefahr, dass Projekte «einfach durchgewunken werden». Vor allem, wenn Projektpläne nicht von Architektinnen oder Architekten gezeichnet werden, fehle bei vielen Projekten an Denkmälern oft die architektonische Qualität.

Wenn er mit Planern, Bauherren und Behördenmitgliedern zusammensitzt, werde angeschaut, wie das Projekt «architektonisch so optimiert werden kann», dass es bewilligungsfähig ist. Er mache dann oft Skizzen, um zu veranschaulichen. «Es geht darum, zu zeigen, dass die Anpassungen einen Mehrwert bringen, dem Besitzer, der Gemeinde, dem öffentlichen Raum. Dann stehen sie auch dahinter.»

Fast immer würden die Gespräche positiv verlaufen und die beabsichtigten Bauten besser. Beratungen, ist Bossart überzeugt, würden mit dem revidierten PBG noch wichtiger, um Ortsbilder intakt zu halten und bauliche Zeitzeugen zu erhalten.

Bei kantonal und national geschützten Objekten werde die Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege eng bleiben, sagt die Wiler Stadträtin und Bauchefin Ursula Egli. Doch der Spielraum, so viel ist klar, wird mit dem revidierten Gesetz grösser. Ursula Egli: «Inwieweit die Baukommission bei künftigen Entscheiden von der Stellungnahme der Denkmalpflege abweichen wird, wird sich zeigen.»