Wil: Auch im alten Polizeiposten hat die Schule angefangen

schulstart Wil: Zu Besuch im alten Polizeiposten, der seit Montag ein Schulhaus ist Weil es im Alleeschulhaus zu eng wurde, werden zwei Klassen neu an der Lerchenfeldstrasse unterrichtet. Die Schülerinnen und Schüler erkunden das Gebäude, die Lehrerinnen schätzen die Nähe im Haus und der längere Schulweg wurde vorab geübt.

Etwas eng, aber hell und familiär. Ein Schulzimmer im früheren Polizeiposten an der Lerchenfeldstrasse. Bild: Pablo Rohner

Ein letztes Mal springt der Ball vom Garagentor zurück auf den Asphalt. Die Pause ist vorbei, die meisten Schülerinnen und Schüler sind schon wieder in ihr Klassenzimmer zurückgekehrt. Seit Montag befindet sich dieses im alten Polizeiposten an der Lerchenfeldstrasse. Im Alleeschulhaus wurde es zu eng.

Neben der geschlossenen steht eine Garage offen. Darin sind die Kickboards und Velos der Schülerinnen und Schüler und die Spielgeräte für die Pause abgestellt. «Etwas klein», sagt ein Schüler über seinen neuen Pausenplatz, bevor er durch die Tür ins Schulhaus geht.

Der frühere Polizeiposten ist seit Montag ein Schulhaus. Bild: Pablo Rohner In der Garage beim Pausenplatz können die Schülerinnen und Schüler ihre Gefährte abstellen. Bild: Pablo Rohner Der Eingang beim Pausenplatz. Bild: Pablo Rohner Der Pausenplatz hinter dem Gebäude. Bild: Pablo Rohner Eines der Schulzimmer im Provisorium. Bild: Pablo Rohner Baulich musste nicht viel verändert werden. Die Wände wurden frisch gestrichen und ein paar Wände entfernt, um die Räume zu vergrössern. Bild: Pablo Rohner Im Leseraum können die Schülerinnen und Schüler zur Ruhe kommen. Bild: Pablo Rohner Hier entsteht ein zweiter Mittagstisch des Schulhauses Allee. Bild: Pablo Rohner

Etwa 10 auf 20 Meter misst der Pausenplatz. Wenn nicht gerade eine der beiden Klassen für Musik, Technisches oder Textiles Gestalten im Hauptschulhaus bei der Allee ist und die Pause dort verbringt, müssen hier rund 40 Schülerinnen und Schüler Platz haben.

«In zwei Jahren wird der Platz wieder knapp»

Das Treppenhaus atmet den kühlen Charme der Architektur der Zwischenkriegszeit. Das schwarz glänzende Geländer windet sich spiralförmig bis in den dritten Stock. Die letzten Schülerinnen und Schüler huschen die Treppe hinauf.

In den ersten Tagen des Schuljahrs erkunden die Schülerinnen und Schüler ihr neues Schulhaus. Bild: Pablo Rohner

Im ersten Stock wartet Barbara Vogel, Schulleiterin des Schulhauses Allee, zu dem das Provisorium gehört. Etwas eng sei es schon, sagt sie. Ansonsten sieht sie in dem Gebäude viele Vorteile. Weil hier nur zwei altersdurchmischte Mittelstufenklassen unterrichtet werden, sei die Atmosphäre familiär. Ideal sei die Raumaufteilung auf den Stockwerken mit einem Klassenzimmer und zwei nahen Gruppenräumen. Jeder Klasse steht ein Stockwerk zur Verfügung – fast wie eine Wohnung.

«Umgebaut wurde wenig», sagt Barbara Vogel. Um Grösse für die Klassenzimmer zu gewinnen, wurden zwei Wände rausgerissen. Es wurde frisch gestrichen und die Elektroinstallationen für die digitalen Geräte mussten gemacht werden.

Barbara Vogel, Schulleiterin Schulhaus Allee Bild: Pablo Rohner

Nötig wurde das Provisorium, weil im Alleeschulhaus auf dieses Schuljahr eine neunte Klasse gebildet werden musste. Das Schulhaus, gebaut für sechs Schulklassen, war schon seit längerer Zeit überbelegt. Mit dem alten Polizeiposten konnte die Raumknappheit entschärft werden – für den Moment. «In zwei Jahren wird der Platz wieder knapp werden», sagt Barbara Vogel.

Die Klassen haben sich freiwillig gemeldet

Die beiden Klassen, die nun im alten Polizeiposten unterrichtet werden, haben sich freiwillig gemeldet. «Es ging genau auf», sagt Barbara Vogel. Zwei Mittelstufenklassen und ihre Lehrpersonen wollten lieber im Hauptschulhaus bleiben, zwei hatten Lust auf das neue. Rund 40 Schülerinnen und Schüler und insgesamt 6 Lehrpersonen – zu den Klassenlehrerinnen kommen Teamteaching-Lehrpersonen und die Heilpädagogin – sind nun im Provisorium untergebracht.

Im dritten Stock unterrichtet Heilpädagogin Andrea Andermatt. Bild: Pablo Rohner

«Schon richtig daheim»

Amra Omerovic steht in ihrem Schulzimmer neben der digitalen Wandtafel. Darauf steht das Programm bis zum Mittag: «Lesen bis 10.40 Uhr», dann «Sprache erforschen». Die Tische stehen wie Inseln im hellen Raum, einzeln oder zu Quadraten zusammengeschoben. An einem sitzt ein Schüler, vertieft in ein Buch. Seine Mitschülerinnen und Mitschüler haben sich auf dem Stock verteilt, um zu lesen, im Schulzimmer, in den zwei Gruppenräumen, im Lesezimmer.

Als die Lehrpersonen der Mittelstufe gefragt wurden, wer sich vorstellen könne, ins Provisorium zu zügeln, habe sie sofort gedacht «cool», sagt Amra Omerovic. Die beiden Klassen, die schliesslich wechselten, hätten schon vorher viel zusammen gemacht, im gemeinsamen Haus fühlten sie sich nach zwei Schultagen «schon richtig daheim». Den Schülerinnen und Schülern mache es Spass, die vielen Räume und Winkel in «ihrem Haus» zu erkunden.

«Cool», sagte sich Amra Omerovic, als sie gefragt wurde, ob sie mit ihrer Klasse von der Allee an die Lerchenfeldstrasse zügeln wolle. Bild: Pablo Rohner

Das bestätigen die Schülerinnen Ajana und Sofia. Ajana gefällt, dass sie im neuen Schulhaus «nicht so viele» sind. Etwas schade findet sie, dass sie und ihr Bruder nun in zwei verschiedenen Gebäuden in die Schule gehen.

Sofia sagt, sie habe sich auf den Schulanfang am neuen Ort gefreut, ihr gefallen die vielen Räume, die es zu entdecken gibt. Sie ist auch froh, dass am Dienstag die Bälle, Stelzen und anderen Spielgeräte für die Pause angekommen sind.

Weniger gefällt ihr, dass ihr Schulweg länger geworden ist. Sofia wohnt im Westquartier. Nun gehe sie eben mit ihren Gspänli aus der Nachbarschaft bis zum Alleeschulhaus, wo diese in die Schule gehen. Von dort fährt sie dann alleine mit dem Kickboard zu Provisorium.

Der längere Schulweg wurde geübt

Der Weg zwischen dem Alleeschulhaus und dem alten Polizeiposten sei mit den Kindern mehrmals geübt worden, sagt Schulleiterin Barbara Vogel, vor den Ferien und am Montag, nach dem Eröffnungsfest im Alleeschulhaus. Die Schülerinnen und Schüler überqueren die Obere Bahnhofstrasse auf dem Fussgängerstreifen, dann die Lerchenfeldstrasse beim Lichtsignal am Schwanenkreisel. Dann geht es der Strasse entlang zum Schulhaus.

Zwei Schülerinnen lesen in einem Gruppenraum. Bild: Pablo Rohner

Zurück im Erdgeschoss des alten Polizeipostens. Dort befinden sich neben den Garderoben auch die Räume für den Mittagstisch. Ein blaues Sofa, Tische, Stühle, eine leere Chromstahlküche – hier muss erst noch eingerichtet werden. Auch für die Tagesstruktur des Alleeschulhauses bringt das Provisorium Entlastung, sagt Barbara Vogel. Auch diese sei, vor allem am Mittag, an die Kapazitätsgrenze gelangt.

