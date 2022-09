Rickenbach und Wilen: Präventionsarbeit über alle Schulstufen

Schulsozialarbeit Für körperliche und psychische Gesundheit: Schulen in Rickenbach und Wilen spannen für Prävention und Früherkennung zusammen Die Primarschulen Rickenbach und Wilen sowie die Sekundarschule Ägelsee haben ein gemeinsames Konzept erarbeitet. Ziel ist eine koordinierte Präventionsarbeit über alle Schulstufen hinweg. 27.09.2022, 13.10 Uhr

Die Schulsozialarbeit soll die Präventionsthemen vom Kindergarten bis zur 3. Sekundarstufe in die Klassenzimmer bringen. Bild: Stefan Kaiser

Die Schulsozialarbeit ist sowohl an den beiden Primarschulen Rickenbach und Wilen, als auch an der Sekundarschule seit Jahren ein fester Bestandteil des schulischen Angebots. Eine umfassende Bestandesaufnahme an den drei Schulen zeigte, dass Prävention und Früherkennung ausgebaut und noch besser verankert werden sollen, wie die Schulen in einer gemeinsamen Medienmitteilung festhalten.

Die bestehenden Konzepte der Schulsozialarbeit wurden deshalb mit einem Stufenkonzept Prävention und mit Umsetzungsstrategien im Bereich Früherkennung und Frühintervention erweitert. Die bisherigen Arbeiten der Schulsozialarbeit im Bereich der Krisenintervention sind angemessen, bleiben erhalten und werden fortgeführt.

Eine Projektgruppe, bestehend aus der Schulsozialarbeiterin Claudia Ulmann und Vertreterinnen aller drei Schulbehörden, hat das Stufenkonzept erarbeitet. Prävention und Früherkennung haben zum Ziel, unter anderem psychische Widerstandskraft, Gemeinschaftsgefühl sowie körperliche und psychische Gesundheit zu stärken und zu fördern. In Zusammenarbeit aller drei Schulgemeinden sei es gelungen, eine gemeinsame Basis für einen gesunden und kooperativen Schulalltag zu entwickeln, schreiben die Schulen weiter.

Prävention über alle Stufen hinweg

Claudia Ulmann bringt als Schlüsselperson die Präventionsthemen vom Kindergarten bis zur 3. Sekundarstufe in die Klassenzimmer. Angeboten werden Module zu Partizipation, Gewaltprävention, Suchtprävention, Förderung sozialer Kompetenzen, Medienbildung, Sexualpädagogik und Menschenrechte. Die Ausgestaltung der Präventionsmodule ist so angelegt, dass jedes Kind in Wilen und Rickenbach während seinen elf Schuljahren von allen Themen wiederholt profitieren kann.

Prävention ist bereits ein fester Bestandteil des Lehrplans. Aber auch die Erziehungsberechtigten und Lehrpersonen werden in Form von Elternabenden und Weiterbildungen einbezogen. Die Präventionsmodule werden von der Schulsozialarbeiterin Claudia Ulmann koordiniert und entweder von ihr selbst oder einer externen Fachstelle durchgeführt. (pd)

Prüfung der Bildung einer Volksschulgemeinde lanciert Wie die drei Schulen ebenfalls mitteilen, ist an der Behördenkonferenz vom 7. September die Prüfung einer Volksschulgemeinde Rickenbach-Wilen lanciert worden. Sechs Teilprojektgruppen werden in einzelnen Themenfeldern die Vor- und Nachteile einer solchen Volksschulgemeinde abklären. Bis im Frühling werden die Gruppen die Entscheidungsgrundlagen erarbeiten. Da im März in allen drei Schulgemeinden eine Teilrevision der Gemeindeordnung geplant ist, wird der rechtliche Rahmen für eine allfällige Abstimmung über einen Zusammenschluss an der Urne gegeben sein. Die erarbeiteten Ergebnisse werden bis Juni in einem Bericht zusammengefasst und an einer zweiten Behördenkonferenz vorgestellt. Die Resultate der Fusionsabklärungen werden dann nach den Sommerferien an Informationsveranstaltungen der Bevölkerung präsentiert und zur Diskussion gestellt. (pd/ser)