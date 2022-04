Aus der leerstehenden Polizeistation in Wil wird Schulraum

Schulraumplanung Im Wiler Schulhaus Allee wird es zu eng: Platz wird in der ehemaligen Polizeistation an der Lerchenfeldstrasse geschaffen Für das Schuljahr 2022/23 wird es in der Primarschule Allee eine Schulklasse mehr geben. Schon jetzt herrscht Platzmangel. Deshalb wird die leerstehende Polizeistation an der Lerchenfeldstrasse gemietet. Dort sollen zwei Klassen aus der Mittelstufe unterrichtet werden. Sabrina Manser 30.04.2022, 12.00 Uhr

In der ehemaligen Polizeistation an der Lerchenfeldstrasse 12 entstehen Klassenräume und Räume für die Tagesstruktur. Bild: Sabrina Manser

Während die Schülerzahlen immer weiter wachsen, scheint die Schulraumplanung zu stocken. Zumindest muss das Parlament zuerst einen Kredit von 3,2 Millionen Franken genehmigen. Mit diesem Geld sollen unter anderem zwei Stellen mit einem Gesamtpensum von 150 Prozent geschaffen werden, um die Schulraumplanung voranzutreiben. Das dauert. Derweil wird es in den Schulzimmern enger.

Da gibt es nur eines: Ausweichen auf Provisorien und zusätzlich gemietete Liegenschaften. Bereits 15 Klassen werden so in der Stadt Wil unterrichtet. Nun muss auch die Primarschule Allee auf solche Alternativen zurückgreifen. Die Liegenschaft an der Lerchenfeldstrasse 12 wird ab Juli gemietet, wie einer Mitteilung der Stadt zu entnehmen ist. Bei dieser Liegenschaft handelt es sich um die ehemalige Polizeistation. Damit klärt sich nun auch die Nutzung dieses leerstehenden Gebäudes, zumindest vorläufig.

Die Liegenschaft soll ab dem Schuljahr 2022/23 für den Schulbetrieb und die Tagesstrukturen der Primarschule Allee genutzt werden. Der Stadtrat hat eine dringlich gebundene Ausgabe für die Miete der Liegenschaft genehmigt. Die Ausgabe umfasst jährliche Mietkosten von 97'363 Franken für mindestens drei Jahre. Für die Investitionen für die Umnutzung der Liegenschaft als Schulbau wurden 560'040 Franken genehmigt.

In der Primarschule Allee wird es ab dem Schuljahr 2022/23 zu eng. Bild: Sabrina Manser

Kontakt zu Hauptschulhaus soll nicht verloren gehen

Zwei Klassen der Mittelstufe, also 4. bis 6. Klässler, würden ab August 2022 an der Lerchenfeldstrasse zu Schule gehen, sagt Donat Ledergerber, Departementsleiter Bildung und Sport der Stadt Wil. «Wir haben jetzt schon zu wenig Platz in der Primarschule Allee und ab dem Sommer werden wir eine weitere Klasse führen.» Deshalb müssten zusätzliche Räume her.

Donat Ledergerber, Departementsleiter Bildung und Sport. Bild: Michel Canonica

Der Kontakt zum Hauptschulhaus solle für die Schülerinnen und Schüler, die an der Lerchenfeldstrasse unterrichtet werden, aber nicht verloren gehen, sagt Ledergeber. So finden zum Beispiel die Fächer «textiles Gestalten» und «technisches Gestalten» sowie gemeinsame Anlässe immer noch im Alleeschulhaus statt.

Die Schulwegsicherheit wird gewährleistet

Im Erdgeschoss der Liegenschaft an der Lerchenfeldstrasse sollen Räume für die Tagesstruktur Allee entstehen. Diese sei längst an die Kapazitätsgrenze gelangt, sagt Ledergerber. Deshalb sei ein Teil des Mittagstischs bereits jetzt ins Schulhaus Matt ausgelagert worden. Mit der Lerchenfeldstrasse verkürze sich für einige Schülerinnen und Schüler sogar der Weg. Zudem führe dieser nicht mehr über das Bahnhofsareal. Der Departementsleiter sagt: «Auch die Tagesstruktur an der Lerchenfeldstrasse ist nur für die Mittelstufe gedacht.»

Denn auch die Schulwegsicherheit ist ein Thema. Die Lerchenfeldstrasse ist eine viel befahrene Hauptstrasse. «Der neue Schulweg zur Lerchenfeldstrasse ist nicht gefährlicher als jener zum Alleeschulhaus», sagt Ledergerber. Die Schulwege würden jetzt schon über den Schwanenkreisel und der Zürcher- und Lerchenfeldstrasse entlangführen. Für jene, die von der oberen Bahnhofstrasse kommen, werde der Schulweg sogar einfacher.

«Wir werden mit den Schülerinnen und Schülern anschauen, welches der jeweils optimale Weg ist.»

Bauliche Massnahmen sind notwendig

Doch bevor Schülerinnen und Schüler beim ehemaligen Polizeiposten ein- und ausgehen, sind bauliche Massnahmen für die Umgestaltung zum Schulraum notwendig. So müssen der Brandschutz und weitere Sicherheitsmassnahmen wie Fallschütze bei den Balkonen und im Treppenhaus angepasst werden. Auch ein paar Wände müssen raus. Es brauche grössere Räume für die Schulzimmer, so Ledergerber.

Es werde aber nur das Nötigste gemacht. Eine «Pinselrenovation» also. «Die zusätzlichen Schulräume sind ‹nur› für die nächsten drei Jahre gedacht», sagt der Departementsleiter.

Auch ein Pausenplatz soll es geben. Hinter dem Haus befinden sich derzeit Parkplätze, die aufgehoben und mit einem Zaun mit Tor ergänzt werden. Die Parkplätze vor dem Haus an der Hauptstrasse werden belassen.

Weitere Provisorien stehen in Aussicht

Weitere Schulen, in denen es langsam, aber sicher eng wird, sind die Primarschulen Bronschhofen und Rossrüti sowie die Primarschule Matt. Auch hier betreffe es einzelne Klassen, sagt Ledergerber. «Wir werden für die Schuljahre 2023/24 und 2024/25 die Situation genau anschauen müssen.»

Klar ist eines:

«Solange kein neuer Schulraum gebaut wird, müssen wir auf Provisorien und zugemietete Räume ausweichen. Das wird die nächsten Jahre der Fall sein.»