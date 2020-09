«Schulrätin wäre für mich keine Alternative»: Warum Franziska Berger das Flawiler Schulratspräsidium will Franziska Berger will den Stimmberechtigten eine Auswahl bieten. Deshalb tritt die 39-Jährige Lehrerin, Musikerin und Songwriterin gegen den amtierenden Flawiler Schulratspräsidenten, Christoph Ackermann, an. Andrea Häusler 08.09.2020, 17.07 Uhr

Mit der Kandidatur startet Franziska Berger in einen Lebensabschnitt, in dem die Politik so oder so eine Rolle spielen soll. Bild: Andrea Häusler

«Freinis» nennt sich das Atelier, das sich Franziska Berger vor rund zwei Jahren an der Oberdorfstrasse eingerichtet hat. Die Tür steht jedermann offen. Die 39-Jährige sucht den Kontakt mit der Bevölkerung, den Austausch. Aber nicht nur. Gegenüber dem nierenförmigen Sofa und dem Couchtisch steht ein Audiorecorder. Darüber hängt ein Plakat mit ihrem Foto: Keck auf dem Boden sitzend schielt sie hinter ihrer Gitarre hervor. Das Bild ist über zehn Jahre alt, zeigt sie als BBFrances, die Musikerin und Songwriterin, die mit ihrem Auftritt am Open Air St.Gallen im Jahre 2006 den persönlichen Karrierehöhepunkt erreicht und nach der Produktion von «Search 4 love» mit Mundart-Rapper Bligg unmittelbar vor dem Durchbruch ge­standen hatte.

Es kam anders – statt auf der anrollenden Erfolgswelle weiter zu reiten, geriet sie in eine Abwärtsspirale, der zu entfliehen, ihr lange Zeit unmöglich schien. Franziska Berger war psychisch erkrankt. «Es war eine schwierige, prägende, aber auch lehrreiche Zeit», sagt sie rückblickend. Vor allem habe sie gelernt, zu kämpfen, sich ungeachtet schier unüberwindbarer Hindernisse durchzubeissen, zu priorisieren und sich Ziele zu setzen. Auch jenes, von Unterstützungsleistungen wegzukommen. Sie blickt auf das alte Foto an der Wand. Dann schiebt sie einen Flyer über den Tisch: «Ich will auch wieder Musik machen», sagt sie und ergänzt: «Erst kürzlich hatte ich einen Auftritt in der Wiler Remise.»

Persönliche Lieder als kreative Geschenke

Auf der Bühne zu stehen, Menschen zu begeistern und zu berühren, ist aber nur ein nebenberufliches Standbein, das sich Franziska Berger aufbaut. Auf das Zweite weist der Flyer hin: «5 Worte, dis Lied», heisst es darauf. Anhand von fünf Stichwortern schreibt und komponiert Berger im Auftrag persönliche Lieder – als kreative Geburtstags-, Hochzeitsgeschenke etc. Auch hierfür hat sie das Freinis-­Lokal angemietet. ­Freinis, als Pendant zu Gefängnis, in dem sie sich in der Vergangenheit oft gefühlt hatte.

Wut als Triebfeder für ein politisches Engagement

Franziska Berger liebt die Musik, aber ihre Brötchen hatte sie ursprünglich als Primarlehrerin verdient – auch in Flawil. «Während zweier Jahre habe ich hier als Stellvertretung an der Oberstufe unterrichtet», sagt sie.

Jetzt will sie Schulratspräsidentin werden. Weil sie der Wählerschaft eine Alternative bieten will. Und weil sie nicht mehr über politische Entscheide wettern, sondern diese beeinflussen möchte. Zum Seitenwechsel veranlasst hatte sie eine Gesetzeslücke, in die sie geraten war:

«Ich musste deshalb bis vor Bundesgericht gegen die Sozialversicherungen kämpfen.»

Zu ihrer Befähigung für das Schulratspräsidium sagt die ­alleinerziehende Mutter eines achtjährigen Sohnes: «Ich bringe die Sichtweise der Lehrperson und die Perspektive der Eltern mit.» Diese Erfahrungen erleichterten die Abstimmung der Bedürfnisse der Protagonisten im Schulbereich. Kinder, Eltern und Lehrpersonen bräuchten die geeigneten Rahmenbedingungen, um ihr tatsächliches Potenzial entwickeln zu können.

Berger kritisiert, dass der Arbeit der Eltern kaum Wertschätzung entgegengebracht werde. Dabei habe gerade Corona gezeigt, welche Bedeutung deren Mitwirkung habe. «In vielen Bereichen fehlt schlicht die Rundumsicht», findet sie und spricht die Abstimmungen über die Turnhalle Feld an. Wäre bereits das erste Projekt aus der Perspektive der Vereine betrachtet und die Notwendigkeit eines Provisoriums während der Bauphase erkannt worden, hätten die Vereine weniger Energie investieren und die Gemeinde weniger Geld ausgeben müssen.

Siebtgrösster Schulbetrieb des Kantons

«Die Schule Flawil hat ein hohes Niveau», sagt die parteilose Gegenkandidatin von Christoph Ackermann (parteilos), die nach einer allfälligen Wahl auch im Gemeinderat Einsitz nehmen würde. Verbesserungspotenzial macht sie im Detail aus – etwa im Bereich der Kommunikation:

«Ich könnte mir gut vorstellen, eine Schüler- und/oder Elternsprechstunde einzuführen.»

Mit rund 1250 Lernenden und 220 Mitarbeitenden in unterschiedlichen Pensen und verschiedensten Funktionen ist die Schule Flawil ein stattliches Unternehmen. Vor der Führungsverantwortung fürchtet sich Franziska Berger nicht. Auch stellt sie ihre Führungskompetenz nicht in Frage. Als selbstständige Musikerin über die Runden zu kommen, setze per se Führungskompetenz voraus, sagt sie. Führen heisse auch, die Übersicht zu haben, die Neigungen der Beteiligten zu erkennen und richtig einzusetzen. Und es beinhalte auch die Fähigkeit, die Gesetze aus den Bedürfnissen der Beteiligten heraus umzusetzen. «Lösungsorientiertes Arbeiten ist eine grosse Stärke von mir», sagt sie und ergänzt, dass deshalb ein Schulratsmandat für sie keine Alternative wäre.

Und wenn es mit der Wahl nicht klappt? «Ich schätze meine Chancen realistisch ein», sagt Franziska Berger. «Sollte ich nicht gewählt werden, hiesse dies nicht, dass das Thema Politik bzw. ein politisches Amt für mich abgeschlossen ist.»