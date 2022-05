Gemeinde Jonschwil will Schulrat abschaffen

Schulrat Schulrat in der Gemeinde Jonschwil soll abgeschafft werden – die Gemeinde ist damit nicht alleine Der Gemeinde Jonschwil möchte den Schulrat auf Ende der Legislatur per 2024 abschaffen. Durch die Professionalisierung habe der Schulrat keine strategischen Aufgaben mehr. Neu soll es eine Geschäftsleitung Schule geben. 04.05.2022, 09.29 Uhr

Die Gemeinde Jonschwil will den Schulrat abschaffen. Bild: Arthur Gamsa

Der Jonschwiler Gemeinderat schlägt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürger vor, ab der nächsten Amtsdauer den Schulrat aufzulösen, weil seine strategischen Aufgaben grossmehrheitlich weggefallen sind, heisst es in einer Medienmitteilung. Der siebenköpfige Gemeinderat soll unverändert bleiben. Die Bevölkerung ist zur Vernehmlassung bis Juni 2022 eingeladen.

Die Behördenorganisation der Politischen Gemeinde Jonschwil habe sich rückblickend in «Zwölfjahresschritten» verändert, heisst es. Auf das Jahr 2001 wurden die drei früheren Schulgemeinden zur Einheitsschulgemeinde fusioniert. Anschliessend wurde die Schulgemeinde auf das Jahr 2013 mit der politischen Gemeinde zu einer Einheitsgemeinde zusammengeführt.

Drei Modelle ausgearbeitet

Die aktuelle Amtsdauer dauert bis zum Jahre 2024, die Einheitsgemeinde mit einem siebenköpfigen Gemeinderat und einem fünfköpfigen Schulrat wird dann zwölf Jahre alt sein. Dies habe den Gemeinderat und den Schulrat veranlasst, die Struktur der heutigen Behörden zu überprüfen. Mit einem externen Berater wurden ab 2021 mehrere Workshops durchgeführt und drei Modelle für die künftige Organisation im Hinblick auf Vor- und Nachteile beraten.

Gemeinde- und Schulrat haben die Beibehaltung der bisherigen Organisation mit einem Schulrat, die Bildung eines Rektorats und die Bildung einer «Geschäftsleitung Schule» bewertet. Bei der Bewertung der Modelle sind folgende Aspekte von Bedeutung:

Die Schule wurde in den vergangenen Jahren stark professionalisiert. Die Rollen und Aufgaben des Schulrates haben an Bedeutung verloren.

Für die operative Führung, d.h. pädagogisch, personell und organisatorisch, sind die Schulleitungen zuständig.

Der gesamte Bau- und Finanzbereich ist seit 2013 von der Schule losgelöst und liegt heute bei der Gemeindeverwaltung bzw. beim Gemeinderat.

Die Entwicklung in bildungspolitischer Hinsicht wird vom Bildungsdepartement und vom kantonalen Bildungsrat gesteuert, sodass der Schulrat keine strategischen Aufgaben mehr hat.

Die Besetzung von Milizfunktionen ist je länger je schwieriger.

Neu soll es eine Geschäftsleitung Schule geben

Nach Gewichtung dieser Entwicklungen spricht sich der Gemeinderat dafür aus, ab dem Jahre 2025 auf einen Schulrat zu verzichten. Die Schulführung soll einer «Geschäftsleitung Schule» übertragen werden. Eine vierköpfige Geschäftsleitung soll sich aus der Schulratspräsidentin oder dem Schulratspräsidenten, dem Schulverwalter sowie den beiden Schulleitern Primar und Oberstufe zusammensetzen. Die Geschäftsleitung entspricht damit der heutigen «Schulleitungskonferenz» mit gleicher Zusammensetzung. Vorsitzender der Geschäftsleitung ist die Schulratspräsidentin oder der Schulratspräsident mit einem Pensum wie bisher von 40 Prozent.

Die Schaffung einer Teilzeit-Kaderstelle von weniger als 50 Prozent für eine Rektorin oder einen Rektor sieht der Gemeinderat aufgrund der Schulgrösse nicht als zielführend. Die Führung der Schule durch ein Gemeinderatsmitglied mit einem Teilzeitpensum von 40 Prozent sei direkter und habe eine Hierarchiestufe weniger.

Vernehmlassung bis 24. Juni

Auf das Jahr 2013 wurde der Gemeinderat von fünf auf sieben Sitze erhöht. In den Workshops wurde auch beraten, ob die Mitgliederzahl angepasst werden soll. Der Gemeinderat plädiert für die Beibehaltung eines siebenköpfigen Gemeinderates. Die Mitglieder des Gemeinderates haben Einsitz in mehreren Kommissionen: Einbürgerungskommission, Feuerschutzkommission, Bau- und Infrastrukturkommission. Falls es zur Auflösung des Schulrates kommt, ist die Einsetzung einer Bildungskommission aus drei Mitgliedern des Gemeinderates unter dem Vorsitz der Schulratspräsidentin oder des Schulratspräsidenten vorgesehen.

Der Verzicht auf einen Schulrat bedingt eine Anpassung der Gemeindeordnung. Anpassungen müssen durch die Bürgerversammlung beschlossen werden. Einwohnerinnen und Einwohner oder Ortsparteien können bis Freitag, 24. Juni, eine Stellungnahme zum geplanten Verzicht auf einen Schulrat abgeben per Mail an gemeinde@jonschwil.ch abgeben. Nach Auswertung der Vernehmlassung wird der Gemeinderat definitiv festlegen, ob der Bürgerversammlung vom März 2023 eine Änderung der Gemeindeordnung zum Entscheid unterbreitet werden soll.

Ein detailliertes Vernehmlassungspapier mit Beschreibung der Vor- und Nachteile der Modelle finden sich auf der Website der Gemeinde.

Auch andere Gemeinden wollen den Schulrat abschaffen

Die Gemeinde Jonschwil ist mit den Überlegungen, den Schulrat abzuschaffen nicht alleine. In der Stadt Wil stimmt die Bevölkerung am 15. Mai über die Abschaffung des Schulrats ab. Denn auch dort hat eine Professionalisierung dazu geführt, dass die strategischen Aufgaben des Schulrats weggefallen sind. In Kirchberg und Flawil wird ebenfalls über eine Abschaffung des Schulrats diskutiert. (pd/mas)