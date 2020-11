Schulrätin Evelyne Engeler Mohn verteidigt sich nach Kritik an Wiler Stadträtin Jutta Röösli: «Die Eskalation ging nicht von mir aus, ich habe nur darauf reagiert» Die Wiler Schulrätin Evelyne Engeler Mohn äussert sich zu ihrer Kritik an Schulratspräsidentin Jutta Röösli und an den Schulratsmitgliedern. Ihr Amt will sie weiterhin ausüben, auch wenn Jutta Rössli Stadträtin und Schulratspräsidentin bleiben sollte. Interview: Hans Suter 10.11.2020, 17.00 Uhr

Schulrätin Evelyne Engeler Mohn (links) wirft der Schulratpräsidentin und Stadträtin Jutta Röösli (rechts) vor, in deren Departement herrschten Intrigen, Diffamierungen und Mauscheleien. Bild: PD

In den vergangenen Wochen hat die parteilose Evelyne Engeler Mohn in den Medien schwere Vorwürfe gegen die ebenfalls parteilose Wiler Schulratspräsidentin und Stadträtin Jutta Röösli erhoben. Engeler Mohn ist seit 2009 Mitglied des Schulrats; bei den Erneuerungswahlen am 27.September wurde sie im ersten Wahlgang für die Amtsdauer 2020–2023 bestätigt. In einer schriftlichen Stellungnahme distanzierten sich kürzlich die drei weiteren Schulratsmitglieder von den Aussagen ihrer Ratskollegin Engeler Mohn. Diese hält weiterhin an ihren Vorwürfen fest. Welche Beweise hat sie?

Sie behaupten, in Jutta Rööslis Departement Bildung und Sport herrschten Intrigen, Diffamierungen und Mauscheleien. Was werfen sie Jutta Röösli konkret vor?

Evelyne Engeler Mohn: Im Bildungsdepartement spricht man vor allem übereinander statt miteinander. Anstatt Konflikte direkt und offen auszutragen, beschwert man sich bei den übergeordneten Stellen. Mein eigener Fall ist dafür das beste Beispiel. Probleme werden unter den Teppich gekehrt und es werden Maulkörbe verteilt.

Beweise sind Sie schuldig geblieben. Welche konkreten Beweise haben Sie?

Ich habe schriftliche Beweise für zahlreiche fragwürdige Vorgänge, aber wegen des Amtsgeheimnisses darf ich diese niemandem zeigen. Es existiert jedoch auch ein völlig offensichtlicher Beweis für die von mir kritisierten Führungsmängel: die enormen Personalfluktuationen im Bildungsdepartement. Jutta Röösli ist erst seit sechs Jahren im Amt. Während dieser Zeit hat ein Grossteil der Kadermitarbeitenden und Schulleitungen gekündigt. Auf manchen Positionen gab es bereits mehrere Wechsel.

Nun verstecken Sie sich hinter dem Amtsgeheimnis. Zugleich verletzen Sie dieses, indem Sie Vorgänge kritisieren, die Sie in der geschehenen Form offenbar gar nicht benennen dürfen. Wie geht das zusammen?

Durch meine bisher geäusserte Kritik habe ich keine schützenswerten Geheimnisse preisgegeben. Mit der Herausgabe von Dokumenten würde ich hingegen ein Risiko eingehen. Wenn Sie es genau wissen wollen: Stellen Sie doch bei Jutta Röösli ein förmliches Gesuch, die Unterlagen und Mailkorrespondenz zum Fall Städeli einzusehen. Dann können Sie sich selber ein Bild machen.

Auch bezüglich der Fluktuationen bleiben Sie die Beweise schuldig. Konkret: Wer hat wegen wem gekündigt? Und welche der Betroffenen haben Ihnen das persönlich bestätigt?

Über die Umstände von Kündigungen wird selten offen gesprochen, aber ich rede viel mit Schulangehörigen und ziehe meine Schlüsse. Die hohe Anzahl der Kündigungen auf Kaderstufe ist ein Fakt, der für sich spricht. Jutta Röösli gelingt es offensichtlich nicht, für Ruhe und Kontinuität zu sorgen. Das hat übrigens hohe Kosten für die Stadt zur Folge.

Drei Angestellte einer Schuleinheit haben eine Aufsichtsbeschwerde gegen Sie eingereicht. Der Vorwurf: Sie hätten ihre Kompetenzen als Schulrätin überschritten und Dritten vertrauliche Informationen zugespielt. Sie tun die Vorwürfe als «rechtlich haltlos» ab und bezeichnen das Vorgehen als «politisches Spiel». Lügen die Beschwerdeführenden oder ist doch etwas dran an den Vorwürfen?

Wenn die Beschwerdeführenden ein aufsichtsrechtliches Verfahren gegen mich einleiten, müssten sie mir rechtliche Verfehlungen nachweisen. Das wird ihnen nicht gelingen, weil ich nichts Unrechtmässiges getan habe.

Sie behaupten, Jutta Röösli habe ihre Mitarbeitenden vorgeschickt, um mit dieser Aufsichtsbeschwerde ein verwaltungsrechtliches Verfahren gegen eine unbequeme Schulrätin einzuleiten. Haben Sie Beweise?

Ich habe gesagt «mutmasslich». Wenn Mitarbeitende im Bildungsdepartement ein Problem haben, wenden sie sich üblicherweise nicht direkt an den Stadtrat, sondern zunächst einmal an die Departementsvorsteherin. Das ist der normale Dienstweg. Es ist daher äusserst unglaubwürdig, wenn Jutta Röösli behauptet, sie hätte von der Anzeige nichts gewusst. Zumal sie mir selber gedroht hatte, dass sie in Sachen Kindergarten Städeli den Stadtrat informieren werde.

Haben Sie Jutta Röösli direkt darauf angesprochen und nachgefragt, ob Ihre Mutmassung den Tatsachen entspricht? Und was hat es mit dem Kindergarten Städeli auf sich?

Im Kindergarten Städeli gab es Konflikte, über die in den Medien berichtet wurde. Ich bin den Problemen nachgegangen, was ich laut Jutta Röösli nicht hätte tun dürfen. Zu Ihrer ersten Frage: Gegenüber den Medien hat Jutta Röösli bisher weder bestätigt noch dementiert, dass es Absprachen mit den Beschwerdeführenden gab. Glauben Sie im Ernst, dass ich von ihr eine ehrliche Antwort erwarten könnte?

Die öffentliche Stellungnahme der drei weiteren Schulratsmitglieder, die sich gegen Sie stellen, parierten Sie mit der Aussage, politische Unstimmigkeiten im Schulrat sollten innerhalb des Schulrates und nicht unter dem Deckmantel eines Rechtsverfahrens vor dem Stadtrat ausgetragen werden. Sie selber machen aber genau das Gegenteil.

Das Beschwerdeverfahren wurde nicht von mir eingeleitet. Vielmehr haben Jutta Röösli und ihre Mitarbeitenden den Stadtrat ins Spiel gebracht. Die Eskalation ging also nicht von mir aus, ich habe nur darauf reagiert. Was meine Leserbriefe anbelangt: Andere Schulratsmitglieder schreiben Leserbriefe, in denen sie für Jutta Röösli Partei nehmen, und sind Mitglied in ihrem Wahlkomitee. Dann muss es mir auch erlaubt sein, eine kritische Meinung zu Jutta Röösli zu äussern.

Sie bezeichnen den Schulrat unter Schulratspräsidentin Jutta Röösli als Abnickgremium und unterstellen den Ratsmitgliedern mögliche Abhängigkeiten. Konkret äusserten Sie, der Mann einer Schulrätin sei Lehrer in Wil und eine andere Schulrätin arbeite im Schulbetrieb, aus dem ihr Mann Aufträge der Stadt bekomme. Reine Behauptungen oder haben Sie Beweise?

Miriam Schildknechts Ehemann ist Lehrer in Wil. Sigrid Wöcke hat einen Job der Stadt Wil als Reinigungskraft in den Schulen. Ihr Ehemann hat ein Malergeschäft und bekommt Aufträge der Stadt.

Das sind keine Beweise, sondern Behauptungen. Haben Sie die Betroffenen persönlich darauf angesprochen, um die Situation zu klären?

Es ist eine Tatsache, dass diese Abhängigkeitsverhältnisse bestehen. Dass sie einen Einfluss auf das Verhalten der Betroffenen haben, lässt sich weder beweisen noch widerlegen, auch nicht durch ein Gespräch.

In einer Stellungnahme sagten Sie, Sie hätten sich immer an die Regeln gehalten, ohne aber geistlos jedem Diktat zu folgen. Heisst das im Umkehrschluss, dass die restlichen Schulratsmitglieder geistlos handeln?

Das würde ich so nicht sagen. Aber ich vermisse im Schulrat oft den kritischen Geist. Als ich von den Problemen im Kindergarten Städeli erfuhr, wollte ich mir ein genaueres Bild machen und habe mit den Betroffenen gesprochen. Das wird mir jetzt zum Vorwurf gemacht. Die anderen Schulratsmitglieder wollen lieber nichts über die Probleme im Kindergarten wissen, habe ich den Eindruck. Nach meinem Verständnis wäre es Aufgabe des Schulrates, in solchen Fällen kritisch hinzusehen.

Am 1. Januar 2021 beginnt die letzte Legislatur des Schulrats, der danach abgeschafft wird. Das Vertrauensverhältnis zwischen Ihnen und Schulratspräsidentin Jutta Röösli scheint aber vollständig zerstört. Ziehen Sie bei Rööslis Wiederwahl einen Rücktritt in Betracht?

Ich wurde soeben das vierte Mal in Folge im ersten Wahlgang mit einem Glanzresultat in den Schulrat gewählt. Ich werde meinen Auftrag weiterhin nach bestem Wissen und Gewissen erfüllen, ungeachtet dessen, wer das Schulratspräsidium innehat. Noch eine Schlussbemerkung: Ich fand Ihre Fragen teils ziemlich inquisitorisch. Leider ist es noch nie vorgekommen, dass Ihre Zeitung Jutta Röösli derart bohrende Fragen stellte und für jede ihrer Aussagen Beweise forderte. Anlass dazu hätte es oft genug gegeben. Ich bitte Sie, bei Jutta Röösli den gleichen kritischen Massstab anzulegen wie bei mir.

Das Interview wurde infolge der Coronapandemie schriftlich geführt.