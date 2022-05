Schulprojekt Wenn aus dem Schulhaus eine Stadt wird – und aus Schülerinnen und Schülern Erwachsene Zum siebten Mal verwandelt sich das Oberstufenzentrum Sonnenhof in eine Stadt mit Banken, Restaurants und Parlament. Ein Augenschein – auch von den echten Politikern Jigme Shitsetsang und Hans Mäder. Renato Schatz 17.05.2022, 18.39 Uhr

Blazer, Hemd und Anzughose, die Hände auf Hüfthöhe zusammengefaltet. Die Tonlage: sachlich, aber nicht ernst. Und die Sätze: vage, unverbindlich. Wenn es Probleme gebe, versuche er, mit den Leuten zu reden, sagt er etwa. Der Dialog als Lösung, das ist allerfeinster Politikersprech. Auch dann, wenn er Negatives unerwähnt lässt und Positives betont. Doch Politiker, das ist er, Dario Oberholzer, Realschüler an der Oberstufe Sonnenhof, nicht. Wobei: in dieser Woche schon.

Das Schulhaus als Stadtzentrum

In dieser Woche ist die Oberstufe nämlich keine Schule, sondern eine Stadt namens «Mindoro», mit Stadtpräsident Oberholzer. Dieser führt gestern Vormittag erst durch das provisorische Zentrum mit seinen Restaurants und der Bankfiliale und dann durch die Stadtratssitzung mit den vier Kolleginnen und Kollegen. Jeder von ihnen betreut ein Departement. Der, der das Baudepartement verantwortet, lobt einen Angestellten. Oberholzer sagt: «Der verdient aber schon genug.»

Genug ist in diesem Fall: 15 Solidos am Tag. Solido, das ist die Währung. Und beileibe kein Witz. Denn: Mit dem Geld können die Schülerinnen und Schüler des Oberstufenzentrums zwischen Montag und Donnerstag tatsächlich allerlei erwerben. Zum Beispiel ein Zmittag im «Spaghetto», ein als Restaurant verkleidetes Klassenzimmer. In der temporären Beiz gibt es eine Speisekarte und Serviceangestellte, «der beliebteste Beruf in dieser Woche», sagt Alexsandra Hitz, Lehrerin am OS Sonnenhof.

Entsprechend viele Gastronomiebetriebe gibt es in Mindoro. Weil einer sein Essen besonders günstig verkauft, musste ein anderes Restaurant mit den Preisen runter. Ist nämlich der Preis zu hoch, bleiben die Gäste aus. Und bleiben die Gäste aus, so gibt es keine Einnahmen. Eine Schülerin betrieb am Montag noch ein Fotogeschäft, meldete nach einem Tag aber bereits Konkurs an, der Laden lief nicht. Es ist das Einmaleins der Betriebswirtschaft, das die Schülerinnen und Schüler lernen. Oder anders: erfahren.

«Es ist noch einmal etwas anderes, aus einem Buch zu lernen, oder etwas wirklich zu erleben», sagt der Wiler FDP-Stadtrat und Schulratspräsident Jigme Shitsetsang. Er sieht sich Mindoro an diesem Morgen genauso an wie Mitte-Stadtpräsident Hans Mäder. Dieser ist beeindruckt von seinem jungen Pendant Oberholzer: «Vielleicht der übernächste Stadtpräsident von Wil.» Oberholzer lässt sich zunächst aber als Elektriker ausbilden, im August geht es los.

Die Vor- und Nachteile der Bürokratie

An der Stadtratssitzung beschliesst er aber erst einmal, wie mit Vandalen umgegangen wird und wie viel das Medienteam von Mindoro heute verdienen soll. Die Wege sind kurz und die bürokratischen Hürden tief. Zwischen Problem und Lösung, zwischen Erleben und Lernen liegen meist nur ein paar Minuten. Wünscht man sich das nicht auch in der realen Politik? Ein bisschen weniger Bürokratie, ein bisschen mehr Gestaltungsspielraum? Mäder, natürlich ebenfalls vertraut mit der unverbindlichen Sprache der Politiker, hebt die «Rechtsgleichheit» hervor, die wichtig sei und eine gewisse Bürokratie erfordere. Gleichzeitig sei es mit viel Bürokratie «schwieriger, Neuerungen einzuführen».

In Mindoro geht das schneller. Das Mädchen mit dem Fotogeschäft hat bereits eine neue Anstellung gefunden. Die Auswahl ist gross, ein paar betreiben einen Schmuckladen, andere bieten Hennatattoos an, auch gibt es eine Band. Jemand fragt die Musiker nach ihrem Einkommen in dieser Woche. Eintrittsbillette, Kulturförderung? «Das macht das Baudepartement», sagt Oberholzer nach kurzem Zögern.

Oberholzer wurde, wie die anderen vier Stadträte von Mindoro, im Dezember von den Schülerinnen und Schülern gewählt. Er kennt sich mit dem Amt aus, sein älterer Bruder sass bereits in der Exekutive dieser Teilzeit-Stadt, das in dieser Woche zum siebten Mal durchgeführt wird. Wer weiss, vielleicht sitzt Oberholzer dereinst auch im Wiler Stadtparlament. Er sagt:

«Die Politik interessiert mich sehr.»

Andere können damit weniger anfangen. Mitnehmen kann man gleichwohl einiges. Das Projekt ist die Vereinfachung und Verdichtung der Arbeitswelt und damit ein wenig auch des Lebens. Das kostet vor allem Zeit. Die Vorbereitungen begannen bereits im Herbst. Die Drittklässler waren nebenbei noch mit der Suche nach einer Lehrstelle und dem Schulalltag beschäftigt. So viel zu den Kosten. Bei den Einnahmen sieht es so aus: Sie gehen an das Kinderdorf Pestalozzi.