Schullager

Mittelstufe

Während der Mittelstufe (4.–6. Klasse) gehen Schulklassen in Wil jedes Jahr in ein obligatorisches Lager. Eines davon muss im Sommer stattfinden, zwei sind Skilager. Welches in welchem Jahr stattfindet, ist der Lehrperson überlassen.

Oberstufe

Etwas komplizierter wird es in der Oberstufe. In der 1. Oberstufe findet ein obligatorisches polysportives Winterlager statt. In der 2. und 3. Oberstufe entscheidet die Lehrperson, ob es pro Jahr entweder ein freiwilliges Wintersportlager oder ein obligatorisches Sommerlager gibt. Wer im Winter daheimbleibt, wird in der Schule beschäftigt.

Kosten

Für die obligatorischen Lager kann von den Eltern ein Verpflegungsbeitrag von 16 Franken pro Tag erhoben werden. Die restlichen Kosten trägt die Stadt Wil. Für die freiwilligen Lager bezahlen die Eltern je nach Einkommen und Vermögen zwischen 75 und 180 Franken pro Woche. (rop)