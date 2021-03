Schulgemeinde «Wer heute Abend etwas Mut hat und sich nach vorne traut, hat schon ein Amt»: Hüttlinger Schulbürger wählen ad hoc ein neues Behördenmitglied An der Versammlung der Primarschulgemeinde Hüttlingen wählten die Stimmbürger Roman Rusterholz in die Schulbehörde. Die bisherigen Mitglieder wurden allesamt bestätigt. Die Rechnung 2020 schloss besser ab als erwartet, wenn auch im Minus. Mit roten Zahlen rechnet die Schulgemeinde ebenfalls fürs laufende Jahr. Andreas Taverner 23.03.2021, 16.50 Uhr

Präsident Samuel Kern gratuliert dem frisch gewählten Roman Rusterholz. Bild: Andreas Taverner

Seine persönliche Dernière als Präsident der Primarschulgemeinde hat Samuel Kern am Montagabend pünktlich um 20 Uhr eröffnet. Von 584 stimmberechtigten Schulbürgern haben deren 34 den Weg in die Mehrzweckhalle in Hüttlingen gefunden. Als das Wahltraktandum anstand, ermunterte Kern die Anwesenden, sich spontan zu melden. Denn noch fehlte eine Person, um die fünfköpfige Schulbehörde zu vervollständigen. «Wer heute Abend etwas Mut hat und sich nach vorne traut, hat schon ein Amt», ermunterte Kern die Besucher.