Schulen Wil Tagesschule in Wil: Mit dem Pilotprojekt könnte die Stadt eine Vorreiterrolle in der Ostschweiz übernehmen Die Bildungskommission beauftragt den Stadtrat dem Parlament Bericht und Antrag zu einem Pilotprojekt für eine Tagesschule zu unterbreiten. Es wäre die erste im Kanton St.Gallen. Zita Meienhofer 06.05.2022, 17.00 Uhr

Werden in Wil künftig die Kinder eine Tagesschule besuchen können? Bild: Sandra Ardizzone/AGR

Es war im Frühjahr 2016 als FDP-Stadtparlamentarier Adrian Bachmann die Wiler Exekutive in einem Postulat aufforderte, die Einführung einer Tagesschule zu prüfen. Sein Vorstoss war der zweite zu diesem Thema, denn einige Monate zuvor reichte die SP-Stadtparlamentarierin Susanne Gähwiler eine Interpellation für familienfreundliche Tagesschulen ein. Der Stadtrat sah damals keinen Bedarf, war der Ansicht, dass das Tagesstrukturangebot eine sehr gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermögliche. Das Projekt Tagesschule ist jetzt wieder aktuell.

Die Bildungskommission des Stadtparlaments hat den Bericht zum Postulat «Tagesschulen in der Stadt Wil» diskutiert und kam mit einer knappen Mehrheit zum Schluss, dass ein Pilotprojekt Tagesschule visionär und zukunftsweisend sein würde. Sie schreibt in ihrer Begründung, dass eine Tagesschule sich als Standortvorteil erweisen könnte für eine Stadt mit fortschrittlichen familien- und schulergänzenden Betreuungsangeboten. Zudem sehen Personen aus dem Schulumfeld pädagogische Vorteile in einer Schule, in der Bildung und Betreuung in einem Konzept vereint sind.

Der Zeitpunkt für dieses Projekt passt

Und noch eine Begebenheit erweist sich für einen allfälligen Start des Pilotprojekts als ideal: der Zeitpunkt. Denn in Wil ist die Schulraumplanung zurzeit ein aktuelles Thema. Die Kommission schreibt deshalb: «Ein Pilotprojekt Tagesschule müsste jetzt ‹mitgedacht› werden.»

Vom Lernen und Aufgabenmachen übers Essen bis hin zum Zähneputzen: In Tagesschulen geschieht alles unter einem Dach. Bild: Donato Caspari

Viele Fragen sind noch offen. Fragen zu den Investitionen, zu den Kosten im Allgemeinen, zum Konzept des Schulbetriebs, zu den Räumlichkeiten, zum Standort. Was klar ist, ist die Tatsache, dass eine Tagesschule als Modell mit einer gebundenen Betreuung angeboten werden würde. Diese beinhaltet, dass teilnehmende Familien zur Anmeldung für gewisse Module verpflichtet sind und darüber hinaus noch weitere Betreuungszeiten individuell in Anspruch nehmen können. Dabei handelt es sich um die Randzeiten morgens und abends.

Wil könnte Vorreiterrolle übernehmen

Dora Luginbühl, SP-Stadtparlamentarierin und Präsidentin der Bildungskommission. Bild: PD

Die Bildungskommission sieht im Pilotprojekt Tagesschule weitere Aspekte, die für das Vorhaben sprechen. So heisst es: «Die Mehrheit der Kommissionsmitglieder sieht eine realistische Chance, dass sich die Investition in eine Tagesschule für die Stadt Wil nicht nur in pädagogischer und gesellschaftlicher, sondern auch in wirtschaftlicher Hinsicht auszahlen wird.» Dieser Ansicht ist auch Dora Luginbühl, Präsidentin der Bildungskommission, die überzeugt ist, dass eine Tagesschule ein Mehrwert für Kinder und das betreuende Umfeld ist.

Die Motion wurde Ende April an den Stadtrat eingereicht mit dem Auftrag, dem Parlament Bericht und Antrag zu unterbreiten. Dann hat das Stadtparlament darüber zu befinden. Stimmt das Parlament dem Pilotprojekt einer Tagesschule zu, so könnte die Stadt Wil damit eine Vorreiterrolle in der Ostschweiz übernehmen. Denn weder in der Stadt

St. Gallen, noch in einem anderen Ort im östlichen Landesteil wurde bislang eine Tagesschule realisiert.