Schule und Corona Zurück in die Klassenzimmer, und bald wieder nach Hause? Was Wiler und Wattwiler Kantonsschulen zur Debatte zum Präsenz- und Fernunterricht sagen Am Montag haben die St.Galler Kantons- und Berufsschulen nach zwei Wochen Fernunterricht wieder in den Präsenzunterricht gewechselt. So auch an den Kantonsschulen Wil und Wattwil. Die Meinungen sind unterschiedlich. Rossella Blattmann 18.01.2021, 18.55 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

An der Kanti Wattwil ging am Montag wieder der Präsenzunterricht los. Für wie lange?



Bild: Arthur Gamsa

Pflitsch pflatsch, pflitsch pflatsch. So tönt es unter den gefütterten Winterstiefeln. An diesem kalten Januarmontag schmilzt der Winter-Wunderland-Schnee nach und nach, auch in Wattwil.

Ein paar Teenager mit dampfenden Takeaway-Boxen laufen in Richtung Kanti Wattwil. Dort hat am Montag, wie auch an der Kantonsschule Wil und allen anderen Kantons- und Berufsschulen im Kanton St.Gallen, nach zwei Wochen Fernunterricht der Präsenzunterricht wieder begonnen. Gleichzeitig steht eine baldige, erneute, Rückkehr zum Fernunterricht im Raum. Dies sorgt auch für Unverständnis und Ärger.

Auch in Wattwil regt sich der Widerstand

Samira Koller, Schülerin an der Kanti Wattwil. Bild: Rossella Blattmann

«Präsenzunterricht während einer Pandemie ist töricht»: St.Galler Berufsmittelschüler wollen den Unterricht von zu Hause aus fortsetzen und rufen zu Streik auf. Auch bei den Wattwiler Kantonsschülerinnen und Kantonsschüler stösst die Rückkehr zum Präsenzunterricht auf Widerstand. Auch bei der 16-jährigen Samira Koller. Sie rührt in ihrem Schokoladepudding und sagt:

«Alles ist zu, es herrscht Homeoffice-Pflicht. Und wir müssen wieder in die Schule? Das macht keinen Sinn.»

Sarah Hardegger, Kantischülerin in Wattwil. Bild: Rossella Blattmann

Es hätte viel mehr Sinn gemacht, den Fernunterricht um weitere zwei Wochen bis zu den Sportferien beizubehalten, sagt Koller. Und ergänzt: Dieses ständige Hin und Her zwischen Fern- und Präsenzunterricht, die Ungewissheit, sei auch schwierig für die Psyche.

Auch Sarah Hardegger (16) ist verwirrt. Immer zu Hause «im Zimmerli» zu hocken sei zwar schwierig, und die sozialen Kontakte zu den Mitschülern fehlten, sagt sie, und rückt sich ihre schwarze Maske zurecht. Doch Hardegger sagt auch, es wäre besser gewesen, im Fernunterricht zu bleiben, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen.

Martin Gauer, Rektor der Kanti Wattwil. Bild: PD

Gespaltene Lehrerschaft

Wie war der erste Tag Präsenzunterricht für die Wattwiler Lehrpersonen? «Unsere Lehrerinnen und Lehrer haben sich gefreut, sich das erste Mal im neuen Jahr wieder zu sehen, und die Schülerinnen und Schülerinnen wieder live unterrichten zu dürfen», sagt Martin Gauer, Rektor der Kanti Wattwil, während er sich in seinem Büro an sein Pult lehnt. Unter den 120 Lehrpersonen gäbe es aber auch solche, die Angst hätten und den Fernunterricht lieber um zwei Wochen bis zu den Sportferien verlängert hätten.

Werde der Fernunterricht verlängert, sei es wichtig, dass wenigstens Prüfungen vor Ort durchgeführt werden könnten, sagt Gauer. Mit validen und betrugssicheren Onlineprüfungen täten sich sogar Hochschulen schwer, die bezüglich IT-Infrastruktur doch noch einmal über ganz andere Ressourcen verfügten. Er sagt:

«Für die Sekundarstufe II sind Onlineprüfungen von zu Hause aus fast nicht machbar.»

Der Blick in die Kristallkugel sei derzeit etwas getrübt, sagt Gauer. Es brauche ein Minimum an Planbarkeit und Verlässlichkeit für die Schulen. Die Didaktik im Fernunterricht sei etwas anders als im Präsenzunterricht. Gauer:

«Sich auf beides vorzubereiten, ist eine Herausforderung und auch eine Belastung für die Lehrpersonen.»

Doris Dietler Schuppli, Rektorin der Kantonsschule Wil.

Bild: Nana Do Carmo

Lehrpersonen mit der Technik vertraut

Trotz Pandemie ging auch an der Kantonsschule Wil am Montag der Präsenzunterricht wieder los. Als am Freitag der definitive Entscheid des Kantons St.Gallen fiel, habe sie diesen zur Kenntnis genommen und die Pressemitteilung an alle Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler weitergeleitet, sagt Doris Dietler Schuppli, Rektorin der Kantonsschule Wil.

Der Fernunterricht habe in den vergangenen zwei Wochen gut funktioniert, denn die letzte Fernunterrichtsphase sei eingehend evaluiert und der Unterricht optimiert worden. «Die Lehrpersonen sind unterdessen gut mit den Tools vertraut, und auch die Tools sind teilweise optimiert worden», sagt Dietler.

Die Kantonsschule Wil musste auf Anweisung des Kantons mit Fernunterricht ins neue Jahr starten; dies wurde fünf Tage vor Weihnachten beschlossen. Ein nachvollziehbarer Entscheid?

Die Angst, dass vermehrt Ansteckungen aus dem Familienbereich in die Schulen hätten getragen werden können, sei durchaus nachvollziehbar gewesen, sagt Dietler. Doch die Wiler Rektorin sagt auch:

«Es wäre schön gewesen, wenn der Entscheid etwas früher gefallen wäre.»

Aber die Zeiten seien halt schwierig und würden von allen viel Flexibilität verlangen.

Suboptimaler Wechsel

Zu einer möglichen Rückkehr zum Fernunterricht sagt Dietler, dass auch dieser Entscheid angesichts der aktuellen Situation nachvollziehbar wäre. Die Rektorin ergänzt:

«Als nicht so optimal würde ich den kurz nacheinander eintretenden Wechsel empfinden, aber auch das wäre zu handhaben.»

An der Kanti Wil gibt es zirka einen Drittel Schüler aus dem Kanton Thurgau, zwei Drittel sind St.Galler Schülerinnen und Schülerinnen – vor was für Herausforderungen stellt dies die Kanti Wil? Dietler sagt: «Die Kantonsschule wird nach St.Galler Recht geführt. Das Contact Tracing hingegen funktioniert auf kantonaler Ebene.»

Die individuellen Quarantänemassnahmen für Einzelpersonen, auch Lehrerinnen und Lehrer, würden vom jeweiligen Wohnkanton festgelegt.

Massenquarantäne ist Sache des Kantons

Im Frauenfelder Oberstufenzentrum Reutenen in Frauenfeld ist bei einem Mädchen die neue Virusvariante entdeckt worden. Der ganze Schuljahrgang befindet sich nun zu Hause in Quarantäne.

Er habe keine Kenntnis davon, dass das mutierte Briten-Virus B 1.1.7 an einer St.Galler Schule angekommen sei, sagt Martin Gauer. Würde dieser Fall an der Kanti Wattwil eintreten, seien eine Schul- oder Klassenschliessungen Sache des Bildungsdepartements und Kantonsarztamtes.