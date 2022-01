Lichtensteig bietet Primarschülern innovative "Netzwelten"

Schule Primarschule Lichtensteig schafft mit «Netzwelten» eine innovative Lernumgebung In der letzten Januarwoche wird eines der Obergeschosse der Primarschulhaus Lichtensteig vernetzt. Die neue, innovative Lernumgebung ist ein Forschungsprojekt der Pädagogischen Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz

(PH FHNW). 19.01.2022, 11.08 Uhr

Mit einer Netzumgebung gegen Bewegungsmangel, der scih bei Kindern nachweislich negativ auf die Lernfähigkeit auswirkt. Bild: PD

Die Schule Lichtensteig ist eine von zwei Umsetzungs­partnern, die sich am Forschungsprojekt «Netzwelten – Lernen in Bewegung» der Pädagogischen Hochschule FHNW sowie mehreren privaten Unternehmen beteiligt. Grund für die Weiterentwicklung von Infrastruktur und Unterricht ist, dass die Volks­schule im Allgemeinen mit Lernraumkonzepten aus dem 19. Jahrhundert operiert: Statisches Sitzen am Pult ist die Lernrealität von vielen Primarschülerinnen und -schülern. Dabei wirkt sich Bewegungsman­gel bei Kindern nach­weislich negativ auf die Lernfähigkeit aus und zählt zu den grössten gesundheitlichen Risikofaktoren.