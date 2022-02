Degersheim benötigt zusätzlichen Schulraum

Schule Ein Anbau, eine Auslagerung, aber keine Container: Wie Degersheim mehr Schulraum schaffen will Rund 10 Prozent mehr Schulkinder, drei fehlende Klassen- und Gruppenräume sowie ein Kindergarten: Degersheim benötigt mehr Schulraum. Eine Arbeitsgruppe klärt nun ab, wo und wie dieser bereitgestellt werden kann. Andrea Häusler 10.02.2022, 17.00 Uhr

Das ehemalige Schulhaus Steinegg, rechts hinten, könnte mit einem Anbau versehen werden. Zwei der drei nötigen Klassenzimmer liessen sich dort unterbringen.

Die Bevölkerung wächst, der Schulraum wird in vielen Gemeinden knapp – auch in Degersheim. Auf der Primarschulstufe und im Kindergarten wird in den nächsten Jahren mit einem Anstieg von rund 40 Schulkindern oder zehn Prozent gerechnet.