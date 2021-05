Schule Bildungskommission soll Flawiler Schulrat ersetzen Kommission oder vom Volk gewähltes Gremium? Flawil plant die Führungsstruktur der Schule zu ändern. Jetzt hat die Bevölkerung die Möglichkeit, sich zum vorgeschlagenen Modell «Bildungskommission» zu äussern. Andrea Häusler Aktualisiert 06.05.2021, 15.32 Uhr

Die Führungsstruktur der Schule Flawil soll angepasst werden: Geplant ist die Ablösung des Schulrats durch eine Bildungskommission. Bild: PD

Sieben Kandidierende für sechs Sitze – so präsentierte sich die Ausgangslage zu den Schulratswahlen im vergangenen Herbst: Schulratsmandate sind begehrt. Anfang Jahr nahmen schliesslich, nebst den beiden Bisherigen, eine neue Schulrätin und drei neue Schulräte ihre Amtstätigkeit auf. Ende der laufenden Legislatur könnte nun aber bereits wieder Schluss sein, denn Flawil plant den Schulrat durch eine Bildungskommission zu ersetzen. Das Ziel: Die Strukturen vereinfachen und die strategische klar von der operativen Ebene trennen.

Die Veränderung zeichnete sich seit geraumer Zeit ab. Denn mit der Einführung der Einheitsgemeinde vor zwölf Jahren hat sich das Amt des Schulrats fundamental verändert. Seine Kompetenzen wurden beschnitten, das Gremium faktisch zu einer vom Volk gewählten gemeinderätlichen Kommission degradiert. Die einstigen weitreichenden Finanz- und Entscheidungskompetenzen wie die Hoheit über das Budget oder der Erlass von Schulreglementen, die dem fakultativen Referendum unterstehen, gingen an den Gemeinderat über. Parallel dazu übernahmen die Schulleitungen nebst der pädagogischen auch die personelle Führung der Schuleinheiten. Sie entscheiden im Gremium der Schulleitungskonferenz über Promotionen, Klasseneinteilungen oder die Ausgestaltung der Stundenpläne. Sie beurteilen die Arbeit der Lehrpersonen und führen die Bewerbungs- sowie die Mitarbeiterinnen- und Mitarbeitergespräche.

Welche Aufgaben blieben dem Schulrat noch?

Der übergeordnete Auftrag des Schulrats bestand und besteht darin, dafür zu sorgen, dass die Schulen und schulischen Institutionen ihrem Bildungs- und Erziehungsauftrag gemäss den Vorschriften der kantonalen Gesetzgebung über das Schulwesen nachkommen. Sprich: Der Schulrat ist verantwortlich für die Schulqualität und die Schulentwicklung. «Er muss die Veränderungen in der Gesellschaft und im Bildungswesen verfolgen, um zeitnah auf sich ändernde Bedingungen reagieren zu können», heisst es in der entsprechenden Mitteilung aus der Flawiler Ratskanzlei.

Doch genügt das, um die Weiterführung der bisherigen Führungsorganisation zu legitimieren? Die Frage wurde bereits in der Legislaturperiode 2013–2016 diskutiert, der Schulrat dazumal beauftragt, die Struktur der Schulführung im Laufe der Legislaturperiode 2017–2020 erneut zu thematisieren und im Hinblick auf die Legislaturperiode 2025–2028 ein neues Führungsmodell auszuarbeiten.

Jetzt liegt das Ergebnis vor: Das Modell heisst «Bildungskommission». Diese würde vom Gemeinderat bestellt und wäre für die strategische Führung der Schule verantwortlich. Die operative Führung bliebe bei den Schulleitungen beziehungsweise bei der Schulleitungskonferenz. Vergleichbare Modelle sind in verschiedenen Gemeinden bereits umgesetzt. Beispielsweise in Goldach, Buchs oder Eschenbach, mit denen sich Flawil in dieser Sache ausgetauscht hat.

Schulratspräsident wird wohl «Schulpräsident»

Die Bildungskommission soll sich aus zwei (vom Gemeinderat eingesetzten) Personen aus der Flawiler Bevölkerung sowie zwei bis drei Gemeinderäten zusammensetzen. Wobei ein Gemeinderat oder eine Gemeinderätin, wie bisher, das Amt des Schulratspräsidenten, beziehungsweise neu der «Schulpräsidentin»/des «Schulpräsidenten» innehaben wird. Die Kommissionsmitglieder sind damit zwar nicht direkt, aber immerhin indirekt vom Volk gewählt. Ergänzt würde das Führungsgremium durch Vertretungen der Schulleitung, der Lehrerschaft und der Schulverwaltung.

Keine Zukunft für aktuelle Schulratsmitglieder?

Finanziell werde das neue Modell kaum Auswirkungen haben, sagt Schulratspräsident Christoph Ackermann. «Es wird ja keine teure Professionalisierung angestrebt.» Auch geht er nicht von einem Mehraufwand für die Schulleitungen aus. «Vielmehr würden deren Kompetenzen umfassender.»

Christoph Ackermann, Schulpräsident, Flawil

Die Änderung der Führungsstruktur bedeutete gleichzeitig das zwingende Ende der Amtszeit der gewählten Schulrätinnen und Schulräte nach der laufenden Legislatur. Ackermann wiegelt ab. Die Entwicklung sei ja bekannt und der Schulrat in die Erarbeitung des neuen Führungsmodells involviert gewesen. «Im Sinne der Kontinuität wäre es schön, wenn sich Schulratsmitglieder als Vertreter der Bevölkerung in der Bildungskommission engagierten.»

Einführung ab 2025 realistisch

Bis zum 30. Juni hat die Bevölkerung, jedoch auch Parteien oder Verbände die Möglichkeit, sich zum neuen Schulführungsmodell vernehmen zu lassen. Je nach Inhalt der Rückmeldungen wird das Projekt weitergeführt, angepasst oder gestoppt. Der Gemeinderat hat dem Konzept bereits zugestimmt. Eingeführt werden könnte es grundsätzlich auf Beginn der Legislaturperiode 2025–2028. Vorausgesetzt, die Bürgerschaft bewilligt an der Bürgerversammlung vom Herbst 2021 oder Frühjahr 2022 die für die Umsetzung erforderliche Änderung der Gemeindeordnung.