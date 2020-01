Schräge Schlager versus blauer Blues in Flawil: Gewonnen haben beide Die Schlagerhöhle und der Kulturpunkt konkurrenzierten sich am Samstag um das Flawiler Publikum. Michael Hug 19.01.2020, 14.13 Uhr

Disco-Stimmung in der «Schlager-Höhle» im Restaurant Steinbock. Bilder: Michael Hug

Im Flawiler «Steinbock» beginnt es schon um Acht. Also werfen wir erst einen Blick in den «Steinbock». Der Blues im Kulturpunkt kann warten. Dort beginnt man später und meist nicht exakt dann, wenn es angesagt ist. Also Schlager. Wenke Myhre (*1947, Dänemark) säuselt «In der Nacht, in der ich mich verlor». Naja, hoffentlich verlieren wir uns heute Nacht nicht in dieser Schlagerhöhle.

Noch sitzen die Gäste locker verteilt an den Tischen. Grad überrannt wird der Schlager-«Steinbock» um diese (frühe) Zeit noch nicht. «Mama, ich bin e so bang!» singt Trude Herr (1927–1991, Deutschland). Eher nicht wegen Platznot, sondern wegen des schwarzen Mannes (weil es sich reimt?), wie sie am Schluss des Lieds verrät. «Oma Mamma Bambola» (übersetzt: Grossmutter, Mutter, Puppe) singt Rita Pavone (*1945, Italien) auf Deutsch. Man kann sich fragen, um was es da eigentlich geht, muss aber nicht.

Zwischendurch mal einen Schlager – «Warum nicht?»

Schräge Schlager. Die einen hat man früher selbst gekauft. «Single» hiess das Ding damals und es war aus Vinyl. Sogenannte Schallplatten. «Wir sind heute hier, um die alten Schlager wieder mal zu hören», sagen zwei Frauen am Tisch. Eigentlich ständen sie eher auf Oldies, wie sie jeweils zu Beginn des Jahres im Flawiler Lindensaal an der Oldies Disco gespielt werden. «Aber zwischendurch mal ein Schlager, warum nicht?», meinen die Damen im fortgeschrittenen Alter. Eher weniger gefällt der gespielte Stil hingegen den vier Frauen am Tisch nebenan. Sie würden gerne tanzen: «Aber es hat ja eher weniger Männer da und die wollen nicht.»

Vielleicht fragen die Männer sich aber auch: Wie soll man zu «Bonanza» (Ralf Paulsen, 1929–2015), dem Thema aus jener ziemlich beliebten Fernsehserie aus den Sechzigern, denn auch tanzen? Da werden viel zu viele Erinnerungen wach: «Weischno, dä Hoss! Dä Fetze, oder dä liddl Joe!» Die vier tanzwilligen Frauen verlassen die Schlagerhöhle in Flawil und fahren stattdessen rüber in den Thurgau: «Da hat es sicher Männer.»

Ein Solo bis zur Schmerzgrenze

Männer gibts in Flawil auch. Vier stehen im Kulturpunkt auf der Bühne. Manuel Tavoni, Alberto Paderni, Andrea Moretti und Cristiano Gianfranceschi. Junge Italiener, Bluesmusiker, Azzuri aus Modena. Blau und Blues – passt. Tavoni, der Gitarrenmann, zieht ein Solo bis zur schieren Schmerzgrenze durch. Nix Mama, ich bin e so bang. «Il meglio del blues italiano a 360°» (übersetzt: das Beste des italienischen Blues, und zwar um 360 Grad).

Azzurri-Blueser Manuel Tavoni aus Modena.

Er ist gut, der Mann mit seinen Mannen, emotional spielt er und weiss sich nicht zu entscheiden, ob er Englisch oder Italienisch sprechen soll mit dem Publikum. Und überhaupt, meint eine – tanzende – Zuschauerin: «Warum singt er nicht in seiner Sprache?» Weil Blues halt auf Englisch besser tönt, antwortet einer. Und man versteht ja in beiden Sprachen eh fast nichts vom Text, und wird darum auch nicht von der Musik abgelenkt.

«Itsy Bitsy Teenie Weenie Honolulu-Strand-Bikini»

Mal ehrlich: kann man zu «Der Abend winkt, die Sonne sinkt, Bonanza – Sonnenlicht, das sehn wir nicht, das sehn wir nimmermehr…» tanzen, ohne sich vom Text ablenken zu lassen? Oder von «Itsy Bitsy Teenie Weenie Honolulu-Strand-Bikini»?

Um 22 Uhr ist der «Steinbock» proppenvoll, im Kulturpunkt hat es noch zwei, drei freie Stühle. Ananda Geissberger, der Chef, schleppt Bier heran. Im «Steinbock» macht Qashif Ismaili, der Wirt, dasselbe. Die Party treibt an beiden Orten, nur 200 Meter voneinander getrennt, auf ihren Höhepunkt zu.

Die DJs Sputnik & Apollo (Urs Graber und Daniel Müller) legen auf, Tavoni und seine Männer legen zu. Ein Fest, an beiden Orten. In Flawil kann durchaus an zwei Locations gleichzeitig etwas los sein. Das Publikum kann wählen und tut es auch. Schwelgen zu schrägem Schlager und Toast Hawaii oder geniessen bei blauem Blues und Bier. Oder «90 Jahre Lauberhorn» am TV. Kann man, muss man aber nicht.