Schnelleres Internet dank Glasfaser: Ein Grossteil der Region Wil-Toggenburg ist bereits erschlossen – doch was kann die neue Technologie? Immer mehr Ortschaften und Quartiere kommen in den Genuss von schnellerem Internet. Das bedeutet konkret: Datenaustausch fast in Lichtgeschwindigkeit. Dinah Hauser 20.06.2020, 05.00 Uhr

Ein Elektroinstallateur installiert den Zugang zur Glasfaserleitung in einer Wohnung. Bild: Petra Orosz

FTTH und FTTS. Ein Brief mit teils kryptischem Inhalt flattert ins Haus. Zuoberst steht «Wichtige Information». Scheinbar ist der Netzausbau mit Glasfaser im Quartier angekommen – mancherorts bis zur Strasse (FFTS), andernorts bis in die Wohnung (FFTH). Dies verspricht mehr Leistung für Telefonie, Internet und TV im Gegensatz zur Kupferleitung (siehe Kasten unten). Die Jungen freuen sich auf besseres Streaming, die Älteren kratzen sich den Kopf. «Was ist denn an den bewährten Koaxialkabeln nicht in Ordnung? Funktioniert ja alles tipptop.» Ja das tut es. Nur werden die Datenpakete in der zunehmend digitaleren Gesellschaft nicht kleiner.

In einigen Gemeinden der Region Wil-Toggenburg findet derzeit ein Ausbau statt. Was er nützt und was mit dem neuen Anschluss zu tun ist.

Glasfaser: Schneller als Kupferleitungen Mit der Glasfasertechnologie werden die Signale optisch, mit Licht übertragen. Dies ist viel schneller als mit elektrischen Signalen über die Kupferleitung. In Neubauten wird daher vielerorts die Glasfaserleitung auch im Gebäude verlegt. Doch was ist mit bestehenden Gebäuden, wo Glasfaser nur bis zur Strasse (FFTS) oder bis zum Gebäude, nicht aber bis in die Wohnung reicht? Für die restliche Distanz läuft die Übertragung schliesslich immer noch über die Kupferleitung. «Bei Kupfer ist die Leistung distanzabhängig», erklärt Stefan Huber, Leiter Kommunikationsnetz Technische Betriebe Wil. Das heisst: Je näher die Glasfaser am Gebäude ist, desto kürzer sind die Kupferleitungen und es steht den Nutzenden mehr Leistung zur Verfügung. Und je näher die optisch-elektrische Umwandlung am Gebäude ist, desto weniger Nutzer sind daran angeschlossen. So bleibt für den Einzelnen eine höhere Leistung. «Der grösste Vorteil ist aber die Tatsache, dass die Hausverteilung nicht angepasst werden muss», sagt Huber. Bei FTTH (Glasfaser bis in die Wohnung) findet die optisch-elektrische Umwandlung in der Wohnung statt. Die gesamte verfügbare Leistung steht dem Nutzer zur Verfügung. «Allerdings haben Endgeräte wie Fernseher oder Computer in der Regel keinen optischen Anschluss.» Es braucht in der Wohnung immer noch Kupferleitungen. Der grösste Vorteil liegt laut Huber in den Leistungsreserven für die Zukunft. (dh)

Der Ausbau schreitet in Wil und im Toggenburg voran

In der Äbtestadt und deren Umgebung wird seit 2014 am Glasfaserausbau gearbeitet. Aktuell sind knapp 60 Prozent vollzogen. Der Rest wird bis 2024 abgeschlossen sein, wie von den Technischen Betrieben Wil zu erfahren ist. Stefan Huber, Leiter Kommunikationsnetz.

«In nächster Zeit sind wir in Hosenruck, Märwil und im Südquartier in Wil tätig.»

Für die Installation werden die vorhandenen Rohre genutzt, Installationen auf Privatgrundstücken gebe es keine. Die Hausinstallation müsse jedoch an die neue Technologie angepasst werden. Diese sei für jedes Gebäude separat anzuschauen. Im Schnitt rechnet Stefan Huber mit Kosten von 300 bis 500 Franken pro Wohnung, die auch höher oder tiefer ausfallen können. Die St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG (SAK) rechnet mit Kosten von Null bis 1000 Franken, wobei die SAK die Kosten bis zur Wohnung übernimmt. Die Firma investiert seit zehn Jahren in den Ausbau, zirka 80 Prozent der geplanten Liegenschaften seien bereits erschlossen.

Wildhaus wird noch dieses Jahr in der zentrumsnahen Bauzone mit Glasfaser ausgebaut sein. Kleinere Weiler wie Chueboden und Alpenrose werden 2022 erschlossen. Nesslau wird bis Ende Jahr am Netz sein. In Liechtensteig haben bisher 400 Wohnungen Glasfaseranschluss. Die Fertigstellung mit restlichen 400 Wohnungen ist auf Herbst 2021 geplant. Für die nächsten Jahre ist der Ausbau in Krummenau, Jonschwil und Uzwil-Algetshausen geplant.

Das Anschliessen von 200 Häusern dauert 14 Monate

Thomas Schwarz, Manager FTTH SAK-net, gibt Einblick in die Planung. Ein Glasfaserprojekt pro Gemeinde oder in Teilen davon mit zirka 200 Hausanschlüssen dauere 14 Monate, wovon die Hälfte für die Planung eingesetzt werde. Die Bauarbeiten dauern drei bis vier Monate.

«Diese reduzieren sich auf wenige Öffnungen in Trottoirs, welche zum Einzug von Rohren und Kabeln dienen.»

Erhöhte Lärmemissionen seien nicht zu erwarten, und auch keine Ausfälle von Internet, Telefon, oder TV-Signalen.

Anschliessend folgen die Aufschaltungsarbeiten, die Installationen in den Häusern und die Inbetriebnahme. Bis Kunden die Dienste aktiv nutzen können, vergehen so weitere drei Monate. In dieser letzten Phase wird die Glasfaser im Haus installiert und auf Steckdosen geführt. «Dies erfordert einen Zutritt ins Gebäude für die Bewohner, welche einen Glasfaseranschluss wünschen. Weitere Unannehmlichkeiten gibt es nicht», sagt Thomas Schwarz.

Corona hatte kaum Einfluss

In Zuzwil baut die Leucom Stafag AG zusammen mit der Politischen Gemeinde Zuzwil in der einfachen Gesellschaft Zuzwil.net das Glasfasernetz. Rund die Hälfte sei bereits erschlossen, ist von Markus Schlatter, Verwaltungsratspräsident der Leucom Stafag AG, zu erfahren. Derzeit werde Zone drei von sechs erschlossen. Schlatter sagt:

«Es kommt durch den Glasfaserbau zu keinen Unterbrüchen im bestehenden Kabelnetz da dieses parallel gebaut wird.»

Als nächstes folgen das Lindauquartier, das Zentrum sowie Weiern. Der Glasfaseranschluss bis ins Wohnzimmer ist bei Leucom kostenlos, sofern bereits ein Koaxanschluss besteht. Zusätzlich kann die Antennendose genutzt werden. Allerdings wird die Ortsantenne zirka ein Jahr nach Freischaltung des Glasfasernetzes abgeschaltet.

Die Coronapandemie hatte geringe Auswirkungen auf den Zeitplan der beteiligten Firmen. Einzelne Installationen und Anschlüsse erfolgten später, etwa bei Haushalten mit Risikopatienten. Wer Zugang zum Glasfasernetz hat, kann beim eigenen Anbieter ein entsprechendes Abonnement abschliessen. Die Anbieter informieren die Anwohner zudem vor der Aufschaltung über ihre Angebote.