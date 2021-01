Schneeticker Die Kirchberger Jugend freut sich über den Schnee +++ Sämtliche Thurwege ab sofort gesperrt +++ Baumsturz verursacht Stromausfall in Schwarzenbach Die erneuten heftigen Schneefälle in der Nacht auf Freitag führen in der ganzen Region zu selten gewordenen Ausnahmezuständen. Aktualisiert 15.01.2021, 15.50 Uhr

Die Kirchberger Jugend freut sich über den Schnee. Zwei Kinder in Unterwasser schauen fasziniert der Schneeschleuder zu, das dritte macht sich lieber selber an die Arbeit. Ein Blick über die Dächer von Wil. Aus Sicherheitsgründen wir dieses Gebäude in Wil von der Schneelast auf dem Dach befreit. Der Schnee muss weg: Beim Stadtmarkt in der Wiler Fussgängerzone geht ein Bagger ran. Wie lange die Treppe in Wildhaus wohl freigeschaufelt bleibt? Eine Schneelast drückt auf eine Hecke in Wildhaus. Ein Weg wie eine kleine Schlucht. Ein eingeschneiter Briefkasten auf dem Bendel in Ebnat-Kappel: «Der Pöstler kann gerade noch die Zeitung einwerfen», schreibt Theres Bachmann. Die Hochbeete und Topfbäumchen auf einer Wiler Terrasse sind eingeschneit. Wer in sein Auto einsteigen will, wie dieser Mann in Unterwasser, muss genügend Zeit einrechnen. Schnee soweit das Auge reicht: Die Wiler Fussgängerzone Obere Bahnhofstrasse im weissen Kleid. Mühsame Mehrarbeit: Die Kehrichtabfuhr muss die Abfallsäcke in den Schneemaden suchen. Weisse Zähne, weisser Schnee: Was will man mehr? Zu schwer: Dieser Ast in der Wiler Fussgängerzone ist unter der Schneelast abgebrochen. Der siebenjährige Andrin aus Bäbikon (Gemeinde Kirchberg) muss noch etwas wachsen, wenn er nicht bald im Schnee versinken soll. Therese Jadanza aus Bazenheid dürfte die Arbeit beim Schneeschaufeln vorerst kaum ausgehen. Die Kühe von Bruno Nagel aus Bäbikon (Gemeinde Kirchberg) geniessen den Aufenthalt im Schnee. Bazenheid hat vorerst auch genügend Schnee. Das Allee-Schulhaus in Wil versinkt in der weissen Pracht. Heute in einer Woche ist für den FC Wil in der Challenge League Saisonstart mit dem Heimspiel gegen den FC Aarau. Pendler warten auf ihren Zug am Bahnhof Flawil. Hauptstrecke St. Gallen - Zürich mit Halt in Wil stark beeinträchtigt. Hier einer der wenigen Schnellzüge Richtung Zürich. An diesem Schneetag ist am Bahnhof in Wil alles etwas chaotischer. Das neue Quiz: Wer findet sein Auto als Erster? Am Bahnhof Wattwil Über den Dächern Lichtensteigs. Die Technik versagt gegenüber der Schneemassen auf dem Goldenen Boden in Lichtensteig.

14:08 Uhr

Vorsicht vor den Ästen

(pd/red) Auch die Bäume leiden unter der Schneelast: Wegen der Gefahr von herunterfallenden Ästen sind ab sofort alle Thurwege bis auf Weiteres gesperrt. Dies teilt die Gemeinde Wattwil mit.

13:16 Uhr

Gleich in mehrere Ortschaften fiel der Strom aus

Ein Baum stürzte auf eine Freileitung. Bild: PD

(pd/red) Am Freitagmorgen fiel der Strom gleich in drei Ortschaften im Wahlkreis Wil aus: in Schwarzenbach, Oberstetten und Niederstetten. Der Grund war ein Baum, der auf eine Freileitung stürzte. Vom Stromunterbruch betroffen waren 1178 Haushalte im SAK Versorgungsgebiet.

Der Baumsturz ist auf die anhaltenden Schneefälle zurückzuführen. Aufgrund der grossen Schneemengen sind am Freitag weitere Beeinflussungen der Stromversorgung in den Versorgungsgebieten möglich. Die Netzspezialisten der SAK sind mit Hochdruck im Einsatz.

11:48 Uhr

Auto prallt in Sattelschlepper, der im Schnee steckt

Beim Umfall auf der Staubhuserstrasse entstand ein hoher Sachschaden. Bild: PD

(kapo/red) Am Donnerstagnachmittag hat ein betrunkener Autofahrer auf der Staubhuserstrasse einen Verkehrsunfall verursacht. Sein Auto kollidierte mit einem Sattelzug, der im Schnee feststeckte. Der Sachschaden beträgt rund 10000 Franken.

Der 42-jährige Mann fuhr mit seinem Auto von Lenggenwil in Richtung Oberbüren. Da der Sattelschlepper mit Anhänger die Fahrbahn blockierte, bildete sich ein Rückstau. Als der 42-Jährige die vor ihm stehenden Fahrzeuge erblickte, leitete er eine Bremsung ein. Nachdem sein Auto an einigen der stehenden Fahrzeuge unversehrt vorbei kam, prallte dieses schliesslich in den Anhänger des querstehenden Sattelzuges. Die Atemalkoholprobe ergab einen Wert von 0.48 mg/l. Der Führerausweis wurde dem Autofahrer auf der Stelle abgenommen.

Der Sattelzug konnte unter Mithilfe der zuständigen Feuerwehr geborgen werden. Der Verkehr musste für mehr als zwei Stunden umgeleitet werden.

11:38 Uhr

Wegen Schnee: Flawiler Ortsbus fällt ganzen Tag aus

(red/pd) Pendler müssen Geduld haben. Die öffentlichen Verkehrsmittel kommen aufgrund des starken Schneefalls an ihre Grenzen. Auch in Flawil ist die Situation auf den schneebedeckten Strassen prekär. Deshalb fährt der Ortsbus 750 am Freitag, 15. Januar 2021, nicht.

10:50 Uhr

Strassensperrung in Alt St. Johann wegen Lawinengefahr

Folgende Strassen und Orte in Alt St. Johann sind ab sofort gesperrt:

Sunnehalbstrasse (Schuhalde und Brunnen) 

Untere Hinterbergstrasse Furi Ost 

Obere Hinterbergstrasse (Chopf) 

Burststrasse (Gamser)

Die Lawinensituation wird laufend neu beurteilt.

Zudem: Hauptstrasse Wattwil - Buchs: Zwischen Alt St. Johann und Wildhaus besteht in beiden Richtungen Schneekettenpflicht.

8:30 Uhr

Verspätungen im Bahnverkehr

Am Bahnhof Wil: Der Bahnverkehr ist stark beeinträchtigt. Bild: Simon Dudle

An den Bahnhöfen wird auf mögliche Verspätungen aufmerksam gemacht. Wer nicht schon in weiser Voraussicht mindestens einen Zug früher genommen hat, dürfte mit grosser Wahrscheinlichkeit zu spät am Zielort eintreffen. Ganz besonders trifft dies auf den Busverkehr zu, der sich hinter Autos auf weissen Strassen durchquälen muss.

Die Räumungsdienste kommen mit der Arbeit kam nach. Vorrangig werden die wichtigsten Strassen vom Schnee befreit. Die Trottoirs müssen warten. Für Fussgänger bedeutet dies: Stiefel anziehen. Es liegt aktuell bis zu 40 Zentimeter Neuschnee.

Die Office-Pflicht gilt erst ab Montag. In Wil trifft offenbar auch das Coronavirus verspätet ein. Bild: Simon Dudle

8:00 Uhr

Stromausfall in Schwarzenbach

(red) In Schwarzenbach ist es zu einem Stromausfall gekommen. Wo die Ursache liegt und wie lange die Behebung dauert, ist noch unklar.