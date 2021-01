Schneechaos Zwischen Kinderfreude und Dauerstress: Der Schnee beschäftigt die Menschen Massive Schneefälle bringen die Unterhaltsdienste an ihre Grenzen: Die Werkhofmitarbeiter hoffen auf Verständnis in der Bevölkerung. Martin Knoepfel, Hans Suter, Beat Lanzendorfer 15.01.2021, 18.24 Uhr

Die Kleinen machen es den Grossen nach: Die am Freitag gefallene Schneemenge war so gross, dass die Schneeräum-Equipen einen riesigen Effort leisten mussten. Bild: Jörg Roth

Während man sich im Obertoggenburg an grosse Schneemengen gewöhnt ist, kommen die Unterhaltsdienste andernorts schnell an ihre Kapazitätsgrenzen. Die Nachfrage bei einigen Werkhöfen in der Region zeigt, wie versucht wird, den aussergewöhnlichen Schneemassen Herr zu werden.

In Flawil waren am Freitag laut Heini Reinli, dem Chef des Unterhaltsdienstes, zwölf Mitarbeiter der Gemeinde und vier bis acht von auswärtigen Unternehmen für die Bewältigung der Schneemassen im Einsatz. «Momentan ist ein ausserordentlicher Einsatz nötig. Die Arbeit hat um drei Uhr morgens begonnen. Dennoch sind einige Bürger der Meinung, dass der Unterhaltsdienst ihre Anliegen nicht erfüllt hat.» Probleme verursachten, meist ausländische Lastwagen, die mit ungenügender Ausrüstung unterwegs seien. Der Unterhaltsdienst hat laut Heini Reinli klare Prioritäten. «Zuerst kommen Strassen, auf denen der ÖV fährt, danach sind die weiteren Hauptstrassen an der Reihe. Quartierstrassen müssen da zurückstehen.» Jeden Tag kämen zudem Fahrzeuge wegen Defekten in die Werkstätte. Täglich bleiben laut Heini Reinli auch Räumfahrzeuge stecken und müssen von einem anderen Fahrzeug befreit werden. Einen Spezialfall bilde die obere Gegend, wo mehr Schnee liege als im Dorf. Zwar seien dort Fahrzeuge mit Ketten oder Spikes im Einsatz, aber man müsse dennoch aufpassen, dass die Fahrzeuge nicht abrutschen, sagt Heini Reinli.

Loipen und Skilifte offen Die ganze Ostschweiz hat sich in ein Winterwunderland verwandelt. Das macht Lust auf Schneeballschlachten, Schneemänner bauen und natürlich Wintersport. Wer aber während Coronazeiten ungern Körper an Körper in langen Skilift-Schlangen warten will, hat dennoch eine Alternative: Langlaufen. Auf den Loipen in der Region wurde am Freitag nach den starken Schneefällen fleissig gespurt. In Kirchberg, Wattwil, Ricken, Degersheim und andernorts sind die Loipen über das Wochenende offen mit besten Verhältnissen.

Wen es trotz Corona auf die Skipiste zieht, kann sich ebenfalls freuen. Die Skilifte in Tanzboden Ebnat-Kappel, Wolzenalp und Oberhelfenschwil sind allesamt geöffnet. Ebenso in Gähwil, Oberwangen und andernorts. In Tanzboden ist der Funpark indes geschlossen. Ob die Rodelpiste geöffnet hat, wird erst am Samstag entschieden. Der Kiosk bietet ein Take-away-Angebot an. Das Bergrestaurant Wolzenalp ist geschlossen, hat aber ebenfalls ein Take-away-Angebot. (eka)

Auch in Uzwil arbeitet die Strassenräumung nach einer Prioritätenliste. Es geht weitgehend nach der Klassierung der Strassen. Jene im Zentrum kommen vor den kleinen Seitenstrassen. Zudem räumt die Gemeinde auch die Trottoirs an den Kantonsstrassen frei. Das war von Christoph Paly, Leiter Bau der Stadt Uzwil, zu erfahren. Er drückt sich diplomatisch aus: Jedem sei die eigene Einfahrt am wichtigsten.

In Uzwil waren gemäss Christoph Paly am Freitag alle neun Werkhofmitarbeiter sowie vier Vertragsnehmer mit zusammen zehn Fahrzeugen im Einsatz. Angefangen haben die Räumequipen gemäss Christoph Paly am Freitag um drei Uhr morgens. Gearbeitet haben sie bis 18 Uhr, nachdem sie am Donnerstag bis 20 Uhr im Einsatz gestanden haben. Heute Samstag beginnt eine kleinere Equipe um drei Uhr morgens damit, zu salzen und den Schnee abzuführen. Der Schnee wird auf Haufen gekippt und schmilzt irgendwann. Weil der Schnee recht schwer sei, müsse man viele Äste oder Bäume wegräumen. Die Räumung sei aber bisher sehr gut gelaufen, sagt Christoph Paly.

25 Personen und 19 Fahrzeuge im Dauereinsatz

«So viel Schnee in so kurzer Zeit hat es in Wil seit 2006 und 1999 nicht mehr gegeben», sagt der Leiter des Wiler Werkhofs, Thomas Schibli. Bis zum Freitagmittag erhöhte sich die Schneedecke auf 60 Zentimeter. Um dieser Schneemassen Herr zu werden, stehen 19 Fahrzeuge und drei Handgruppen zu je zwei Mann im Dauereinsatz. «Wir gehen nach definierten Prioritäten vor», sagt Schibli. Im Vordergrund stehen sowohl bei den Strassen als auch bei den Trottoirs die Frequenzen und der ÖV. Bei der aktuellen Schneemenge sind die Räumungsequipen aber unweigerlich überfordert. «Wir sind im Dauerdurchlauf, nachputzen liegt kaum mehr drin», sagt Schibli. Fussgänger bekommen dies auf den Trottoirs deutlich zu spüren. «Die Kleintraktoren gelangen bei diesen Schneemengen an ihre Grenzen», räumt Schibli ein und hofft auf die Nachsicht der betroffenen Fussgänger.

Für die Leute vom Werkhof ist diesmal nichts mit Wochenende. Am Samstag wird die ganze Equipe erneut im Einsatz stehen und weiter Winterdienst leisten. Und für Sonntag sind bereits die nächsten Schneefälle angekündigt. Bleibt die Frage, was mit den riesigen Schneehaufen geschehen soll. «Nach Möglichkeit lassen wir sie liegen und schmelzen», sagt Schibli. Das Abtransportieren und Deponieren des Schnees sei wegen der Salzbelastung und anderer Verschmutzung aus Umweltschutzgründen problematisch. Ein Deponieren sei nur auf einem versiegelten Platz möglich, bei dem das Schmelzwasser in die Kanalisation fliesse.

Thurweg auf beiden Ufern aus Sicherheitsgründen gesperrt

In Wattwil sind nach Auskunft von Ratsschreiber Roger Meier zehn Mitarbeiter des Bauamts sowie ein Dutzend Unternehmer oder Landwirte im Einsatz zur Schneeräumung. Wie viele Stunden zusammenkommen, könne man aber noch nicht sagen. Sie haben gestern Freitag um Viertel vor drei Uhr morgens mit der Schneeräumung begonnen. Die Gemeinde kümmert sich um die Schneeräumung auf den Gemeindestrassen erster und zweiter Klasse in Gemeindegebiet. «Das ist gross genug», sagt Roger Meier. Der Schnee, der in Wattwil gefallen ist, sei recht schwer. Ein Problem an verschiedene Orten auf dem Gebiet der Gemeinde sei die Gefahr von Astbrüchen als Folge der Schneelast. In Wattwil ist deshalb gestern Freitag der Thurweg auf beiden Ufern gesperrt worden. Wie lange die Sperrung dauere, sei noch offen, sagt Roger Meier. Er weist zudem darauf hin, dass die Räumequipen – nicht nur in Wattwil – froh sind, wenn die Bürger die Autos so parkieren, dass die Schneeräumung nicht behindert wird. Auch brauche es etwas Geduld von Seiten der Bürger.

«Manchmal fehlt es leider am Verständnis»

Laut Strassenmeister Reto Bernhardsgrütter vom Kirchberger Werkhof ist sein achtköpfiges Team praktisch im Dauereinsatz, um die Strassen vom Schnee zu befreien. Sie werden unterstützt von rund 20 Landwirten, welche die Schneeräumung bei den Hofzufahrten sowie den Gemeindestrassen dritter Klasse übernehmen. Für die Gemeindestrassen erster und zweiter Klasse werden die Werkhofmitarbeiter von sechs Auftragsfahrern unterstützt, die über die nötigen Gerätschaften verfügen. «Alle Räumungskräfte leisten ihr Bestes, um den Verkehr trotz der starken Schneefälle aufrechtzuerhalten. Dennoch gingen einige Reklamationen zur Schneeräumung ein. Dabei fehlt es leider manchmal am erforderlichen Verständnis für die Situation», sagt Bernhardsgrütter.

UFB und Kehrichtsäcke kaum mehr gefunden

Vor grossen Herausforderungen standen auch die Mitarbeiter der Kehrichtabfuhr des Zweckverbands Abfallverwertung Bazenheid (ZAB). Sie mussten die eingeschneiten oder zugepfadeten Unterflurbehälter (UFB) und Kehrichtsätze zum Teil mühsam suchen und ausbuddeln. Das war aber nicht das einzige Problem. «Das Beladen der Fahrzeuge über Schneemauern hinweg, und das auf rutschigem Untergrund, ist schwierig und kräfteraubend», sagt ZAB-Mediensprecher Urs Corradini. «Bei Containern kommt noch das Gewicht hinzu. Man muss sich vorstellen: Wie bringt man einen Container mit einer Füllmenge von 300 Kilo über eine Schneemade hinweg zum Fahrzeug?» Die Männer des ZAB liessen sich auch von dieser Herausforderung nicht beirren und «chrampften» in stoischer Ruhe weiter.

Als wäre dies nicht schon genug, hatten sie auch noch mit Problemen im Strassenverkehr zu kämpfen: Staus, Ketten montieren, Ketten abmontieren, Rutschpartien. Kein Wunder, kam es gestern zu erheblichen Verspätungen. «Die Routen sind genau berechnet, jede Verzögerung hat seine Auswirkungen», sagt Urs Corradini und ist stolz auf seine Mitarbeiter: «Diese Leute haben den anspruchsvollen Verhältnissen getrotzt und eine grossartige Leistung vollbracht.»